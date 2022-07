Rekordszinten a Gloster rendelésállománya

A hullámzó tőzsdei hangulat ellenére 1 100 millió forintos szinten zárt a Gloster nyitott rendelésállománya a második negyedév végén, ami új rekordot jelent a társaság történetében. A növekedés mértéke is meggyőző, a rendelésállomány 85 százalékkal magasabb a tavalyi év hasonló időszakához képest. A nyitott rendelések döntő része szolgáltatás vagy licenc, ezért a szektort sújtó chiphiány ellenére is képes lesz ezeket határidőre teljesíteni a társaság.

A közlemény szerint a cégcsoport pénzügyi helyzete stabil, a menedzsment változatlanul halad előre a 2025-ös stratégia megvalósításában. Az informatikai szolgáltatások iránti igény belföldön és külföldön továbbra is töretlen, amely jó alapokat nyújt a társaságnak a további növekedéshez.

A társaság nyitott rendelésállománya 185 százalékra, a tavalyi második negyedéves 594 millió forinthoz képest az idei második negyedévben 1 100 millió forintra nőtt.

A növekedés már az előző negyedévben is jelentős volt: a 2022. első negyedéves nyitott rendelésállománya 914 százalékra, 90 millió forintról 823 millió forintra nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Az informatikai szektort szezonalitás jellemzi, az első félév rendre némileg gyengébb az iparágban, a megrendelések jelentős része hagyományosan a negyedik negyedévben realizálódik.

A nyitott rendelésállomány nem tartalmazza a folyamatos teljesítésű szolgálásokból várt, az év végéig számlázandó árbevételeket.

Jelen riportban a nyitott rendelések negyedéves állománya a már csoport szinten leszerződött, még nem teljesített, de 2022-ben biztosan teljesülő megrendelések 2022.06.30. napján nyilvántartott összegét mutatja. A folyamatos teljesítésű szolgáltatásokat a kimutatás nem tartalmazza. Jelen kimutatás előzetes, nem auditált, nem konszolidált adatokat tartalmaz. Ezen riport már tartalmazza a 2022.október 19-én vásárolt Minero IT Hungary Kft., és a 2022. május 16-án vásárolt ff next Kft. nyitottrendelés állományát is.

A Glostert az Xtend piacon két független befektetése szolgáltató is követi

Az Erste felhalmozásra ajánlja a Gloster részvényeit, 1 223 forintos célár mellett

Az Equilor tartásra ajánlja a részvényeket, 1 396 forintos célár mellett.

A Gloster részvényei idén 2,8 százalékos emelkedésben vannak.

