Továbbra sem javul a hangulat, folytatódik az esés a tőzsdéken

Az MNB 30-30 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki két magánszemélyre a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt. Az érintettek előre egyeztettek a Kulcs-Soft részvényre vonatkozó kereskedésük fontosabb paramétereiről. Az egyik magánszemély emellett több egyéb módon is manipulálta a tőkepiacot, így adva félrevezető, hamis jelzést a befektetőknek a Kulcs-Soft részvény valós piaci megítéléséről és keresletéről-kínálatáról. Az MNB tiltott piacbefolyásolás bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést is tett, és további magánszemélyekkel szemben is piacfelügyeleti eljárást folytat az ügyben - derül ki az MNB közleményéből.