Részvényfelaprózás jön az egyik legismertebb mémrészvénynél, kilőtt az árfolyam

A GameStop az elmúlt másfél évben az egyik legnépszerűbb mémrészvényeként vált ismertté, a videójáték-kiskereskedő cég árfolyama pedig az egekbe szökött. A vállalat szerdán jelentette be, hogy 4 az 1 arányban történő részvényfelosztást hajtanak végre.

A vállalat még márciusban javasolta a részvények felaprózását, bár akkor nem határoztak meg konkrét arányt, hiszen a részvények számának növeléséhez szükség van a részvényesek beleegyezésére is, akik végül a múlt hónapban hagyták jóvá a döntést.

A Gamestop azon részvényesei, akik a július 18-i zárásig rendelkeznek a vállalat papírjaival és a nyilvántartásban szerepelnek, minden egyes birtokukban lévő A sorozatú törzsrészvény után további három darab A sorozatú GameStop törzsrészvényt kapnak.

A vállalat közlése szerint a kereskedés július 22-én kezdődik a részvények felosztásával kiigazított árfolyamon.

Annak ellenére, hogy a vállalat az elmúlt másfél évben egy több hónapig tartó közösségi média trendnek köszönhetően a kisbefektetők kedvenc mémrészvényéve vált, évek óta küszködött, és csökkenő értékesítési adatai mellett számos stratégiai hibát is elkövetett. Most azonban igyekeznek ezen a trenden változtatni, ennek érdekében a vállalat átalakította vezetői csapatát, és két, az Amazonnál is megfordult szakembert nevezett ki a vállalat vezérigazgatójának és pénzügyi igazgatójának, a részvényesek pedig Ryan Cohen aktivista befektetőt választották a cég elnökének.

Cohen vezetése alatt a GameStop részben az e-kereskedelmi üzletág javítására és fellendítésére irányuló erőfeszítésekbe való befektetéssel igyekezett fordulatot elérni. A vállalat egy digitális pénztárcát is elindított, amely lehetővé teszi a tranzakciókat egy olyan piactéren, amelyet nem-helyettesíthető tokenek, vagy más néven NFT-k kereskedelmére fejleszt a cég.

Júniusban a GameStop 1,38 milliárd dolláros nettó árbevételt ért el az április 30-ig tartó negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 1,28 milliárd dollárral.

A bejelentésnek köszönhetően a Gamestop részvényeinek árfolyama ma közel 10 százalékos pluszban van, míg idén 13,4 százalékos mínuszban van a papír.

(Wall Street Journal)

Címlapkép: Stephen Zenner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images