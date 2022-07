Tavaly október óta nem történt ilyen a kriptovaluták piacán

Az elmúlt hónapok meredek zuhanása után a héten mutattak először némi életjelet magukról a kriptovaluták. A bitcoinnak és az ethereumnak is jelentősen tudott emelkedi ezen a héten.

A bitcoin tavaly október óta a legjobb heti teljesítményét készül elérni, azzal, hogy képes volt az árfolyam a 20, illetve 9 napos mozgóátlagok felé emelkedni, fontos ellenállásokat tört át, ugyanis a már említett mozgóátlagok egyfajta kulcs-ellenállási szintek voltak az április elején begyorsuló esés kezdete óta, emellett pedig az RSI is eltávolodott a túladott zónából. Amennyiben hasonlóan folytatódik a hét további része - a jelenlegi árszinteket figyelembe véve-, úgy a bitcoin 12 százalékos pluszban zárhatja a hetet, bár a hétvégén még jöhet volatilitás.

Hasonlót figyelhetünk meg az ethereum esetében is, a 20, illetve 9 napos mozgóátlagok itt is kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az elmúlt hónapokban, emellett az RSI az árfolyam emelkedésével itt is eltávolodott a túladott zónától. A jelenlegi szintet figyelembe véve az ethereum 14 százalékos pluszban van ezen a héten.

Más tokenek, mint az Avalanche és a Solana is erős felfutást produkáltak az elmúlt napokban, ami a Coinmarketcap adatai szerint hozzájárult ahhoz, hogy a kriptovaluták teljes piaci értéke újra megközelítette az 1 000 milliárd dollárt.

Forrás: Coinmarketcap

A kockázatos eszközök mindenütt emelkednek, nem meglepő, hogy a kriptovaluták is magasabb szintre kerültek

- mondta Ben McMillan, az IDX Digital Assets befektetési igazgatója, akinek véleménye szerint további esés várható.

A rossz hírek és a nagy likvidálások sorozata után sok kripto befektető még mindig az oldalvonalon ül és várja a következő dominó eldőlését

A közelmúlt piaci összeomlása számos kriptovaluta-projekt és üzleti modell hibáit tárta fel az elmúlt időszak során.

Májusban az algoritmikus stablecoin, a terraUSD összeomlott, magával rántva a testvér tokenjét, a luna-t is.

Eközben a Three Arrows Capital nevű kriptopénz fedezeti alap felszámolás alá került, miután nemteljesítővé vált egy 660 millió dolláros hitelen a Voyager Digital felé, melynek hatására a Voyager is csődvédelmet kért.

Az olyan kriptohitelező cégek, mint a Vauld, likviditási problémákkal szembesültek. A Celsius a múlt hónapban szüneteltette az ügyfelek számára a kifizetéseket a szélsőséges piaci körülményekre hivatkozva.

A bitcoin sok intézményi befektetője különösen érzékeny lehet arra, hogy a gazdaság hogyan mozog általában

- mondta Jared Madfes, a Tribe Capital partnere.

Ha a pénteki amerikai foglalkoztatási jelentés nagyon gyenge lesz, úgy az inflációs helyzet is rosszabbra fordulhat, és úgy tűnik, hogy számos olyan geopolitikai kérdés is van, amely befolyásolja számos alapvető gazdasági eszköz árát, nem tudom tudom elképzelni, hogy ez rövid távon pozitív lenne a bitcoin számára

- tette hozzá Madfes.

(Bloomberg)

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images