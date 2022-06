Most Szegeden vásárolt be a Doktor24 és az Union

A Doktor24 és az Union közös vállalata a régiós piacvezető szegedi MediTeam Zrt.-t vásárolta fel és terveik szerint a megye első számú privát egészségügyi szolgáltatójából regionális ellátóközpontot hoznak létre. Az ügylet azért is érdekes, mert csupán néhány hét telt el a TritonLife bejelentése óta, amiből kiderült, hogy a másik országos hálózatot építő, vezető magánegészségügyi szolgáltató szintén Szegedet vette be legutóbb.

Zajlik a magánegészségügyi piac korábban már megjósolt konszolidációja, ezúttal is Doktor24 tett bejelentést. Az akvizíciót ezúttal is az Union Vienna Insurance Group Zrt.-vel közös leányvállalatán, az Első Magánegészségügyi Hálózat (EMH) Zrt.-n keresztül hajtotta végre.

Egy éven belül ez már a harmadik akvizíciós bejelentése a társaságnak.

Az országos hálózatépítésen dolgozó Doktor24 számain is lecsapódott a terjeszkedés. 2021-ben 136%-kal növelte árbevételét (ami a második legmagasabb növekedési ütem volt tavaly), elérte a 10,6 milliárd forintot, ezzel csatlakozott a hazai magánegészségügyi piac "BIG4-jához".

A keddi közlemény szerint a szegedi megállapodással a Doktor24 Dél-Magyarország egészére kiterjeszti szolgáltatásait, de komoly potenciált is lát benne az új tulajdonos, mivel a román határtól 50, a szerbtől 20 kilométerre fekszik a város. A lokáció így azt is lehetővé teszi, hogy a Doktor24 a régió lakossága mellett a szomszédos országokból érkező ügyfeleket is ellásson.

"A legújabb tranzakciónak köszönhetően mostantól az ország lakosságának több mint fele, 5.2 millió ember egy órán belül el tud jutni valamelyik klinikánkra" - értékelte a friss bejelentést Lancz Róbert, a Doktor24 Medicina Zrt. vezérigazgatója.

„Itt nem egy egyszerű felvásárlás történt – hangsúlyozta Lancz Róbert. A cég korábbi vezetőivel közösen készítjük fel a MediTeamet az országos hálózat regionális központjának szerepére: innen indul majd számos diagnosztikát, fekvőbeteg-ellátást és telemedicinát érintő fejlesztésünk.”

Mit lehet tudni a megvásárolt cégről?

Szeged egyik legrégebben működő, 1995-ben alapított egészségügyi szolgáltatója már régen túllépett a város és Csongrád-Csanád megye határain: az ország egész területén biztosít foglalkozás-egészségügyi alap és szakellátást, több mint 800 szerződött partner, valamint 32 ezer munkavállaló számára nyújt folyamatosan szolgáltatást. A MediTeam az elektromágneses-, az optikai-, a munkavédelmi és egyéb kockázatértékelések, valamint akkreditált mérések országosan elismert szakértőjének számít.

"Mostantól privát és vállalati ügyfeleink számára is elérhetővé válnak Magyarország legmodernebb magánklinikái, diagnosztikus, terápiás, műtéti és rehabilitációs ellátásai” – fogalmazott Chovanecz Balázs, a MediTeam Zrt. cégvezetője a bejelentés kapcsán.

A Mediteam szegedi magánklinikája, a MediCenter Szakorvosi Intézet mintegy 500 négyzetméteren, 14 rendelőben, 40 egészségügyi szakterületen kínál ellátást, a diagnosztikai vizsgálatok és a hagyományos alapszakmák (pl. belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat) mellett speciális szakterületeken is (pl. diabetológia, endokrinológia, idegsebészet).

A MediTeam összesen 200 közreműködő munkatárssal – szakorvosokkal, szakdolgozókkal és adminisztratív alkalmazottakkal – több mint 50 ezer ügyfelet lát el évente, ebből 18 ezret szegedi magánklinikáján, további 32 ezret pedig vállalat-egészségügyi szolgáltatásokkal országszerte. A cég 2021-es árbevétele meghaladta a 670 millió forintot, az idei forgalom pedig a tervek szerint megközelíti az 1 milliárd forintot.

Már nem csak a fővárosban zajlik a verseny

Érdemes azt is felidézni, hogy alig néhány héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy a Szegedi Tudományegyetem együttműködésre lépett a másik országos hálózatot építő magánegészségügyi szolgáltatóval, a TritonLife Csoporttal. Az árbevétel tekintetében tavaly a harmadik legnagyobb magánszolgáltató még 2020-ban vásárolta meg Szegeden a Derkovits fasor 17. szám alatti magánkórházat. A TritonLife múlt héten megjelent tájékoztatása szerint már akkor meg is keresték a Szegedi Tudományegyetemet egy kölcsönösen előnyös szakmai együttműködés megteremtése érdekében.

A hosszú tárgyalási folyamat a végállomása az SZTE 50%-os – 1,5 M Ft-os névértéken történt – tulajdonszerzése a TritonLife Partiscum Kft.-ben, mely jogi entitás SZTE-TL közös vállalat formájában építi tovább az egészségügyi ellátást a régióban. Fábián Lajos, a TritonLife társtulajdonos-elnöke, szakmai stratégiaivezetője az ügylet kapcsán úgy fogalmazott, hogy az egyetem az amúgy is szűkös kapacitásait nem adja át teljesen a TritonLife-nak, hanem a közös cég révén tervezetten indítják el a komplementer, minőségbiztosított szolgáltatásokat. Ez szerinte hozzájárul a várólisták csökkenéséhez és az egyetem dolgozói számára plusz jövedelmet biztosít.

A SZTE kancellárja, Fendler Judit ezt úgy magyarázta a HVG-nek, hogy kapacitás híján az egyetem – a megfelelő engedélyek birtokában – műtőt vagy kórházi ágyat is bérelhet a magánszolgáltatótól. Ebben az esetben az ellátást az állami egészségbiztosító finanszírozza. A Partiscumot tulajdonló holdingban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is felügyelőbizottsági tag.

Az elmúlt néhány évben a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók közül a Doktor24 és a TritonLife kezdett látványos léptékű országos terjeszkedésbe, a cégek sorra jelentették be új intézmények nyitását vagy épp meglévő szolgáltatók megvásárlását. Mindkét érintett cég vezetőjével exkluzív interjút is készítettünk a tervek ismertetésekor:

A mostani bejelentéssel vált még inkább egyértelművé, hogy

a legnagyobb szereplők (a 2021-es állapotok alapján a 3. és a 4. legnagyobb szolgáltató) már nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is versenyre kelnek

egymással, a betegekért, és az egészségügyi dolgozókért. Egy ilyen verseny pedig a "fogyasztók" számára alapvetően előnyös lehet, kérdés, hogy mellettük hogyan él meg a térség állami intézményrendszere.

Címlapkép: Lancz Róbert, a Doktor24 Multiklinika vezérigazgatója beszédet mond a Doktor24 Multiklinika beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján és a klinika sajtóbejárásán 2021. október 29-én. Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt