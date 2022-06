Szép pluszokban zártak az amerikai indexek

A vásárlók záráskor is erősöbbek voltak, sőt, az utolsó órákban még rá is kapcsoltak. Az európai tőzsdék után így az amerikai piac is jelentős pluszban zárta a hét utolsó napját.

A Dow Jones 31 503 ponton zárt, ami 2,7%-os emelkedést jelent;

az S&P 500 index 3912 ponton, 3,1%.os pluszban zárt.

A Nasdaq ralizott a legnagyobbat, a 11 607 pontos záró 3,3%-kal haladta meg a tegnapit.