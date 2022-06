A Ryanair panaszt tett az Európai Bizottságnál a magyar különadó miatt

Interjút adott a Euronews-nak Michael O'leary, a Ryanair vezérigazgatója. A beszélgetés a szokásos felfokozott hangulatban zajlott, a zajtól és a korábban már elhangzottaktól megtisztítva azonban van néhány fontos üzenete az interjúnak.

O’leary az interjúban a következőkről beszélt:

A Ryanair nem vonul ki Magyarországról.

A vállalat már panaszt tett az Európai Bizottságnak a magyar kormány különadója miatt.

Csökkenteni fogják az érkező és induló járataik számát Magyarországon.

Azzal, hogy a Ryanair és a Wizzair is ritkítja a járatsűrűséget és a jegyek drágulnak, O’leary szerint Magyarország veszít a vonzerejéből, így kevesebb turista fog érkezni.

A Ryanair biztos abban, hogy előbb vagy utóbb el fogják kaszálni ezt az adónemet.

Az interjú végén az Európa-szerte tapasztalható járattörlésekről és késésekről a Ryanair-vezér elmondta, hogy a WizzAir, a British Airways, az EasyJet és a Lufthansa is törölte a járatait, mivel nem volt elég pilóta, de a Ryanairnél minden pozíció be van töltve. Egyetlen utat sem kellett lemondaniuk a személyzet hiánya miatt. Az viszont nem kérdés, hogy az európai reptereken nincsen elég munkás és biztonsági ember, mivel őket elbocsátották a járvány során. A helyzet sokkal rosszabb az Egyesült Királyságban, ahol a brexit miatt nem tudnak fiatal európaiakat felvenni azokra a munkákra, amiket a britek nem végeznek el. Arrafelé továbbra is rengeteg késéssel számolnak. Magyarországon jobb a helyzet, de akkor is a nyaralni indulóknak idén komoly nehézségekre kell számítaniuk, mert kevés a légiirányító és a berakodó.

(Euronews)

Címlapkép: Horacio Villalobos Corbis/Corbis via Getty Images