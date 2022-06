Összeomlik a sztárszektor, vagy mi történik a "Klarnageddon" után?

A külföldi és hazai sajtó egyaránt hangos az európai szupersztár startup, a Klarna körüli felfordulástól. Tömeges elbocsátások, több mint 60 százalékkal csökkenő cégérték, bedőlt hitelek: a szakma máris Klarnageddont kiált, nem sok jövőt jósolva a svéd unikornisnak. De valóban érdemes temetni a Klarnát és vele együtt a Buy-Now-Pay-Later ágazatot? Vagy ugyanolyan piaci korrekcióról van szó, mint amilyeneket a pénzügyi piacokon is látunk?

Banking Technology 2022 Ezzel a témával is foglalkozunk október 6-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

Mi is az a BNPL?

A BNPL a Buy-Now-Pay-Later (vásárolj most, fizess később) rövidítése, ami tartalmilag leginkább az itthoni halasztott fizetésnek felel meg. A koncepció lényege, hogy online vásárlás során a vevőnek nem kell azonnal kifizetnie a termék árát, hanem a vásárlást követően, előre meghatározott határidőn belül részletekben, vagy a határidő után egy összegben rendezheti tartozását. A BNPL külföldön már kifejezetten elterjedt, például háztartási gépek beszerzésénél: az új mosógép árát nem kell azonnal rendezni, helyette hosszú hónapokra is el lehet nyújtani a részletfizetést.

Mivel küzd a Klarna?

Ezzel a koncepcióval a Klarna az utóbbi évek európai szupersztár startupjává vált. 2021-ben, 46 milliárd dolláros értékelésével és 640 millió dolláros befektetésével rekordokat döntött. A tavalyi csúcsot azonban hamar visszaesés követte.

A háborús válsághelyzetet megelőzően minden startup/tech cég számára a növekedés volt a cél mindenek felett. Nem baj, ha rövid távon veszteséget termelünk, a lényeg, hogy minél előbb minél több ügyfelet szerezzünk, hogy később majd nyereségessé tehessük őket (az egyik legsikeresebb példa erre a Revolut piacfoglalása volt). A Klarna, ugyanezt a taktikát követve, a gyors piacszerzés érdekében kevésbé jó bonitású ügyfelek számára is rendelkezésre bocsátotta szolgáltatását. A webshop tulajdonosok örültek is neki, hiszen hatalmasat ugrott a forgalmuk, a Klarna oldalán azonban lassan megindultak a bedőlések, és a költségek az egekbe szöktek. A cég ebben a pillanatban is veszteséget termel.

A mostani emelkedő kamatkörnyezetben, amit a felszáradó piaci likviditás is súlyosbít, egyre nehezebbé válik az új tőke bevonása, így a cégek startégiája és a befektetők kockázati étvágya is csökken. A “növekedés mindenáron” mentalitást felváltotta a profitábilis növekedés filozófiája. Ez viszont nehéz egy olyan cég számára, melynek világszerte sok milliárd dolláros állománya van kihelyezve kevésbé hitelképes ügyfeleknél. Annak érdekében, hogy költségeit valamelyest kordában tartsa, a Klarna gyakorlatilag egyik napról a másikra elbocsátotta alkalmazottai 10 százalékát. Mindezt finoman fogalmazva sem sikerült jól kommunikálnia: Sebastian Siemiatowski, a cég CEO-ja a kirúgott alkalmazottak nevét és elérhetőségeit kitette a LinkedInre, és bár mindebben valamiféle fura jószándék vezérelte, a gesztust a közvélemény nem igazán értékelte.

A cég 2021-es, irreálisan magas cégértékére a háborús helyzet, a növekvő kamatkörnyezet, az inflációs nyomás és a számtalan bedőlt hitel együttesen mért védhetetlen csapást. Helyzetét az sem segítette, hogy az elmúlt időszakban olyan erős versenytársak jelentek meg a BNPL-piacon, mint az Apple Pay Later, a Revolut vagy a PayPal. Mindennek köszönhetően az új befektetési kört már várhatóan 60%-al alacsonyabb értéken fogja tudni bevonni a Klarna.

A teljes piac lejtmenetben került vagy csak a Klarna?

Bár a Klarna komoly kihívásokkal küzd, 15 milliárd dolláros értékelésével még mindig a világ élvonalába tartozik. Az új versenytársak jelenléte pedig épp azt bizonyítja, hogy forróbb a piac, mint valaha, és az sem véletlen, hogy már a szabályozó szervek is egyre élénkebben figyelik a szereplőket.

A BNPL-piac pillanatnyilag számos országban teljesen szabályozatlan. A halasztott fizetéssel vásárolt áru nem minősül hitelterméknek, a finanszírozás pedig nem jelenik meg az ügyfelek hitelkockázatában. Így könnyen előfordulhat egy-egy ügyfél túlhitelezése, ami aztán előbb-utóbb bedőlésekhez vezet. A kockázatokat felmérve az Egyesült Királyságban már el is kezdték a szabályozás újragondolását, elsősorban az ügyfelek védelme érdekében.

Az új piaci szereplők megjelenését és a szabályozás erősödését elnézve arra számítunk, hogy a BNPL-piac lakossági oldalán megkezdődik a konszolidáció, és pár éven belül kirajzolódik, kik, milyen típusú szolgáltatásokkal maradnak majd talpon.

Ahol a BNPL kiteljesülhet: a vállalati halasztott fizetés

Úgy tűnik, a lakossági oldalon a BNPL-láz fejlettebb piacokon már túl van a csúcson, de a vállalati (B2B) szegmensben még számtalan kiaknázatlan lehetőség mutatkozik.

Az lakossági attitűdhöz képest, fontos különbség, hogy a vállalati vevő nem fogyasztásra, hanem továbbértékesítésre, vagy egy projekt megvalósítására vásárol terméket. Ha például egy viszonteladónak csak 30 vagy 60 nap múlva kell fizetnie a beszerzett áruért, a határidő leteltével jó eséllyel már túl is van az értékesítésen. Így a beszerzését az árbevételből tudja finanszírozni, sőt, a megtermelt profitot is a beszerzésbe tudja visszaforgatni.

A növekvő kamatok és csökkenő banki hitelezési kedv azt jelenti, hogy számos vállalkozás likviditása fog megcsappanni a következő időszakban. Számukra nagy segítség lehet, ha 30, vagy 60 nappal ki tudják tolni online kifizetéseiket és optimalizálni a cashflow-jukat. Ezzel a B2B BNPL akár a gazdasági növekedés motorja is lehet a mostani válságos időszakban.

A megoldással mindeközben nem csak a vállalkozó nyer, de a BNPL konstrukció a webshopok számára is kifejezetten jövedelmező. Európai és amerikai felmérések szerint ha vásárláskor a későbbi fizetés lehetőségét kilátásba helyezzük, a kosárelhagyók száma 80 százalékkal csökken, ezzel együtt a konverziós arány 40 százalékkal, az átlagos kosárérték pedig 70 százalékkal is nőhet.

Mire számíthatunk a magyar piacon?

Miközben Nyugat-Európában már zajlanak a fent leírt átalakulások, Magyarországon a következő hónapokban és években fognak megjelenni az első lakossági BNPL szolgáltatók. Az MNB szabályozása EU-n belül kifejezetten szigorúnak mondható, így várhatóan szabályozott termékként fog megjelenni a BNPL, ennek minden előnyével és hátrányával.

Vállalati oldalon az utóbbi 1-2 évben Európa szerte bukkannak fel B2B BNPL szolgáltatók és vonnak be jelentős tőkebefektetéseket. Ezzel egyidőben itthon és a régiónkban is megjelent már az első ilyen jellegű megoldás, a Pastpay.

A BNPL ezen szegmensében most van kialakulóban, hogy kik lehetnek a vállalati BNPL “Klarnái”.

A fentiekből is egyértelműen látszik, hogy izgalmas szakaszba lépett BNPL szegmens. Rengeteg a mozgolódás, az új termék és az innováció. Mindennek pedig várhatóan két csoport lehet a nyertese: a vásárlók és a kereskedők.

Banking Technology 2022 Ezzel a témával is foglalkozunk október 6-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hucímre. A Portfolio Vélemény rovata azOn The Other Hand. A megjelent cikkekittolvashatók.

A címlapkép forrása: Getty Images