A mostani zuhanás csak ízelítő volt ahhoz képest, ami ezek után a tőzsdéken jöhet

A vezető amerikai részvényindexet, az S&P 500-at ebben a hónapban széleskörű eladási hullám sújtotta, és a Morgan Stanley elemzői szerint az irányadó index valószínűleg még tovább zuhanhat, ha a gazdaság recesszióba kerül.

Egy friss elemzésben a Morgan Stanley stratégája Mike Wilson azt írja, hogy a gazdasági visszaesés kockázata jelentősen megnőtt, és az S&P 500 további 20 százalékot zuhanhat, ha a gazdasági növekedés megtorpan.

Wilson szerint a recesszió kockázata jelentősen megnőtt, tekintve a Fed inflációval kapcsolatos kényszerhelyzetét.

A szakember a következő egy évre 35 százalékos esélyt lát a recesszióra, ami jelentősen meghaladja a korábbi 20 százalékos becslését.

Az S&P 500 már az elmúlt hetekben is nagyot esett, mivel a vártnál magasabb infláció, az emelkedő kamatlábak, és a sötétülő gazdasági kilátások miatti aggodalmak továbbra is nyomasztják a piacot. Az S&P 500 körülbelül 21 százalékot esett idén, de Wilson szerint a piac valójában még nem árazta be a recesszió valós veszélyét.

Ha az amerikai gazdaság valóban zsugorodni kezd, akkor az S&P 500 valószínűleg meredeken zuhanni fog, körülbelül 3000 pontig - Wilson szerint a jelenlegi szintekhez képest mintegy 20 százalékos csökkenéssel.

Még ha a gazdaságnak sikerül is elkerülnie a recessziót, Wilson szerint az S&P 500 valószínűleg úgy is további 7-10 százalékot eshet a gyenge vállalati eredmények miatt.

Elismerjük, hogy már sok fájdalom érte a részvényeket ezen a medvepiacon. Ennek ellenére még nem lehetünk optimisták. A következő 3-6 hónapban elég gyenge kockázat/hozamra arányra számítunk, mivel a recessziós kockázat növekszik a nagyon makacs inflációs értékek mellett

- írta Wilson.

(Fox Business)

Címlapkép: Getty Images