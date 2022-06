A DIGI Sport beszünteti adását - Új csatornák jönnek

Múlt héten számoltunk be arról, hogy a csakfoci.hu információi szerint július 1-től megszűnik a DIGI Sport három tévécsatornája. Most megérkezett a hivatalos sajtóközlemény, amiből kiderült, hogy megújul és exkluzív sport- és filmtartalommal bővül a DIGI műsorkínálata.

A DIGI Magyarország és az Invitel augusztus 5-től felveszi kínálatába az ARENA4 és az újonnan induló MATCH4 sportcsatornákat, ezzel párhuzamosan a saját gyártású és évek óta veszteségesen működő DIGI Sport három adója beszűnteti adását. A népszerű utánpótlás magazint, a Nap Hősét, a Magyarországon elsők között a DIGI és Invitel előfizetőinek elérhető MATCH4 sugározza majd.

A MATCH4 elsősorban a nemzetközi labdarúgó bajnokságok közvetítése köré épül, emellett láthatók lesznek darts (PDC) és kiemelt technikai sportesemények (NASCAR, IndyCar, Superbike) is. Az ARENA4 műsoridejének közel 50 százalékában élő közvetítéseket sugároz, a német Bundesliga és az UEFA nemzetközi válogatott mérkőzéseinek közvetítése mellett NFL és NCAA meccseket, valamint a MotoGP futamait, és számos küzdősport eseményt, összecsapást (PBC és MMA/Bellator gálák, WWE mérkőzések) is közvetít.

Az ARENA4 és a MATCH4 mellett megjelenik hamarosan a DIGI kínálatában az ARENA4+, Magyarország első sport-streaming szolgáltatása, melyen az élő közvetítések mellett olyan különlegességekkel is találkozhatnak az előfizetők, mint az élő statisztikai adatokkal kiegészített Bundesliga-mérkőzések, a több, választható kameraállásból követhető MotoGP időmérők- és futamok, valamint a RedZone, a profi amerikai futball liga, az NFL, körkapcsolásos élő közvetítése.

Szeptember 1-től az otthoni mozizás élményét nyújtó FilmBox csatornát elindítja a digitális csomagban, valamint a FilmBox Extra HD csatornát nézhetik a FilmNow csatorna helyett az előfizetők. Emellett új csomagajánlat részeként, FilmBox Pak néven szintén szeptember 1-től, a FilmBox Premium, FilmBox Stars, FilmBox Extra HD és Filmbox Family csatornák is a DIGI, illetve az Invitel előfizetőinek képernyőjére kerülnek. A 12 lineáris csatorna és több mint 800 film és sorozat on demand hozzáférését biztosító Filmbox+ alkalmazás használatát is tartalmazza majd a DIGI előfizetőinek szóló csomagajánlat. Az új filmes csatornák indulásával egyidőben megszűnik a FilmNow, és ezzel párhuzamosan megszűnnek a DIGI World, a DIGI Life, a DIGI Animal World, a H!t Music Channel és a Music Channel adásai is. Az ismeretterjesztő csatornák helyett induló új adókról a későbbiek során tájékoztatja előfizetőit a DIGI csoport.

A FilmBox Pak feláras, szeptember 1-től elérhető csomagajánlatában négy prémium mozicsatornát, valamint a hozzá kapcsolódó Filmbox+ applikációt teszi elérhetővé a DIGI előfizetők részére. A Filmbox Prémium csatorna a nagy hollywoodi filmstúdiók kínálatából kínál prémium szórakozást, a FilmBox Extra HD egy csatorna azoknak, akik a minőségi filmeket, sorozatokat, mozisikereket kedvelik. A FilmBox Stars kínálatában akciófilmeket, vigjátékokat nézhetnek míg a FilmBox Family kínálatában örök klasszikusok, mozisikerek, sorozatok, rajzfilmek hozzák össze a családokat. Minden csatorna reklám- és megszakításmentes szórakozást kínál előfizetőinek. A Filmbox Pak előfizetés részeként az előfizetők hozzáférést kapnak a Filmbox+ digitális szolgáltatáshoz is, 12 lineáris csatorna mellett több mint 800 filmet és sorozatot nézhetnek a szolgáltatás keretén belül.