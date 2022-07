A Ryanair-vezér szerint át kellene gondolni a brit bevándorlási szabályokat

A brit kormánynak egy gyakorlatiasabb bevándorlási szabályrendszert kellene alkalmaznia, hogy a hiányszakmákban több európai dolgozhasson – mondta a BBC-nek Michael O’Leary, a Ryanair vezére. Az üzletember szerint a Brexit utáni szigorú bevándorlási szabályok túl szigorúra sikerültek, itt lenne az ideje felülvizsgálni azokat.

A Brexit után a korábbinál sokkal szigorúbb bevándorlási és munkavállalási szabályok léptek életbe az Egyesült Királyságban, sokak szerint emiatt van most jelentős munkaerőhiány a szigetországban. Most ehhez a táborhoz csatlakozott Michael O’Leary is, a Ryanair vezére szerint rengeteg üres álláshelyet be tudnának tölteni európai dolgozókkal, amire nem találnak briteket.

O’Leary szerint most az a „bizarr” helyzet állt elő, hogy könnyebben tud munkavállalási engedélyt szerezni marokkói dolgozóinak, mint egy portugálnak, franciának vagy szlováknak. Éppen ezért szerinte életszerűbb bevándorlási szabályokra lenne szükség.

A Ryanair vezére szerint a brit reptereken most tapasztalható káosz is rávilágított, mennyire szükség lenne az európai dolgozókra, ezeket a súrlódásokat enyhíteni lehetne. Jelenleg nincs elég ember az Egyesült Királyságban, aki ezeket a munkákat el akarja végezni, különösen a nyári csúcsszezonban – mondta.

A légitársaság vezére már a Brexit idején kifejezte elégedetlenségét, de akkor azt mondta, hogy tiszteletben tartja a 2016-os népszavazás eredményét.

Címlapkép: Getty Images