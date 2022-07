Javul a hangulat, fordulnak a tőzsdék

Háború, geopolitikai feszültségek, elszállt infláció, szárnyaló energiaárak, és megemelkedett költségek - csak, hogy néhányat említsünk azokból a tényezőkből, amelyekkel a világ nagyvállalatainak most szembe kell nézniük. Jól látszik tehát, hogy ellenszélben érkeztünk el a második negyedéves gyorsjelentési szezonhoz, amellyel kapcsolatban a Portfolio is és a Concorde is megírta, hogy valószínűleg nem sok jóra számíthatunk. Bár még nagyon az elején vagyunk, csupán ez a hét az első, amikor nagyszámú vállalat teszi közzé a beszámolóját, az előbb említett várakozások beigazolódni látszanak, hiszen ugyan a profit és az árbevétel növekszik, a növekedés üteme mindkét esetben a lassulás jeleit mutatja.