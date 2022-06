Két nagy gyomrost is kapott a dohányipar, komoly korlátozások jöhetnek

Portfolio 2022. június 23. 15:28

Két fontos hír is érkezett az elmúlt órákban, amely most első körben az amerikai dohányipari cégnek, Altriának fáj nagyon, de könnyen más szektortársaknak is fájdalmat okozhat. Egyrészt az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal bejelentette, hogy korlátozná a cigaretták nikotintartalmát az Egyesült Államokban, másrészt médiaértesülések szerint a hivatal betiltaná az Altria érdekeltségébe tartozó elektromos cigarettákat gyártó cég, a Juul Labs termékeinek forgalmazását az amerikai piacon. Az első az egész iparágat érintheti, a második pedig könnyen precedens lehet, akár globálisan az elektromos cigaretták szabályozásával kapcsolatban.