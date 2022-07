Egyre nagyobb a pesszimizmus, jöhet a fordulat a tőzsdéken?

A Bank of America havi alapkezelői felmérése szerint a befektetők a szörnyű gazdasági kilátások közepette a teljes kapituláció jeleként olyan szintre csökkentették a kockázatos eszközökkel szembeni kitettségüket, amilyenre még a globális pénzügyi válság idején sem volt példa.

A globális növekedési és profitvárakozások minden idők legalacsonyabb szintjére süllyedtek, míg a recessziós várakozások 2020 májusa, a világjárvány okozta lassulás óta a legmagasabbak voltak - írták a Michael Hartnett által vezetett stratégák a felmérésről készült elemzésben.

A felmérés szerint a befektetők részvény kitettsége 2008 októberében látott szintre esett vissza, míg a készpénz allokációja 2001 óta a legmagasabb szintre emelkedett.

Az alapkezelők nettó 58 százaléka mondta azt, hogy a szokásosnál alacsonyabb kockázatot vállal, ami rekordot jelent, és felülmúlta a globális pénzügyi válság idején mért szintet.

Kép forrása: BofA

A Bank of America felmérése - amely a július 15-i héten készült, 259 résztvevővel, akik összesen 722 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek -, szerint a befektetők most a magas inflációt tekintik a legnagyobb kockázatnak, amelyet a globális recesszió, az egyre szigorúbb monetáris politikát folytató jegybankok és a rendszerszintű hitelesemények követnek. Ugyanakkor a legtöbb befektető arra számít, hogy a következő egy évben alacsonyabb lesz az infláció, ami alacsonyabb kamatlábakat is jelenthetne a felmérés szerint.

A felmérés eredményei rávilágítanak a kockázatos eszközökből való idei menekülésre, amely közben az S&P 500-at medvepiacra esett, az európai részvényeket pedig 2008 óta a legnagyobb hathavi esésüket szenvedték el. Bár ismét erősödik az optimizmus, hogy az amerikai infláció a csúcsponthoz közelíthet, a hangulat továbbra is visszafogott, mivel az esetleges gazdasági visszaeséssel kapcsolatos kockázatok továbbra is magasak, valamint az Európában fenyegető energiaválság szintén növelte a bizonytalanságot.

Ahogy a lenti grafikon mutatja a befektetők recessziós félelmei tovább emelkedtek, olyannyira, hogy a BofA már konszenzusnak nevezi a recessziót.

Kép forrása: BofA

A Bank of America saját hangulatindikátora az extrém pesszimizmust mutatja, ami kontraindikátorként egy rövidtávú részvénypiaci ralit is jelezhet (bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy az indikátor már egy ideje ezen a szinten található).

A 2022-es második félév fundamentumai rosszak, de a gyenge hangulat szerint a részvények/kötvények ralizhatnak az elkövetkező hetekben

- írták a stratégák.

Az amerikai részvények júliusban megpróbáltak talpra állni, miután az S&P 500 1970 óta a legrosszabb első félévet produkálta. Ehhez képest a Credit Suisse azt várja, hogy az amerikai jegybank a negyedik negyedévben fordulatot hajt végre monetáris politikájában, emiatt érdemes lehet a növekedési részvényekben, és az olcsó ciklikus papírokban, mint az autóipari részvényekben gondolkodni a bank stratégái szerint.

Végül, a felmérés további kiemelkedő pontjai a következők:

A befektetők nagyon sok készpénzt és defenzív részvényt tartanak, mint például a nem-ciklikus fogyasztási cikkek, közművek, egészségügy. Emellett shortolják különösképp az európai részvényeket, a bankokat, a technológiai és ciklikus papírokat

mint például a nem-ciklikus fogyasztási cikkek, közművek, egészségügy. Emellett shortolják különösképp az európai részvényeket, a bankokat, a technológiai és ciklikus papírokat A legnépszerűbb pozícionálás az amerikai dollárban, az olajban, az árúpiaci termékekben, az ESG-eszközökben, a készpénzben és az amerikai kötvény shortolásban van. A részvénypiaci szegmensek közül a befektetők leginkább az euróövezetre és Japánra pesszimisták.

A befektetők leginkább a készpénzre optimisták, és a részvényekre a leginkább pesszimistábbak.

Az elmúlt 4 hétben a befektetők növelték a kötvények, az alapvető termékek, a közművek és az egészségügy iránti kitettségüket, miközben csökkentették a részvények, az euróövezet, az alapanyagok és a bankok iránti kitettségüket.

(Bloomberg)

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images