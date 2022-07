Szépen hízik a magyar fintech szektor: a profit és a bevétel is megugrott

Tovább bővült a hazai fintech ökoszisztéma, 2020-ban már 146 darab fintech tevékenységgel foglalkozó, aktívan működő vállalat volt Magyarországon – állapítja meg az MNB a 2022-es Fintech és Digitalizációs jelentésében. Az alapvetően továbbra is B2B üzelti modellben működő szektor jövedelmezősége és árbevétele a szereplők kétharmadánál 2020-ban is nőtt.

Az aktív fintech tevékenységgel foglalkozó cégek száma több okból is emelkedett:

újonnan alapított fintech startup-ok és nemzetközi szereplők leányvállalatai jelentek meg a piacon,

illetve régebb óta, de korábban csak más területen működő cégek váltak aktívvá fintech területen is.

A jelentésben kiemelik, a magyarországi fintech ökoszisztéma továbbra is alapvetően B2B (business to business) üzleti modellel rendelkezik, az ágazaton belül a fintech cégek elsősorban nem kihívóként, hanem a pénzügyi szektor szereplőinek partnereként vannak jelen. A Magyarországon működő fintech cégek közel 80 százaléka mikro- vagy kisvállalkozás. A hazai tulajdonosi hátterű fintech cégek alapvetően kisebb méretűek: a mikrovállalatoknál mintegy 55 százalékot képviselnek a hazai tulajdonú cégek között, míg a középvállalatok aránya már csak 26 százalék ez az arány.

A külföldi tulajdonú fintech cégek esetében a kis- és közepes méretkategóriák aránya továbbra is magasabb, többségük régebbi alapítású és/vagy korábbi tevékenységi körük egészült ki a fintech szolgáltatásokkal, vagy a fintech profilú nemzetközi értékláncban látnak el dedikált feladatot. Ezzel szemben a hazai cégek többnyire újabb alapításúak és dedikáltan fintech szolgáltatási fókusszal jöttek létre.

Több szegmensben bővülés kezdődött, azonban a hazai szereplők közel kétharmada továbbra is a pénzügyi szoftverfejlesztés és rendszerintegráció, a fizetési szolgáltatások, valamint az adatelemzés és üzleti intelligencia területén működő cégekből tevődik össze. A nemzetközi bank- és fintech szektorban tapasztalható kooperációk hazai megvalósulására utal, hogy a jellemzően hazai inkumbens intézmények digitalizációs törekvéseiben részt vevő szereplők száma is tovább növekedett. Emellett – kisebb mértékben, de – növekszik azon hazai alapítású fintech-ek száma is, melyek nemzetközi inkumbens szereplőkkel lépnek kooperációra.

A hazai fintech szektort 2020-ban is növekvő árbevétel és tovább javuló jövedelmezőség jellemezte. A szektornak összességében a pandémia okozta változások, a digitalizáció előtérbe kerülése növekedési lehetőséget jelentett.

A koronavírus-járvány első évében a hazai fintech cégek összesített árbevétele meghaladta a 170 milliárd forintot, míg a hatékonyságukat tükröző jövedelmezőségi arány 1 százalékponttal emelkedve már a 9 százalékot is elérte.

Háromból kettő hazai szereplő 2020-ban is növelni tudta az árbevételét és a nyereségét.

A szektor árbevétele több mint 40 milliárd forinttal, adózott eredménye pedig 5 milliárd forintot meghaladó értékben emelkedett egyetlen év alatt. A vállalatok többsége (57 százaléka) adózott eredmény-növekedést is realizált, a profit átlagosan 42 millió forinttal emelkedett, míg a medián profitnövekedésük 3 millió forint volt.

A szektorszintű sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) növekedési üteme megtorpant (36. ábra). A szektor kumulált saját tőkéje közel ötször akkora értékben (25,5 milliárd forint) emelkedett 2020 során, mint a szektor összesített profitja, miközben az árbevétel gyorsuló ütemben növekedett.

A ROE trendfordulót tehát alapvetően a fintech szektor tőkevonzó képességének folyamatos növekedése, emellett pedig a befektetett tőke későbbi megtérülése okozza

- vélekednek a jegybank elemzői.

