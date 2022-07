Több szempontból is nagyon érzékeny a jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzet, mivel a hazai import jelentős része kiesett, a nyár pedig egy kiemelt forgalmú időszak, 30-40%-kal nő a kereslet a vakációk kezdete után - mondta el a Portfolio-nak Ratatics Péter, a Mol magyarországi operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója. A szakember hozzátette: az ársapka torzítja a piacot, és visszaélésekhez vezet, ezért is fontosak az olyan kormányzati lépések, mint benzinturizmus májusban bejelentett visszaszorítása.

Kezdjük a legfontosabb kérdéssel: van jelenleg üzemanyaghiány Magyarországon?

Pillanatnyilag nincs üzemanyaghiány, de semmi nem garantálja, hogy ez így is marad. Több szempontból is nagyon érzékeny a jelenlegi helyzet.

Először is, az ársapka miatt a hazai import jelentős része kiesett, mert a külföldi nagykereskedők nem érdekeltek abban, hogy ezen az áron értékesítsék az üzemanyagot. Tulajdonképpen egylábú lett az ország, csak a Molra számíthatunk. Egy komolyabb fennakadás vagy műszaki hiba esetén pedig a stratégiai készletekre kell majd támaszkodnunk, melyek szintén végesek.

Másodszor, a nyár mindig egy nagyobb forgalmú időszak. Jellemzően 30-40%-kal nő a kereslet a vakációk kezdete után. Harmadik szempont, hogy óvatosságra int minket, hogy az orosz kőolajembargó miatt Európában nem zárható ki az időszakos áruhiány, hiszen Oroszország szerepe az üzemanyagimportban is jelentős. Az európai dízelpiac 10%-a is orosz eredetű. Magyarországon is átlagosan 10-15%-kal több dízelt fogyasztunk, mint amennyit képesek vagyunk itthon előállítani.

Negyedik szempont, hogy a helyzetet súlyosbítja, hogy a schwechati finomító karbantartási újraindulása nem sikerült: várhatóan több hónapot csúszik, ezért úgy számolunk, hogy az OMV időszakosan nem lesz képes annyi terméket importálni, mint korábban. Ötödször pedig fontos az is, hogy a finomítókban rendszeresen karbantartásokat, leállásokat kell végezni. Ez a normál üzemmenet része. Így a Molban is meg kell csinálnunk a kötelező karbantartásainkat is: Pozsonyban július 20-ig tart a finomítói leállás, a Dunai Finomító pedig augusztusban és októberben nagyjából egy-egy hónapra részlegesen leáll.

Ez azt jelenti, hogy az dízel-termelés augusztusban a harmadára fog csökkenni.

Hangsúlyozom, hogy ez minden évben így van, de ehhez tervezni kell, számolni, és fel kell készülni. Ebben a helyzetben kell biztosítsuk a zavartalan ellátást. Átmeneti kiürülések már most is előfordulnak a Mol kutakon, de ezeket egyelőre pár órán belül kezelni tudjuk.

A legtöbb kúthálózat már valamilyen korlátozást bejelentett a kútjain. Ez mire utal? Jelzi az üzemanyaghiányt vagy másról van szó?

Egy kereskedő mindig figyel arra, hogy ki tudja szolgálni az ügyfeleit. Márciusban megtapasztalhattuk azt, ha a túlzott kereslet miatt megnő a fogyasztás a kutakon. Az előbb elmondottak miatt kell úgy alakítanunk az árukínálatot, hogy ne fordulhasson elő az, hogy Magyarországon tartós üzemanyaghiány alakul ki.

Mit szól ahhoz az állításhoz, hogy a hazai kutakon azért akadozik az üzemanyagellátás, mert a hatósági ár miatt az iparág vállalatainak nem éri meg az értékesítés?

Tény, hogy nem éri meg a külföldi hálózatoknak behoznia az üzemanyagot, hiszen olcsón kell eladnia. A Mol magyar vállalat, mi itt vagyunk otthon, mi erre ellátásbiztonsági kérdésként tekintünk, de tény, hogy ez nekünk is költség. Az ársapka céljával mi is egyetértünk, hiszen értjük azt, hogy a piaci üzemanyagár, ami jelenleg 800 forint körül mozog literenként, nagyon komoly megterhelést jelentene a családoknak. Ugyanakkor többször hangsúlyoztuk, hogy a Mol árazása nem költség, hanem versenyalapú.

Ratatics Péter

Az ársapka torzítja a piacot, és visszaélésekhez vezet. Az import jelentős része kiesett, pedig a magyar piacnak szüksége van az importra. Ezeket az észrevételeket jeleztük a kormányzatnak, és üdvözöljük az olyan támogató döntéseket, mint például a benzinturizmus májusban bejelentett visszaszorítása.

Hogyan halad a Mol kútjainak átalakítása az 50 literes korlátozásra?

A teljes hazai hálózat mintegy csaknem 90% százalékában a tankolás megáll ötven liter után a kisnyomású oszlopon, mert be van állítva, hogy kiakadjon a pisztoly. Van még olyan kút, ahol ezt nem sikerült beállítani, mert régebbi a rendszer. Itt a kollégáink segítik ebben az ügyfeleket. Nagyon fontos, hogy sokan félreértették ezt a korlátozást, és úgy értették, hogy csak a hatósági áras tankolásra vonatkozik. Ez nem igaz. Pont az a lényeg, hogy minden termékből, kisnyomású oszlopon csak 50 litert lehet tankolni. Ez elég ahhoz, hogy egy normál családi autóval utazni lehessen, és ez a cél.

Az OMV schwechati finomítója baleset, a Mol pozsonyi finomítója karbantartás miatt áll. Ezeknek a kiesése hogyan hat a régió, és azon belül Magyarország üzemanyagellátására?

Az OMV-nél sajnos egyelőre nem oldották meg a helyzetet, ami egyes becslések szerint 10-15%-os kiesést is jelenthet a magyar piac számára, ezt nekünk kellett megoldani. A Pozsonyi Finomító július 20-án indul újra, a Dunai Finomító viszont augusztusban és októberben leáll, ami ideiglenesen és tervezetten ugyan, de mégis csak 65%-os csökkenést jelent a magyar dízeltermelésben augusztusra. Ezért vagyunk óvatosabbak, és jó gazdaként bespájzolunk.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára nemrég megerősítette, hogy hetente 500-700 hazai kúton fogyhat ki a benzin vagy a gázolaj. A Mol kútjai közül hány benzinkúton nincs elég üzemanyag heti átlagban?

Pár órás kiesések fordulnak csak elő a Mol hálózatban. Egy kutat sem kellett bezárnunk.

Jellemzően mely kutaknál fogyhat el az üzemanyag? (tranzitútvonalak, határmenti települések, nagy forgalmú kutak stb.)

A töltőállomások leürülése elsősorban a megnövekedett kereslet miatt alakulhat ki.

Előfordulhatnak átmeneti leürülések, azonban logisztikai leterheltségtől függően az a tapasztalatunk, hogy ez általában pár óráig tart.

Az autópályán és a tranzit töltőállomásokon megnövekedett az átutazó forgalom is, amely szintén hozzájárul a lokális keresletnövekedéshez.

Jelenleg hogy néz ki a magyarországi üzemanyag-nagykereskedelmi piac? Igaz az, hogy gyakorlatilag már csak a Mol lát el nagykereskedői szerepet?

A február végén bevezetett nagykereskedelmi ársapka a viszonteladói értékesítések jelentős része esetén jelenleg is érvényben van: a töltőállomás minden 480-ért eladott liter után jogosult a beszállítójától a 480-as árra. A 480 forintos ár szignifikánsan elmarad a piaci ártól, így az import továbbra is csak limitáltan érkezik az országba mind benzin, mind pedig dízel esetében.

Vett át fehér kutakat az elmúlt hetekben a Mol? Ha nem, miért nem?

Egyet sem. Ezeket a kutakat a minisztérium jelölné ki nekünk, de nem volt erre szükség Ez a vállalásunk egyébként június 1-től már nem él, mert a jogszabály addig volt érvényes. De ma már nem is tudnánk felelősen vállalni más kutak üzemben tartását, működtetését.

Hogy néz ki az hazai üzemanyagfogyasztás szezonalitása a benzinnél és a gázolajnál? Nyáron mennyivel magasabb a fogyasztás, mint az év más részében?

Tradicionálisan nyáron egy 30%-os növekedés tapasztalható a töltőállomásokon. Ezt benzinben a nyári hónapokban a turizmus húzza fel, dízelben pedig június végétől július végéig a mezőgazdaság: ekkor történik a kalászosok aratása és az azt követő utómunkák. Az őszi betakarítások időszaka október-novemberben a dízelben tapasztalható még keresletnövekedés, amit az őszi betakarítási munkák (kukorica, napraforgó), illetve az egyéb őszi munkák okoznak.

Önök tapasztalták, hogy a mezőgazdasági termelők jelentős dízelkészletet halmoztak fel az elmúlt hónapokban?

Már többször elmondtuk, hogy üzemanyagból nincs értelme bespájzolni. Ráadásul nem is tesz jót egyik üzemanyagnak sem, ha hosszú ideig áll egy kannában. A korlátozások erre is vonatkoznak, hogy ne induljon be felesleges felhalmozás. Emlékezzünk arra, amikor a Covid elején elfogyott a liszt és az élesztő a polcokról, és pár héttel később sokan dobálták ki ezt. Ennek semmi értelme. A Molnál mi előre gondolkodunk, és a cél a normál üzemanyagellátás biztosítása.

A nyári/őszi mezőgazdasági munkákhoz elegendő üzemanyag áll rendelkezésre?

Pont az a célja a korlátozásoknak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt biztosítani tudjuk. És előre gondolkodunk.

Mi a magyarázata annak, hogy a Mol a kiskereskedelmi vevőiknek a korábban erre az időszakra lekötött mennyiségnek csak a 66 százalékát adja ki?

Ez is a normál mennyiség biztosítását szolgálja. Szeretném pontosítani a kérdést a félreértések elkerülése végett. Azon új viszonteladó partnerek esetében, akik az ársapka rendeletet megelőzően nem a Mol-tól vásároltak, részükre egy egyszerűsített kiszolgálási szerződés keretében a kiadható mennyiséget a következő időszakra az általuk megrendelt üzemanyag 66%-ában állapítottuk meg annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk az ügyfelek és az ország biztonságos ellátását. Ezt a mennyiséget a keresleti viszonyok fényében hétről hétre állapítjuk meg

A hosszú távú szerződéssel rendelkező partnerek számára havonta az éves mennyiség 10%-át biztosítjuk, azonban az elmúlt hónapokban ezt a mennyiséget szinte mindig emeltük a hónap végéhez közeledve.

Ön szerint hogyan lehetne motiválni az autósokat arra, hogy – főként a kritikus, nyári hónapokban – takarékoskodjanak, és kevesebb üzemanyagot fogyasszanak?

Azt tapasztaljuk, hogy az emberek megértőek. Nem arról van szó, hogy nem lehet tankolni, hanem arról, hogy csak egy bizonyos mennyiséget. De ez most egy különleges helyzet, hiszen piaci körülmények között változik a fogyasztás is, ha egy adott terméknek magasabb lesz az ára, akkor visszaesik, ha kevesebb, és olcsóbb, akkor természetszerűleg megnő a kereslet

Amennyiben komoly üzemanyaghiány lép fel Magyarországon, milyen külső forrásból, milyen áron lehetne beszerezni?

Ezen folyamatosan dolgozunk, de az elmondható, hogy Magyarország még a legnagyobb vészhelyzet esetén is, ha esetleg valami miatt minden forrás megszűnne, több hónapig képes lenne biztosítani az ellátást.

Címlapkép és fotó: Mol