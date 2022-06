Az amerikai tőzsdék is kezdenek elfáradni

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,1 százalékot esett, a Hang Seng 1,48 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,19 százalékkal került feljebb.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,22 százalékot eshet, a CAC 0,51 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,89 százalék mínuszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek állása alapján nagyjából stagnálással nyithatnak az amerikai tőzsdék, a Dow Jones 0,05 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,16 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH által közölt munkanélküliségi statisztikák mellett az MNB egyhetes betéti tenderére is figyelni kell, múlt héten ugyanis megemelte az eszköz kamatát a jegybank, és ezzel effektív kamatemelést hajtott végre. A fontos beszerzésimenedzser-index adatok is ezen a napon érkeznek a nagy gazdaságokról, amelyek elsőként adnak képet a gazdasági teljesítmény júniusi alakulásáról. Ezen felül jön az amerikai bankrendszer stressztesztjének eredménye is, a tőzsdei kereskedést (főleg a bankpapírokat) jócskán befolyásolhatja ez a közlés.

2022. június 20-26. makronaptár Magyar makrogazdaság június 21. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció június 22. szerda 8:30 MNB Fizetési mérleg Q1 június 22. szerda 11:00 PM Részletes ÁHT máj. június 23. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) június 23. csütörtök 9:00 KSH Munkanélküliség máj. június 23. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) június 24. péntek 9:00 KSH Keresetek ápr. Nemzetközi makrogazdaság június 20. hétfő 3:30 Kína PBoC kamatdöntés június 20. hétfő 8:00 Németo. Termelői árak máj. június 22. szerda 1:50 Japán BoJ jegyzőkönyv június 22. szerda 8:00 UK Infláció máj. június 22. szerda 15:30 USA Powell-meghallgatás június 22. szerda 16:00 EU Fogyasztói hangulat jún. június 23. csütörtök 9:15 Franciao. BMI jún. június 23. csütörtök 9:30 Németo. BMI jún. június 23. csütörtök 10:00 EU BMI jún. június 23. csütörtök 10:30 UK BMI jún. június 23. csütörtök 15:45 USA BMI jún. június 23. csütörtök 22:30 USA Banki stressz teszt június 24. péntek 1:30 Japán Infláció máj. június 24. péntek 10:00 Németo. Ifo-index jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén -4,0 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 29,4 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 15,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 48,6 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 43,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 30 483,13 -0,2% -0,6% -2,5% -16,1% -10,2% 42,5% S&P 500 3 759,89 -0,1% -0,8% -3,6% -21,1% -11,5% 54,4% Nasdaq 11 527,71 -0,2% -0,6% -2,6% -29,4% -19,2% 99,4% Ázsiai részvényindexek Nikkei 26 149,55 -0,4% -0,7% -2,2% -9,2% -9,5% 30,0% Hang Seng 21 008,34 -2,6% -1,4% 1,4% -10,2% -25,8% -18,2% CSI 300 4 270,62 -1,3% -0,2% 4,7% -13,6% -16,6% 18,9% Európai részvényindexek DAX 13 144,28 -1,1% -2,5% -6,0% -17,3% -15,9% 2,7% CAC 5 916,63 -0,8% -1,9% -5,9% -17,3% -10,5% 12,0% FTSE 7 089,22 -0,9% -2,5% -4,1% -4,0% 0,0% -4,7% FTSE MIB 21 788,57 -1,4% -3,0% -9,6% -20,3% -13,9% 4,1% IBEX 8 145,4 -1,1% -0,4% -4,0% -6,5% -10,0% -23,9% Régiós részvényindexek BUX 40 035,72 -2,2% 1,8% -4,2% -21,1% -16,9% 11,9% ATX 3 002,27 -2,2% -4,3% -6,7% -22,2% -13,1% -2,5% PX 1 307,59 -0,8% 0,1% -2,7% -8,3% 12,4% 32,3% WIG20 53 001,66 -2,0% -0,7% -4,8% -23,5% -19,9% -13,1% Magyar blue chipek OTP 8 530 -2,6% 0,2% -13,9% -48,6% -47,7% -8,1% Mol 2 914 -3,8% 0,5% 7,9% 15,6% 22,5% 6,9% Richter 7 175 -0,5% 7,0% -4,2% -17,8% -12,6% 1,0% Magyar Telekom 335 -2,0% -1,8% -18,1% -18,6% -21,2% -28,4% Nyersanyagok WTI 107,69 -1,7% -6,6% -2,0% 43,2% 47,8% 152,9% Brent 111,72 -2,6% -5,8% -0,9% 42,5% 49,2% 144,0% Arany 1 839,6 0,1% 1,0% -0,2% 0,9% 3,3% 47,1% Ezüst 21,49 -1,3% -0,1% -1,3% -7,6% -16,6% 29,7% Devizák EURHUF 396,1 0,3% -0,4% 3,2% 7,5% 12,7% 28,0% USDHUF 373,8027 0,0% -2,1% 2,8% 15,3% 26,6% 34,8% GBPHUF 459,5601 -0,1% -0,9% 1,1% 4,6% 12,3% 30,7% EURUSD 1,0597 0,3% 1,8% 0,4% -6,8% -10,9% -5,0% USDJPY 135,7100 0,0% 0,8% 6,0% 17,9% 22,6% 21,9% GBPUSD 1,2309 0,2% 2,0% -1,3% -9,1% -11,6% -2,8% Kriptovaluták Bitcoin 19 963,68 -3,6% -11,5% -31,6% -56,8% -38,7% 635,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,15 -4,5% -7,0% 12,8% 110,5% 114,4% 46,6% 10 éves német állampapírhozam 1,62 -7,9% -1,8% 72,4% -1 006,1% -887,4% 533,6% 10 éves magyar állampapírhozam 8,46 -2,9% -1,9% 16,9% 84,7% 185,8% 179,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images