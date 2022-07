Folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,25 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,02 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,72 százalékot esett.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,95 százalékot emelkedhet, a CAC 0,53 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,33 százalékkal kerülhet feljebb.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,27 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,41 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

És ha már belelendülünk, akkor ma sem lesz megállás, az MNB a devizatartalék friss adatát és az értékpapírok tulajdonosi szerkezetének statisztikáját közli, de jön az egyhetes betéti tender is. Utóbbin most talán még kisebb az esély a változtatásra, mint máskor, hiszen a jegybank a múlt héten olvasztotta össze az alapkamatot és az irányadó rátát. Azonban a jelek szerint ez sem tudta tartósan erősíteni a forintot, ha pedig a 400-as szinttől felfelé kezdenénk eltávolodni, akkor ismét fokozódna a nyomás a jegybankon, hogy az egyhetes kamattal reagáljon. A KSH a külkereskedelem és a turizmus friss adatait teszi közzé, vagyis tényleg mozgalmas lesz a csütörtöki nap. Közben az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is érkezik, míg Amerikában a magánszektor foglalkoztatására vonatkozó ADP-index adata jelenik meg.

2022. július 4-10. makronaptár Magyar makrogazdaság július 4. hétfő 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege máj. július 4. hétfő 8:30 MNB Kamatstatisztikák máj. július 5. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció július 6. szerda 9:00 KSH Ipar máj. július 6. szerda 9:00 KSH Kiskereskedelem máj. július 7. csütörtök 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok jún. július 7. csütörtök 8:30 MNB Értékpapírstatisztika máj. július 7. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) július 7. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem máj. július 7. csütörtök 9:00 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma máj. július 7. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) július 8. péntek 9:00 KSH Infláció jún. július 8. péntek 11:00 PM Előezetes áht-beszámoló jún. Nemzetközi makrogazdaság július 4. hétfő USA Függetlenség napja július 4. hétfő 8:00 Németo. Külkereskedelem máj. július 5. kedd 16:00 USA Gyáripari megrendelések máj. július 6. szerda 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések máj. július 6. szerda 11:00 EU Kiskereskedelem máj. július 6. szerda 20:00 USA Fed jegyzőkönyv július 7. csütörtök 8:00 Németo. Ipar máj. július 7. csütörtök 13:30 EU EKB jegyzőkönyv július 7. csütörtök 14:15 USA ADP index jún. július 8. péntek 14:30 USA Munkanélküliség jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén -3,7 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 28,5 százalékos eséssel az ATX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 15,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 50,9 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 33,5 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 31 037,68 0,2% 0,0% -5,7% -14,6% -10,2% 45,6% S&P 500 3 845,08 0,4% 0,7% -6,7% -19,3% -11,5% 59,6% Nasdaq 11 852,59 0,6% 1,7% -5,9% -27,4% -19,8% 111,7% Ázsiai részvényindexek Nikkei 26 107,65 -1,2% -2,6% -6,5% -9,3% -8,9% 30,6% Hang Seng 21 586,66 -1,2% -1,9% -0,3% -7,7% -23,1% -15,2% CSI 300 4 423,97 -1,5% 0,1% 6,2% -10,5% -13,0% 20,9% Európai részvényindexek DAX 12 594,52 1,6% -3,1% -14,1% -20,7% -18,8% 1,7% CAC 5 912,38 2,0% -2,0% -9,7% -17,3% -9,1% 14,8% FTSE 7 107,77 1,2% -2,8% -6,6% -3,7% 0,1% -3,1% FTSE MIB 20 920,99 1,0% -4,2% -14,8% -23,5% -17,1% -0,8% IBEX 7 948,6 -0,1% -2,9% -10,0% -8,8% -10,3% -24,3% Régiós részvényindexek BUX 39 352,08 0,2% -1,4% -4,7% -22,4% -17,3% 10,5% ATX 2 762,36 -0,6% -6,3% -18,0% -28,5% -19,7% -12,3% PX 1 212,59 0,0% -5,5% -8,7% -15,0% 5,2% 22,9% WIG20 52 139,6 0,1% -4,7% -9,5% -24,8% -21,8% -14,3% Magyar blue chipek OTP 8 158 0,1% -3,9% -12,4% -50,9% -48,4% -14,2% Mol 2 902 -1,0% -2,3% 2,1% 15,2% 21,0% 9,0% Richter 7 225 2,7% 2,4% -3,1% -17,2% -10,6% 5,6% Magyar Telekom 320 -1,5% 0,6% -15,2% -22,2% -25,0% -32,1% Nyersanyagok WTI 100,43 -1,0% -10,1% -15,2% 33,5% 36,9% 120,6% Brent 100,59 -2,3% -13,4% -15,9% 28,3% 34,7% 104,9% Arany 1 738,95 -1,6% -4,3% -5,7% -4,6% -3,5% 42,1% Ezüst 19,14 -0,4% -7,8% -13,4% -17,7% -26,8% 20,1% Devizák EURHUF 415,4 1,6% 5,3% 7,2% 12,7% 17,5% 34,4% USDHUF 407,4746 2,1% 8,2% 12,7% 25,7% 36,3% 50,4% GBPHUF 479,1650 0,9% 4,7% 5,6% 9,1% 15,9% 36,9% EURUSD 1,0195 -0,5% -2,7% -4,9% -10,4% -13,8% -10,6% USDJPY 136,0400 0,0% -0,6% 3,6% 18,2% 23,0% 20,2% GBPUSD 1,1910 0,0% -1,7% -5,2% -12,1% -13,8% -8,0% Kriptovaluták Bitcoin 20 547,45 1,9% 2,3% -34,5% -55,5% -40,0% 690,2% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 2,91 3,6% -5,9% -4,2% 94,2% 112,5% 22,9% 10 éves német állampapírhozam 1,15 -2,9% -23,6% -12,9% -744,7% -466,3% 101,7% 10 éves magyar állampapírhozam 8,63 2,3% 2,9% 18,5% 88,4% 191,6% 163,1% Forrás: Refinitiv, Portfolio

