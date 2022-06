Felvásárlás előtt a Toshiba, jöhet a tőzsdei kivezetés

Több potenciális vevő is ajánlatot tehet a Toshibára, az ajánlattevők azt fontolgatják, hogy részvényenként akár 7000 jent is ajánlanak a bajba jutott japán konglomerátum magánkézbe kerüléséért, mondta a Reutersnek három bennfentes. Ha a tranzakció ezen az áron létrejönne, akkor az a Toshibát közel 22 milliárd dollárra értékelné.

Az ajánlattevők most egy részvényenként akár 7000 jenig terjedő ajánlati ársávról tárgyalnak a Toshiba részvényeseivel - mondták a lehetséges tranzakciót jól ismerő bennfentesek, ami akár 27 százalékos prémiumot jelentene a Toshiba részvényeinek szerdai záróárához képest.

Egy másik forrás szerint az ajánlatok széles skálán mozognak, és különböző feltételekhez kötötték őket.

Az ajánlati ár, ha véglegesítik, az atomreaktorokat is gyártó konglomerátum chipgyártó részlegét 3 billió jenre, vagyis közel 22 milliárd dollárra értékelné.

A több lehetőségeket is vizsgáló Toshiba már nyolc felvásárlási ajánlatot kapott, ezek mindegyike tőzsdei kivezetéssel járna, de van két olyan ajánlat is, amellyel továbbra is tőzsdén maradna a cég. A Toshiba a Reutersnek azt mondta, hogy nem hozza nyilvánosságra az ajánlatok részleteit.

A bennfentesek szerint a KKR, a Baring Private Equity Asia, a Blackstone, a Bain Capital, a Brookfield Asset Management, az MBK Partners, az Apollo Global Management és a CVC Capital Partners nyújtott be ajánlatot. Néhányan közülük konzorciumot alkothatnak az ajánlattételhez.

Címlapkép: Tomohiro Ohsumi/Getty Images