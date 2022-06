Az energiaválság nagy nyertese: így robbanhat be a zöld hidrogén a piacra

A karbonmentes „zöld” hidrogén az egyik kulcseszköze a klímavédelmi célok elérésének, hiszen előállítása és felhasználása nem jár üvegházhatású gáz kibocsátással. Továbbá olyan területeken is jól alkalmazható, ahol az elektrifikáció nem képes valós „zöld” alternatívát nyújtani, mint például a nehézgépjármű-közlekedés vagy az ipar. Az energiaár-krízis előtt a „zöld” hidrogén árban nem tűnt versenyképesnek a földgázból előállított „szürke” (vagy „kék”) hidrogénnel szemben 2030 előtt, jelen piaci körülmények között azonban megváltozott a helyzet.

A hidrogénben rejlő potenciál maximális kiaknázása érdekében ambiciózus célokat és stratégiákat fogalmazott meg az EU és hazánk is a közelmúltban. Az EU-s hidrogénstratégia 2020 nyarán, míg Magyarország Nemzeti Hidrogénstratégiája 2021 nyarán jelent meg. Tehát ezeket az energiaválság, a háború és a covid előtt és alatt dolgozták ki az egyes nemzetállamok és a hidrogéngazdaságban érintett társaságok. A megfogalmazott célok és stratégiák egyik kulcsfeltételezése a különböző „színű” hidrogének előállítási ára és azok várható alakulása. A hidrogén előállítási költsége döntő tényezője annak, hogy az egyes hidrogénalapú megoldások milyen ütemben képesek elterjedni és leváltani a mai fosszilis megoldásokat.

Mivel a hidrogén-előállításnak jelentős az energiaigénye, ezért a mai extrém magas földgáz-, villamosenergia- és CO 2 emissziós árak jelentősen növelik a hidrogén-előállítás önköltségét, ami egy teljesen új helyzetet teremt a hidrogéngazdaságban.

Az extrém magas árak mellett az ellátásbiztonsági kérdések is napirenden vannak. Az EU-ban az energiafüggetlenség, a zöld átállás és a fosszilis energiahordozókról való leválás sosem volt ennél fontosabb és sürgetőbb. Ezt az elköteleződést erősíti meg a Téli csomag, a Fit-55 és a közelmúltban megjelent RePowerEU csomag is.

A szürke, a kék és a zöld hidrogén

A hidrogén döntő többségét földgázból állítják elő (úgynevezett gőz-metán reformálási eljárással). Az így készült hidrogént „szürke” hidrogénnek nevezi a szakma. 1 kg szürke hidrogén előállításához (technológiától függően) kb. 3 kg földgáz felhasználása szükséges. A szürke hidrogén előállítási ára 1-1,5 EUR/kg körül mozgott az elmúlt évtizedben, ~20 EUR/MWh földgázárak, ~50 EUR/MWh áram és ~30 EUR/tCO 2 ár mellett.

A szürke hidrogén előállítása jelentős szén-dioxid-kibocsátással jár, kb. 9 kg CO2 kerül a légkörbe minden előállított kg „szürke” hidrogén után.

A szürkehidrogén-előállítás szén-dioxid-kibocsátását szén-dioxid leválasztó technológia alkalmazásával lehet mérsékelni, ezzel „kék” hidrogén nyerhető. A szén-dioxid leválasztó (carbon capture, CC) technológiával felszerelt hidrogén-előállító üzemek (SMR CC) a kibocsátott CO 2 50-90%-át is képesek lehetnek megkötni. Ennek révén mérsékelhetők a CO 2 -kibocsátásra fordított költségek, azonban ezen berendezések beruházás- és energiaigénye jellemzően magasabb, mint a konvencionális (SMR - gőz-metán reformáló) berendezéseké. Az ilyen módon előállított „kék” hidrogénnek a fent említett földgáz-, CO 2 - és villamosenergia-árak mellett kb. 2-2,5 EUR/kg-ba kerülhet az előállítása. Európában csak néhány „kék” hidrogén-előállító üzem létezik jelenleg. A befogott szén-dioxid tárolása / kezelése nagy kihívás és komoly logisztikai igénye van.

A hidrogén továbbá előállítható villamosenergia-alapon, vízbontásos elektrolízis technológiával. Ha a felhasznált villamos energia megújuló, akkor az így előálló hidrogén „zöld” hidrogén lesz, mely teljes mértékben karbonmentes. Jelenleg a zöld hidrogén előállítási ára jelentősen magasabb, mint a fosszilis társaié, főleg az elektrolizáló berendezések jelenleg még magas ára és a felhasznált „zöld” villamos energia ára miatt. A „zöld” hidrogén a fosszilishez képest 2-3-szor drágább, 4-10 EUR/kg-os sávban mozoghat előállítási helyétől és a megújuló áram árától függően. Azokban a régiókban olcsóbb a „zöld” hidrogén előállítási ára, ahol nagy volumenben, magas termelési kihasználtsággal, és ezáltal olcsón áll rendelkezésre megújuló villamos energia (pl. Spanyolország, Chile, az Arab-öböl országai).

Az energiaválság miatt drágul a fosszilis alapú hidrogén-előállítás

2021 második felétől jelentős emelkedésbe kezdtek az energiaárak, melyeket tovább fűtött az orosz-ukrán háború. A földgáz és villamos energia ára történelmi magasságok közelében van jelenleg is. Mindkettő közel 4-5-szörösére emelkedett az elmúlt egy évben, a CO 2 pedig a 30 EUR/tonna értékről a 80-90 EUR/tonna körüli árszintre nőtt.

Az energia és a szén-dioxid árak idősoros változása az elmúlt években a 2019-es évhez képest

Energia és szén-dioxid árak változása 2019-es évhez képest. Forrás: Mezősi András (REKK): Az európai és regionális nagykereskedelmi villamosenergia-piacok 2021. évi értékelése

A földgáz árának növekedése a jelenleg széles körben elterjedt „szürke” hidrogén árát is jelentősen növelte. Számításaink szerint a „szürke” hidrogén előállítási költsége a mai földgázárakkal számolva akár az 5 EUR/kg-os szintet is elérheti, a „kék” hidrogén pedig akár 6 EUR/kg is lehet,

ami közel 3-szoros drágulás az energiaválság előtti időszakhoz képest.

A nemzetközi, geopolitikai kilátások és a RePowerEU irányai alapján a földgáz ára rövid távon nem fog az energiaválság előtti árszintre csökkeni, amit a földgáz határidős árak eddigi alakulása is mutat:

Földgáz határidős árak alakulása (EUR/MWh - TTF). Forrás: theice.com 2022. május végén jegyezett árak szerint, esetleg korábbi árszint egy sávval (20-25)

Az energiaválság előtt ismert és a várható energiaárak mellett számításaink szerint a következőképpen alakul a különböző színű hidrogének ára az évtized végéig:

A hidrogén-előállítás önköltsége a 2020-as premisszák alapján. Forrás: IFUA Horváth kalkuláció

Az energiaár-krízis előtt a „zöld” hidrogén árban nem tűnt versenyképesnek a földgázból előállított „szürke” (vagy „kék”) hidrogénnel szemben 2030 előtt. Az árak konvergenciáját a szakértők 2030 utánra várták 2,5-3 EUR/kg körül áron.

A korábbi árszinthez rendelt forgatókönyvek szerint erős beruházási támogatás mellett tud csak megindulni a nagy volumenű, megújuló alapú hidrogéntermelés. A piaci szereplők rövid- és középtávon nem tudják a tiszta hidrogén magas árát megtérülő módon beépíteni saját üzleti terveikbe. A tiszta hidrogén elterjedését az alacsony földgázár és a magas zöld villanyár egyszerre akadályozta.

Azonban, ha a ma ismert és a jövőben várható energiaárakkal kalkulálunk, számításaink szerint a következőképpen alakulnak a hidrogén-előállítási költségek az évtized végéig:

Hidrogén-előállítás önköltsége a megváltozott piaci körülmények szerint 2022 tavaszán. Forrás: IFUA Horváth kalkuláció

A kialakuló energiaár-krízis miatt a „zöld” hidrogén olcsóbb (vagy közel azonos árú) lehet, mint a földgázból előállított „szürke” (vagy „kék”) hidrogén már ma is. Az árak konvergenciája az új árakkal számolva korábban, az évtized végére várható az eddigi várakozásoknál magasabb 3-4 EUR/kg körüli áron. Érdemes megjegyezni, hogy rövid távon nem csak a fosszilis alapú hidrogén drágult, hanem a zöld hidrogén árának csökkenése is lassult a válság előtti forgatókönyvekhez képest. Ennek fő oka a megújuló termelő kapacitások (szél- és naperőművek) átmeneti drágulása, mely a covid miatti ellátásilánc-problémák és az elszálló nyersanyagárak miatt következett be.

Az aktuális és a ma várható árszinthez rendelt forgatókönyvek szerint beruházási támogatás mellett akár pár éven belül is meg tud indulni a nagy volumenű, megújuló alapú hidrogéntermelés. A piaci szereplők – igaz, magasabb hidrogéntermelési költségek mellett -, de már rövid/középtávon is be tudják építeni a tiszta hidrogén árát megtérülő módon a saját üzleti terveikbe, ezzel komoly keresletet jelenthetnek a karbonmentes hidrogénre. A tiszta hidrogén elterjedését a zöld villanyárhoz felzárkózó magas földgázár is segítheti.

Az új árak kedveznek a zöld átállásnak...

Dráguló konvencionális előállítás, dráguló végtermékek

Ilyen magas földgázárak mellett a jelenleg széles körben elterjedt „szürke” hidrogén előállítási ára 3-szorosa a korábban megszokottnak. Az előállítási költségek ilyen mértékű növekedését a hidrogén-előállítók és az ipari felhasználók nem tudják kigazdálkodni: a vegyipari-, és petrolkémiai termékek, műtrágyák előállítási ára meredeken emelkedik, és ez végül beépül a végfelhasználói árakba (szegmensenként eltérő módon).

Szemléletes a műtrágyák világpiaci árának alakulása, melynek előállítási költségét leginkább a földgáz alapú szürke hidrogén költsége befolyásolja. A világbank adatai szerint a műtrágyák világpiaci ára 2021-től ugrásszerűen nőtt és az előrejelzések szerint csak 2024-ben várható az árak lassú konvergenciája.

Műtrágya világpiaci árának változása és várható alakulása (UREA = karbamid; DAP = Di-ammonium Phosphate)

Műtrágya világpiaci árának változása és várható alakulása (UREA = karbamid; DAP = Di-ammonium Phosphate) Forrás: Világbank (https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets)

Felgyorsított zöld átállás

Az EU-s és az eddig megjelent nemzeti hidrogénstratégiák fontos célja a meglévő szürkehidrogén-előállítás és felhasználás zöldítése. Ez elsősorban a kőolajfinomítói, ammóniagyártási és vegyipari folyamatokat érinti. Viszont a jelenlegi nagy hidrogén-előállítók és fogyasztók nem látják az utat a gyors megújulóenergia-alapú technológiai átálláshoz mindaddig, amíg a zöld módon előállított hidrogén ára nem versenyképes. Külön szempont még ezen felül a „zöld” hidrogén logisztika: hogyan lehet eljuttatni a meglévő felhasználási helyre folyamatosan, nagy volumenben a karbonmentes módon előállított hidrogént.

Most, hogy a hagyományos „szürke” hidrogén ára megközelítette a „zöld” hidrogén árát, a zöldhidrogén-technológiák pénzügyi megtérülése is összehasonlíthatóvá válik a fosszilis technológiákkal, így a zöldhidrogén-beruházások nagy löketet kaphatnak a közeljövőben.

Az új hidrogénalapú felhasználási területek térnyerésére a „szürke” hidrogén drágulása kevésbé hat közvetlenül, hiszen az új területeken a „zöld” hidrogén nem a „szürke” hidrogénnel versenyez, hanem alternatív technológiákkal és alternatív üzemanyagokkal. A mobilitásban a benzin, a dízel vagy az (akkumulátoros) elektromos meghajtást kell felülmúlni, az energetikában pedig az akkumulátoros technológiát. Mivel a (hálózati) villamos energia és a kőolajtermékek piaci ára is rendkívül magas, a zöldhidrogén-technológiák jobb pozícióba kerülhetnek, mint eddig, azonban az üzemanyagárak mellett a technológiák hatásfoka, az energiaforrás folyamatos rendelkezésre állása is meghatározó tényező az új technológia elterjedésében.

A fosszilis energiahordozók (főként a földgáz) rendkívül magas ára mellett a földgázzal kapcsolatos ellátásbiztonsági, a metánszivárgásból adódó környezetszennyezési kockázatok is napirenden vannak. Ezért a fosszilis erőforrásoktól való függés óriási kitettség és kockázat lett a régió nagyfogyasztói számára. A megújuló alapú „zöld” hidrogéntermelés a földgáztól való függetlenedésben játszhat így fontos szerepet.

Bár a zöld technológiák elterjedésének kedvez a jelenlegi piaci helyzet, vannak olyan tényezők, amelyek ettől függetlenül korlátot szabnak a zöld átállás sebességének.

…de vannak korlátok is

Elektrolizáló gyártókapacitások korlátja

Ahhoz, hogy a szürkehidrogén-előállítást dekarbonizáljuk, nagyon sok elektrolizáló berendezésre van szükség. A rendkívüli módon megugró igényt az ipar egyelőre nem tudja lekövetni, hiszen a piacon eddig csak néhány kisebb szereplő volt jelen. Azonban az európai elektrolizáló gyártók 2025-ig megtízszerezik gyártókapacitásaikat, amiben az EU is hathatós pénzügyi és adminisztrációs segítséget nyújt. A kitűzött cél az évi 17,5 GW elektrolizáló gyártási kapacitás kiépítése az EU-ban.

Megújuló alapú hidrogén-előállítás termelékenysége és kihasználtsága

Az ipari szereplők folyamatos (24/7), nagy volumenű hidrogénellátást igényelnek, azonban az elektrolizálók hidrogéntermelő kapacitása jelenleg jóval kisebb, mint a konvencionális földgázalapú berendezések kapacitása és mivel (jellemzően időjárásfüggő) megújuló villamosenergia-termelők biztosítják a zöld áramot a hidrogéntermeléshez, a kihasználtságuk is jelentősen alacsonyabb és a hidrogéntermelés mennyisége is váltakozó. A megújuló termelők közül hidrogén-előállítás szempontjából a (tengeri) szélerőművek, magas fotovoltaikus potenciállal bíró régiók (pl. Spanyolország) és vízerőművek teljesítenek a legjobban magas kihasználtságuk miatt. Ezek viszont jellemzően a hidrogénfelhasználás helyétől távol helyezkednek el, így a hidrogén szállításáról is gondoskodni kell, ami további kihívás és jelentős költség.

A megújulóhidrogén-termeléshez a szabályozás szerint új megújuló villamosenergia-termelő kapacitás létesítése szükséges. A prognosztizált zöldhidrogén-igényhez óriási volumenben szükséges további megújuló áramtermelő kapacitásokat kiépíteni, ami igen nagy kihívás.

Technológiaváltás költsége

További korlátja a gyors zöld átállásnak, hogy a meglévő szürkehidrogén-termelők (pl. vegyipari, petrolkémiai szereplők) beruházási ciklusa nagyon hosszú, akár 30-50 év is lehet. Ezért sok esetben a gyors zöldítés a meglévő eszközök hasznos élettartam előtti leírását jelentené. Továbbá jelentős műszaki és üzleti kihívás az új (zöld) technológiának a meglévő konvencionális termelési folyamatba való integrálása. Ezen szereplők piaci stabilitásának megőrzése érdekében az átállásnak zökkenőmentesen kell megtörténnie.

Tehát összességében elmondható, hogy az energiaválság kedvező körülményeket teremt a zöld hidrogén projekteknek, hiszen közel azonos áron állítható elő zöld hidrogén, mintha földgázból állítanánk elő.

Azonban a gyors zöld átállásnak még fennállnak bizonyos műszaki-technológiai korlátai, melyeket le kell küzdeni. A kialakult helyzet nem hozza el rögtön a karbonmentes világot, de új löketet ad és egyértelmű irányokat jelöl ki, ami nem más, mint a zöld hidrogén. Mikor, ha nem most vágunk bele?

Címlapkép: Getty Images