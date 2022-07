8000 forint alá esett az OTP, egyre közelebb a Covid-mélypont

Újra 8000 forint alá esett ma az OTP árfolyama, ezzel pedig egyre közelebb került a koronavírus-mélyponthoz. A mai esés beleilleszkedik a nemzetközi trendekbe, alapvetően elromlott a nemzetközi tőkepiaci hangulat, nem kímélik a bankrészvényeket, de ma a forint is jelentősen gyengült, így általánosságban elmondható, hogy nyomás alá kerültek a magyar eszközik.

Miközben tavaly november elején még történelmi csúcson, 19 590 forinton állt az OTP, főként az orosz-ukrán háború, és az OTP oroszországi és ukrajnai kitettsége miatt nagyot esett az árfolyam, és bár az idén márciusi mélypontról még nagyot pattant az árfolyam, azóta egyértelműen csökkenő trendben halad, most pedig újra a lélektani szempontból fontos 8 000 forintos szint alá esett.

A piaci szereplők most újra elkezdték figyelni a Covid-mélypontot, amit 2020 áprilisában ért el az OTP, akkor egészen 7 920 forintig esett a papír árfolyama, és most is annak a közelében áll.

Idén már 52 százalékot zuhant az OTP árfolyama.

Alapvetően nem jó ma a tőkepiaci hangulat, az európai nagybankok részvényeinek árfolyama is esik, ebbe a trendbe illeszkedik bele az OTP mai árfolyamesése is.

A régiós bankpapírok között az OTP a középmezőnyben áll.

Mindegyik hazai blue chip árfolyama esik ma, a legnagyobb mértékben az egyébként defenzívnek tartott Magyar Telekom árfolyama, ami ma 2,5 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Getty Images