Sorra vettük a magyar fejlődési célszámokat - Magyarország jobban teljesít?

Sokféle aspektusból lehet megragadni azt, hogy egy ország jobban teljesít-e hosszú távon. Gazdasági szempontból rengeteg mutató van - például a GDP-növekedés vagy a foglalkoztatottság, ipari teljesítmény -, de ezek önmagukban nem tudnak egy teljes képet alkotni egy országról. Már csak azért sem, mert sem a társadalmi, sem a környezeti szempontokról nem mondanak túl sokat. Részben ennek kiküszöbölésére szolgálhatnak az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok, és az ehhez megalkotott mutatók, amelyek sokkal komplexebben értékelik az országokat. Az úgynevezett SDG szempontok összesen 231 mutatóval írják le, hogy mennyire fejlett és fenntartható egy ország. A KSH legfrissebb adataira támaszkodva ezekből mutatunk be néhányat, illetve azt, hogy hogyan változott Magyarországon például a nélkülözésben élők aránya, az oktatásra költött kiadások, az emberekbe vetett bizalom, a szállópor-szennyezettség, vagy a kutatás-fejlesztési kiadások.

A komplex szempontrendszerről röviden

Az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok, az úgynevezett Sustainable Development Goals – SDGs olyan szempontokat tartalmaznak, amik elengedhetetlenek ahhoz, a világ bármelyik országa fenntartható és fejlett gazdasággal, illetve társadalommal rendelkezzen. A megfogalmazott 17 fenntartható fejlődési célhoz (SDGs) 169 alcélt társítottak, és ezeken belül összesen 231 mutatót rendeltek, hogy ezek szemléltessék az egyes országok, illetve a világ közeledését a meghatározott célokhoz.

Mint minden értékelési módszernek, ennek is vannak problémái, az SDG-indikátorok jelentős része például a fejlődő országok súlyos problémáira fókuszál (éhezés, tiszta víz elérhetősége), ugyanakkor szükség van a fejlett országok előrelépésére is ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés megvalósulhasson. Egy másik gond, hogy sokszor a mutatók együtt mozognak, vagyis az egyikben elért pozitív eredmény a másikban is automatikusan generálja azt, vagy éppen távolít a céltól (például a megújuló energiaforrás használatát segítő energiaültetvények egyfelől javulást eredményeznek, másrészt a területfoglalás miatt az élelmezési problémákat mélyíthetik).

A 17 fenntartható fejlődési célt a KSH-n is elérhető alábbi ábra jól szemlélteti:

Kép forrása: KSH

Lássunk 5 mutatót! - Magyarország jobban teljesít?

A fenti célok egy-egy mutatójával foglalkozunk most Magyarország vonatkozásában, összehasonlítva az EU-s átlagokkal ezeket, illetve az évtizedes fejlődési - vagy egyes esetekben visszafejlődési - számokat, arányokat bemutatva.

A fenti ábrából több cél is kapcsolódik az emberekhez, például a szegénység felszámolása (1), az egészség és jólét (3), a minőségi oktatás (4), a nemek közötti egyenlőség (5) vagy az egyenlőtlenségek csökkentése (10).

Az első, vagyis a szegénység felszámolásán belül szerepel a "Nélkülözés" mutató. A fenntartható fejlődés fogalmától elválaszthatatlan az a követelmény, hogy a társadalom mindegyik rétege számára elérhetőek legyenek azok a javak és szolgáltatások, amelyek részét képezik egy átlagosan elfogadható életvitelnek. A legfrissebb rendelkezésre álló 2020-as adatok alapján mind 2005, mind 2017 óta jobbra értékelhető ez a mutató Magyarországon:

2005-höz képest Magyarországon a nélkülözésben élők száma 2020-ra 66%-kal csökkent.

A nélkülözés leginkább a 0–17 éves korcsoportot veszélyezteti, ahol 2,1 százalékpontos csökkenés mellett 11% volt a nélkülözők aránya 2020-ban Magyarországon. A többi korcsoportban mért érték az országos érték körül, illetve az alatt maradt. A legkedvezőbb helyzetben a 65 évesek és annál idősebbek találhatók, e csoportban a súlyos anyagi deprivációban élők aránya 6,7%, amely 5 évnyi folyamatos csökkenés után, az elmúlt két évben újra nő.

Súlyos anyagi depriváció: azon személyekre érvényes, akikre az alábbi kilenc problémából legalább négy jellemző: 1. hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralék; 2. a lakás megfelelő fűtésének hiánya; 3. kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya; 4. évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya; 5. anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival; 6. anyagi okból nem rendelkezik mosógéppel; 7. anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval; 8. anyagi okból nem rendelkezik telefonnal; 9. váratlan kiadások fedezésének hiánya.

A negyedik, vagyis a minőségi oktatáson belül szerepel az "Oktatási kiadások a GDP arányában" mutató. Az oktatás meghatározó szerepet játszik egy ország versenyképességének fenntartásában, befolyásolja a lakosság műveltségi szintjét és az állampolgárok munkaerőpiaci versenyképességét. Emiatt nagy jelentősége van a kormányzat által az oktatásra fordított kiadások nagyságának, amely a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia egyik kulcsindikátora is. Magyarország 2000-hez és 2016-hoz képest is rosszabbul teljesít ebben a mutatóban.

A kormányzat oktatási kiadásainak GDP-hez mért aránya az 1995 és 2019 közötti időszakban átlagosan 5,3% volt. A mélypont a 2012-es és 2013-as évekre tehető, de ezt követően is alig haladta meg az 5%-ot az oktatási kiadások aránya, valamint 2019-ben ismét mindössze 4,7% volt. Ugyanekkora volt az EU-s átlag is, vannak azonban országok, ahol kiemelt szerep jut a lakosság tanításának: Svédországban költöttek a legnagyobb arányban oktatásra a GDP-hez viszonyítva (6,9%), amelyet Dánia, Belgium, Észtország és Lettország követett. A legkevesebbet Írországban költötték (a GDP 3,1%-át), de Románia, Bulgária és Olaszország ráfordításai sem érték el a 4%-ot.

Az egyéni jóléten, az emberekhez szorosan köthető mutatókon túl, a 17 fenntarthatósági cél között vannak olyanok, amelyek a társadalom egészét írják le, ilyen például az egészség és jólét (3), nemek közötti egyenlőség (5), tisztességes munka és gazdasági növekedés (8), egyenlőtlenségek csökkentése (10) vagy a béke, igazság, és erős intézmények (16).

A tizenhatodik, vagyis a béke, igazság, és erős intézményeken belül szerepel az "Emberekbe vetett bizalom" mutató. A pozitív jövőkép magában foglalja azt a szubjektív biztonságérzetet, hogy a válaszadó bízik abban, hogy a változó körülmények között képes lesz megfelelő erőforrásokat mobilizálni a felmerülő problémái megoldására, és adott esetben külső segítségben (pl. kölcsönös szívességek rendszerében) is bízhat. Az emberek közötti pozitív együttműködés és bizalom az ún. társadalmi tőke részét képezi, ami fontos szerepet játszik a társadalmi újratermelésben, ezen belül a jóllét jövőbeli alakulásában.

A mutató lakossági adatfelvételből származik, amelynek keretében a 16 éves és annál idősebb válaszadók egy 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelhették azt, hogy személy szerint mit gondolnak, mennyire lehet megbízni az emberekben. A 0 jelentése, hogy „egyáltalán nem lehet megbízni”, a 10-esé pedig, hogy „teljes mértékben meg lehet bízni”.

Az emberekbe vetett bizalom szintjét 2013-tól kezdve mérik, ekkor egy 0-tól 10-ig terjedő skálán az átlagérték 5,3 volt, míg az utóbbi négy évben stagnált az eredmény, 5 körüli átlagponttal - vagyis ebben nincs érdemi változás Magyarországot tekintve.

Jellemzően magasabb bizalmi szint kapcsolódik a fiatalabb korosztályokhoz, közülük is a 16–24 évesek körében figyelhető meg a legmagasabb átlagérték, amely 2020-ban 5,62 volt, a legalacsonyabb pedig az idősebb korosztályokban van jelen, ugyanis a 65 évesek és annál idősebbek 2020-ban épphogy elérték az 5-ös átlagpontot. Ezek alapján megállapítható, hogy az életkor előrehaladtával a bizalmi index csökken.

Az iskolai végzettséget tekintve is a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is leginkább a felsőfokú végzettséggel rendelkezők bíztak embertársaikban (5,55), a legkevésbé pedig a legfeljebb általános iskolai végzettségűek (4,81)

A középfokú végzettségűeket tekintve az érettségi megléte is növeli az bizalom szintjét (nem rendelkezett érettségivel: 4,97, érettségizett: 5,13). Az emberekbe vetett bizalom szintje 2020-ban a fővárosban élők körében volt a legalacsonyabb (4,89). Míg az elmúlt évben a községben élők bíztak meg leginkább embertársaikban, addig 2020-ban a megyeszékhelyen, megyei jogú városokban élők (5,32).

A fenntarthatósági célok között természetesen a környezet, a természeti erőforrások is helyett kaptak, 5 mutatót leszámítva az összes többi kapcsolódik valahogy a környezetünkhöz. Ide sorolhatjuk például az egészség és jólét (3), a tiszta víz (6), a megfizethető és tiszta energia (7), az ipar, innováció és infrastruktúra (9) vagy a fenntartható városok és közösségek (11) célokat. Utóbbin belül szerepel a "Szállópor-szennyezettség" mutató.

A szilárdanyag-kibocsátás (PM 10 ) az egészségkárosító hatása miatt a figyelem középpontjába került, a belégzése számos szív- és légzőszervi betegség kialakulásáért felelős.

Fő forrásai a városokban a dízelüzemű járművek, az ipari, a háztartási és az egyéb tüzelés.

A szilárdanyag-kibocsátás természetes forrásai a por, a homok és az erdőtüzekből származó füst. A szilárd anyagok a kén-dioxid magas koncentrációja mellett lassú légmozgás és alacsony hőmérséklet esetén az úgynevezett téli füstköd (téli szmog) előidézői. Az EU megállapított egy határértéket a PM 10 éves koncentrációjára vonatkozóan (40 µg/m3), szerencsére hazánk ezen határérték alatt van, de

2003 és 2019 között Magyarországon a lakosság kitettsége a levegő szilárdanyag-szennyezettségének jellemzően meghaladta az uniós átlagot.

Ebben az időszakban előfordultak a határértéket meghaladó értékek is egyes mérőállomásokon Magyarországon és az unióban egyaránt. 2019-ben itthon a kereskedelmi, az intézményi és a háztartási szektor volt a legnagyobb szilárdanyag-kibocsátó, 51%-os részaránnyal. Ugyanakkor a 2003-as és a 2016-os méréseknél is jobban alakult ez a mutató Magyarországon, így ebben fejlődés látszik az országban.

Az utolsó szempont, amire vonatkozóan bemutatjuk Magyarország teljesítményét az a gazdaság, ide az SDGs célok közül olyanok sorolhatók mint a szegénység felszámolása (1) tisztességes munka és gazdasági növekedés (8), az ipar, innováció és infrastruktúra (9), egyenlőtlenségek csökkentése (10) vagy a partnerség a célok eléréséért (17).

A kilencedik, vagyis az ipar, innováció és infrastruktúrán belül szerepel a "Kutatási és fejlesztési ráfordítások, innováció" mutató. Európában a K+F-kiadások aránya elmarad a legjelentősebb globális versenytársak, az Egyesült Államok és Japán értékétől, ez elsősorban a vállalkozások alacsony beruházási szintjének tulajdonítható. A vállalati K+F+I (kutatás+fejlesztés+innováció) támogatásával Magyarország (és más kormányok egyaránt) nemcsak a környezeti fenntarthatósághoz, hanem a hazai kis- és középvállalkozások fejlődéséhez is hozzájárulhat. Mindez erősítheti a hazai vállalkozások versenyelőnyét, ami a többi nemzeti tőke tekintetében is kedvező hatásokkal járhatna.

Az Európa 2020 stratégia kiemelt célként fogalmazta meg, hogy 2020-ra az EU-ban a K+F ráfordítások átlagosan érjék el a GDP 3%-át.

Bár 2000-hez képest a GDP-arányos K+F-ráfordítás növekedett Magyarországon, a kitűzött célértéket, ami esetünkben 1,8% volt, 2020-ra nem sikerült elérni (1,62%-os szinten volt).

A hazai kutatás-fejlesztés húzó szegmense nagyjából a 2000-es évek közepe óta a vállalkozási szektor, a nemzetgazdasági szintű ráfordítások több mint háromnegyedét itt használták fel 2020-ban, a 15 évvel korábbi 45%-kal szemben. A felsőoktatási és államháztartási kutatóhelyek részesedése ezzel párhuzamosan felére, harmadára csökkent.

Jobban vagy rosszabbul teljesít Magyarország? A kép nagyon vegyes, az SDGs célok alapján a társadalmi és a gazdasági területeken több mutatóban ért el fejlődést Magyarország, mint ahány esetében visszafejlődést. Az emberekkel kapcsolatos mutatóknál ez körülbelül fele-fele arányban volt igaz, míg a környezeti szempontoknál többségében távolodtunk a fenntarthatósági céloktól. A KSH kiadványában látványosan szemléltetik Magyarország előrehaladását, zöld-sárga-piros pontokkal jelezik, hogy mely területeken tudtunk javulni a 2000-es vagy a 2010-es évekhez képest.

