Elszabadult a lavina a kriptopiacon, sorra temeti maga alá az áldozatokat

Az idei évben a bitcoin és más kriptovaluták árfolyama durva esést szenvedett el, amely feltárt bizonyos, az iparágat érintő problémákat. A különböző projektek és vállalatok szoros összefonódása azt eredményezte, hogy az egyik alapvető komponens kiesése lavinát indított el, ami a láncolat több szemén végigsöpört. A láncreakció olyan mértéket öltött, hogy kriptotőzsdék szüneteltették a kifizetéseket, az ügyfelek nem jutottak hozzá a pénzükhöz, és végső soron cégek mentek csődbe.

Minden(ki) összefügg

A digitális eszközök ökoszisztémájában az elmúlt hetekben egyre nagyobb lett a felfordulás: a kriptovaluták árfolyama beszakadt, az esés lyukat ütött a cégek mérlegein, és csődközeli helyzetbe sodort több vállalatot. Miután májusban két, egymáshoz kapcsolt kriptovaluta összeomlott, több tízmilliárd dollárt elsöpörve a piacról, nemrég a brit Virgin-szigetek bírósága felszámolásra kötelezett egy hedge fundot, amely a mostani esésben túl nagy ütést szenvedett el. Egy másik cég, amely a hedge fundot a saját befektetőjeként tartja számon, először korlátozta a kifizetéseket, aztán végül csődvédelmi eljárás alá került. Vagyis a kriptopiacon kialakult összefonódás elindított egy lavinát, amely számos olyan szereplőn végigsöpört, akiket szoros pénzügyi kapcsolatok fűztek egymáshoz, főleg hitelek révén.

Minden mélyen összefonódott, 2018-ban nem volt ilyen

- mondta Chris Bendiksen, a londoni székhelyű CoinShares vagyonkezelő cég vezető elemzője a Wall Street Journalnak, utalva egy korábbi kriptopiaci esésre.

Bár a kriptóban újdonságnak számít, az ilyen problémák jól ismertek a hagyományos pénzügyi szférában. A 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején a banki hitelezési gyakorlatok, beleértve az eszközök újraértékesítése miatt a bankok likviditáshiányban szenvedtek. A válságot követően a szabályozó hatóságok szigorítottat a bankokat érintő felügyeleti szabályozáson - ez a kriptopiacon egyelőre nem történt meg, bár vannak kezdeményezések.

Indul a lavina

A digitális eszközök árfolyama más spekulatív eszközökkel együtt drámaian csökkent, miután az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatemelési ciklusa elindult és megfigyelhető lett egy általános tőkepiaci hangulatromlás.

A kriptopiaci esés májusban tovább fokozódott, amikor az (akkoriban) egyik legnagyobbnak számító stablecoin, a TerraUSD árfolyama elszakadt a dollártól, és magával rántotta testvértokenjét, a lunát is, így rövid idő alatt 40 milliárd dollár tűnt el a piacról.

A befektetők ekkor egy kis ízelítőt kaptak abból, hogy a kripto befektetések egymásba épülése milyen hatással van a piacra, hiszen a TerraUSD stablecoin mögött álló eszközök villámgyors eladása is hozzájárult a kialakult a piaci pánikhoz, mely során a bitcoin árfolyama 10 000 dollárral a 30 000 dollár körüli szintre esett.

A luna összeomlásának egyik áldozata a Three Arrows Capital, az egyik legismertebb kriptós hedge fund, amely részben a luna-ban való jelentős kitettsége miatt csődbe ment.

Nincs vége a láncolatnak, hiszen a Three Arrows Capital felszámolása tovább terjedt a Voyager Digital kriptobrókerházra is. A Voyager közölte, hogy ideiglenesen felfüggeszti a kereskedést, a befizetéseket, a kifizetéseket és a hűségjutalmakat. A cég korábban fizetési felszólítást adott a Three Arrowsnak, mivel nem fizette vissza 15 250 bitcoinra és 350 millió dollárnyi USD Coinra (egy stablecoin) szóló hitelét.

Végül odáig fajult a dolog, hogy a Voyager Digital csődvédelmi eljárás alá került. A cég a héten megerősítette, hogy még mindig nem tudni, mennyi kriptót kaphatnak vissza az ügyfelei, mivel a pontos számok attól függnek, hogy mi történik az átszervezési folyamatban.

A Voyager részvényei, amelyekkel a torontói tőzsdén kereskednek, idén több közel 98 százalékot estek, de már felfüggesztették velük a kereskedést.

A Three Arrows pénzügyi gondjai kihatottak a köré tartozó kisebb cégekre is. A hongkongi székhelyű 8 Blocks Capital kereskedőcég szerint a Three Arrows megszakította a kommunikációt, miután állítólag 1 millió dollárnyi tőkéjét eltulajdonította. A Kyber Network, egy decentralizált pénzügyi projekt, közölte, hogy a cég "treasuryjének egy kis része" a hedge fundnál van, amely állításuk szerint nem válaszolt egyetlen kommunikációs kísérletére sem.

A Three Arrows alapítói a Bloomberg szerint nem működtek együtt a felszámolási eljárásban, és a bírósági papírok szerint pénteken még nem volt ismert a tartózkodási helyük - magyarul leléptek. A felkért képviselők "még nem tapasztaltak érdemi együttműködést" Kyle Daviestől és Zhu Sutól - közölték az ügyvédek az amerikai csődbíróságon benyújtott beadvány szerint.

Az összefonódásnak további példája, hogy a Sam Bankman-Fried által vezetett FTX kriptotőzsde megállapodást kötött a BlockFi kriptohitelezővel, amely egy 400 millió dolláros hitelkeretet és az FTX opcióját tartalmazza, hogy akár 240 millió dollárért megvásárolhatja a BlockFi-t. A BlockFi vezérigazgatója, Zac Prince a Twitteren közölte, hogy a Celsius és a Three Arrows kapcsán történt piaci események negatívan hatottak a vállalatra. A BlockFi közölte, hogy mintegy 80 millió dolláros veszteséget szenvedett el a hedge fundnak nyújtott hitelkitettségéből.

Júniusban Bankman-Fried másik kriptovállalata, az Alameda Research két hitelkeretet is nyújtott a Voyagernek, az egyiket 200 millió dollár értékben, a másikat pedig 15 ezer bitcoinban. Emellett az Alameda májusban 35 millió dolláros részesedést szerzett a Voyagerben.

Szabályozás, ami nem igazán létezik

A kriptopiac nagyrészt továbbra is kívül esik a hagyományos piaci szabályozáson. Kevés törvény vonatkozik kifejezetten a kriptovalutákra, és az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet ad hoc jelleggel áll bele az egyes cégekkel kapcsolatos ügyekbe. Az iparág növekedése - amely tavalyi csúcspontján meghaladta 3 000 milliárd dollárt - az elemzők szerint túl gyors ahhoz, hogy a szabályozó hatóságok lépést tudjanak tartani vele. Nem meglepő tehát, hogy a TerraUSD összeomlása miatt ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint a kongresszusnak új törvényt kellene elfogadnia a kriptopiac szabályozásáról.

Központi bank nélkül, amely elnyelné az illikvid eszközöket és megfékezné a fentihez hasonló tovább gyűrűző hatást, a kriptopiac a hagyományos pénzügyi történelemkönyvből ismert problémával néz szembe. A JP Morgan kétszer is közbelépett, hogy megakadályozza a gazdasági összeomlást, mielőtt 1913-ban létrehozták a Federal Reserve rendszert. Hasonló példa, mikor 2008-ban Warren Buffett segített újraéleszteni a Goldman Sachst és a General Electricet.

Túlzott tőkeáttétel

A kriptopiac mostani problémái könnyen lehet, hogy csak a jéghegy csúcsát jelentik. A rendszer egyik jelentős hitelfelvevőjének számító Three Arrows tőkeáttételes pozícióit a tőzsdék, köztük a BitMEX és a Deribit felszámolta, miután nem tudta teljesíteni a margin callokat. A margin callok, azaz a hitelezők követelései, hogy a hitelfelvevők több biztosítékot tegyenek le a hitelek fedezetére, végigsöpörtek a kriptoiparban, ahogy a főbb kriptovaluták értéke a széleskörű piaci eladási hullám közepette beszakadt.

Mike Novogratz befektető, aki a luna spirál előtt nagy összeget fektetett a hírhedté vált kriptoeszközbe, párhuzamot vont a kriptopiac jelenlegi, tőkeáttételes pozíciók által fűtött vérengzése és a Long-Term Capital Management 1998-as összeomlása között, amely egy erősen tőkeáttételes hedge fund volt, amelynek összeomlása aggodalmat keltett a pénzügyi rendszerben tovább gyűrűző hatással kapcsolatban.

A tőkeáttétel a kriptóban már évek óta növekszik, de a TerraUSD és egy hozzá kapcsolódó álkriptopénzbank bukásával jelentősen előtérbe került a mögöttes kockázat - mondta Caitlin Long, a Custodia Bank vezérigazgatója.

A kriptotársaságok a Grayscale Bitcoin Trust 2013-as engedélyezése után kezdtek egyre nagyobb tőkeáttételt vállalni. A Grayscale évekig egyike volt azon kevés bitcoinbefektetéseknek, amelyekhez az átlagos befektetők bróker- vagy nyugdíjszámlákon keresztül hozzáférhettek – vagyis nem kellett hozzá egy kriptotőzsdei számla. Emiatt az értéke gyakran többszörösen magasabb volt, mint a spot bitcoiné, így a befektetők profitálhattak a kettő közti különbségből. A Three Arrows a SEC-hez benyújtott bejelentés szerint 2020 végén a Grayscale részvényeinek 6,1 százalékát birtokolta.

Ez a trade olyan sikeres volt, hogy a befektetők kockázatmentesnek tekintették - mondta Long. Viszont amikor az egyre több különböző termék megjelenésével a GBT-trade egyre kevésbé lett jövedelmező, a befektetők elkezdtek a határidős bitcoin piacokon kereskedni, arra spekulálva, hogy az árfolyam még magasabbra fog emelkedni. Amikor már ez sem jelentett elég nyereséget, akkor kezdtek el a hozamgeneráló platformok felé fordulni. Épp ilyen volt a TerraUSD összeomlását elindító Anchor, amely 20 százalék körüli kamatot kínált a betétekre.

A tőkeáttétel a biztos felől egyre inkább a kevésbé biztos felé kezdett áramlani. Minden egyes ilyen nagy trenddel egyre kockázatosabbá vált a befektetők számára

- mondta Long.

Tisztítótűz

A kripto befektetők még több fájdalomra készülhetnek. A Celsius júniusban befagyasztotta az ügyfélszámlákat, a Babel Finance kriptohitelező és a CoinFLEX határidős tőzsde pedig leállította az kifizetéseket. A Babel Finance közölte, hogy előzetes megállapodásokat kötött néhány tartozás visszafizetési időszakáról, de a pénzfelvételt nem indította újra. A CoinFLEX 47 millió dollár értékben bocsát ki egy másik tokent abban a reményben, hogy újraindíthatja az ügyfélkifizetéseket.

A bizonytalansággal szembesülve néhány kriptohitelező platform elkezdte visszahívni a nagy hitelfelvevőknek nyújtott hiteleket, hogy ellenőrizze pénzügyi egészségi állapotukat, míg mások megszigorították a hiteltermékeikhez való hozzáférés követelményeit.

Az iparág vezetői most abban reménykedhetnek, hogy a mostani válság megismétli a 2018-as "kriptotelet", amelynek során megtisztították bizonyos szereplőktől az ökoszisztémát, akik a ICO-korszak fellendüléséből és bukásából alaposan kivették a részüket, és ennek eredményeképpen a rendszer erősebbé vált.

Long szerint, ahogy az ICO-korszak után megtisztításra került az ökoszisztéma, úgy most a túlzott tőkeáttételek-korszaka után is tisztítótűz söpör végig, aminek végülis pozitív olvasata is van.

Címlapkép: Getty Images