Koronavírus: több megyében és Budapesten is elfogytak a szabad oltási időpontok

Több megyében sem lehet online időpontot foglalni júliusra koronavírus elleni oltásra, mert nincs szabad hely. Augusztusra pedig egyáltalán nem lehet időpontot foglalni, írja a hvg.hu.

Több megyében már nem engedi az elektronikus rendszer a regisztrációt, mert elfogytak az előre foglalható helyek. A hvg.hu összesítése szerint

Budapest, Fejér, Pest, Somogy, Vas és Veszprém megyében nem lehet már online időpontot foglalni erre a hónapra.

Ahogy a lap is említi, ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne beoltatni magunkat, a kormányzati tájékoztató központ a hvg.hu kérdésére azt válaszolta, hogy nem kell feltétlenül időpontot foglalni az oltásra, a kórházi oltópontokon péntekenként 14 és 19 óra között időpontfoglalással és anélkül is oltanak. Emellett az oltás kérhető a háziorvosoktól és a házi gyermekorvosoktól is.

(hvg.hu)

Címlapkép: Asanka Ratnayake/Getty Images