Folytatódhat az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio 2022. július 07. 07:58

Tegnap egyaránt pluszban zártak az amerikai és európai részvényindexek, ma úgy tűnik folytatódhat az emelkedés, az ázsiai tőzsdéken felemás a hangulat, a határidős részvényindexek állása alapján azonban Európában és Amerikában is emelkedés várható. Makro fronton az MNB a devizatartalék friss adatát és az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját közli, de jön az egyhetes betéti tender is. A KSH a külkereskedelem és a turizmus friss adatait teszi közzé. Közben az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is érkezik, míg Amerikában a magánszektor foglalkoztatására vonatkozó ADP-index adata jelenik meg.