Csúnya eséssel nyithatnak az európai tőzsdék

Portfolio 2022. június 22. 07:36

Az előző két nap csendes emelkedéssel telt az európai tőzsdéken, és tegnap a 3 napos szünet után Amerikában is emelkedés volt tapasztalható, a vezető részvényindexek egyaránt 2 százalék feletti pluszban zártak. A hangulat azonban úgy látszik, hogy ismét kezd elromlani, hiszen ma reggel Ázsiában már estek a tőzsdék, és a határidős részvényindexek alakulása alapján az európai tőzsdéken is jelentős eséssel indulhat a nap. Makro adatok szempontjából ma a idehaza az MNB az első negyedéves fizetési mérleg statisztikákat közli, külföldön pedig a brit inflációs adatok lehetnek érdekesek. Mindemellett érdemes lesz figyelni Jerome Powell amerikai jegybankelnök kongresszusi meghallgatására is.