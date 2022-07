Elszáll a gáz ára, és árammal fűtenél? Nagyon nem mindegy, hogy teszed!

A rezsicsökkentés módosítása után augusztus 1-től jelentősen emelkedik a lakossági energia ára Magyarországon, igaz, ellátásbiztonsági, energiafüggetlenségi vagy akár környezetvédelmi megfontolások alapján a kormány úgy döntött, hogy a világpiaci árat a földgázhoz képest az áramnál jóval kisebb mértékben szabadítja rá a lakosságra. Sokan gondolkodnak abban, hogy elsődleges, vagy kiegészítő fűtésként áramot használjanak, de nagyon nem mindegy, hogy mit választanak. Mutatunk két, olvasóinktól kapott példát, amelyeknél konkrét számításokkal mutatjuk be, hogy az adott technológia mellett milyen költségekkel, és főként milyen költségemelkedéssel lehet kalkulálni.

Non plus ultra hőszivattyús, napelemes családi ház

Ebben a példában egy épületgépészeti, árnyékolástechnikai vagy szigetelés szempontból modern, 260 négyzetméter hasznos alapterületű, 2 szintes családi házról van szó. A ház 15 centiméter vastag beton falazatot és 18 centiméter szigetelést kapott, a relatíve nagy, összesen 160 négyzetméter felületű alumínium/fa nyílászárók a jelenleg létező legjobb, passzív ház minősítésű hőszigetelésűek, ráadásul zsaluziás árnyékolással is ellátták a házat, ami intelligens vezérléssel nyáron véd a melegtől, télen pedig a lehető legtöbb fényt beengedve segít a ház melegen tartásában. Az épület lehetne passzív ház besorolású, jelenlegi besorolása BB, előbbit azért nem kapta meg, mert a napelemek csak utólag kerültek fel a tetőre, azok megléte pedig feltétele lett volna a passzív ház minősítésnek.

A ház hőszivattyús fűtést kapott, ami nem csak fűti, hanem hűti is az épületet, padló és plafon fűtésen/hűtésen keresztül, emiatt klímát sem kell alkalmazni. A rendszer kizárólag árammal működik, a gáz bevezetésére így nem is került sor. Az épület egy okos otthon, a rendszer mesterséges intelligencia segítségével optimalizálja a hőmérsékletet, amely helységenként percre pontosan akár tized fok pontossággal állítható, a nyílászárók nyitását figyelő szenzorokkal még azt is érzékeli, ha például télen azért lesz hidegebb egy helységben, mert ablakot nyitottak, ilyenkor nem is emeli meg a fűtési teljesítményt. A rendszer része egy hőcserélős levegőszellőztető, amely a külső levegőt a megfelelő hőmérsékletre alakítja és engedi be a lakóhelységekbe. A rendszer működése után B Geo tarifát fizetnek (a lakossági felhasználók számára elérhető különböző tarifákról itt írtunk), itt nap közben van 2x2 óra, amikor nem érhető el áram, de az intelligens rendszer úgy optimalizál, hogy gyakorlatilag nem észrevehető a fűtésben, hűtésben.

Nyáron az épületet hűtve, télen pedig 24 fokos belső hőmérséklettel számolva havi átlagban közel 1300 kWh fogyasztással lehet számolni, ebből közel 800 kWh a hőszivattyús fűtés, és 500 kWh a normál áramhasználat. A teljes fogyasztás több mint felét fedezik a tetőre telepített napelemek, amelyek havi átlagban közel 700 kWh áramot termelnek (további bővítés lehetséges, azzal havonta még 300 kWh áram termelhető).

A költségek a következőképpen alakulnak:

a hőszivattyú havi átlagos 800 kWh-s áramfelhasználásával és a 23,4 forint/kWh B Geo díjjal kalkulálva 18 720 forint adódik

az általános áramfelhasználás havi átlagos 500 kWh-s értékével és 37,5 forint/kWh A1 tarifájú díjjal számolva 18 750 forint adódik.

Illetve adódna, hiszen a napelemek az általános felhasználásnál több áramot táplálnak be a hálózatba, vagyis a ház a hőszivattyú működtetésén felül nem, hogy önellátó, hanem még extra áramot is termel. A betáplált áram után a tulajdonos eddig 16 forintot kapott kilowattóránként, vagyis a 700 kWh-s betáplálás és az 500 kWh-s felhasználás különbözetéből adódó 200 kWh után havonta 3 200 forintot, így

az átlagos havi áramszámla eddig 18720 – 3200 = 15520 forint volt.

(fontos, hogy a hőszivattyú B Geo tarifájú áramköltsége nem kerül bele a szaldóba, nem nettósítható)

A számítás augusztus 1-től úgy alakul (feltételezve, hogy nem változik a fogyasztás), hogy a B Geo tarifa nem változik, viszont az elfogyasztott és az annál magasabb betáplált áram közötti különbözet után kilowattóránként már nem 16, hanem értelmezésünk szerint csak 6 forintot kap a fogyasztó, így

az átlagos havi áramszámla 18720 – 1200 = 17520 forintra módosul, vagyis havonta 2 ezer forinttal, vagy 13 százalékkal emelkedik.

Kis lakás infrafűtéssel

Ebben a példában egy 60 négyzetméteres, 1+2 fél szobás, 2,6 méter belmagasságú társasházi lakásról van szó, a téglafalak vastagsága 40 centiméter, extra szigetelés a falakon nincsen. A jó minőségű műanyag nyílászárók 6 kamrásak, 3 rétegű üveggel ellátva, minden ablakon van redőny, amellyel nyáron a tűző nap miatti felmelegedés jelentősen csökkenthető.

A hűtést inverteres klíma, a fűtést pedig infra fűtőfólia biztosítja padló és mennyezeti fűtésen keresztül, a fólia a laminált padló, illetve a járólap alá, és a mennyezeti gipszkarton réteg fölé lett elhelyezve, a fólia melegíti fel a padlót és a mennyezetet, és azok adják tovább a hőt a helységek levegőjének.

Nyáron összesen 1-2 hét klíma-használattal, télen pedig a lakóhelységeket az infra fóliával 24 fokra felfűtve havi átlagban 650 kWh a fogyasztás, ebből nagyjából 250 kWh az általános áramfelhasználás, és 400 kWh a fűtés. Fontos, hogy a tulajdonos B tarifát, vagyis vezérelt áram használatot is igényelt, így két villanyóra lett felszerelve, ennek a legutóbbi rezsimódosítás kapcsán lesz majd szerepe. Szintén fontos információ, hogy a tulajdonos szívesen telepített volna a társasház tetőjére napelemeket, amelyekkel jelentősen csökkenthető lenne a rezsi, erre azonban ott nem volt lehetőség.

Eddig a költségek úgy alakultak, hogy

az A1 tarifa alapján havi átlagban 400 kWh lett elszámolva, ezzel és a kilowattóránként ~37 forinttal számolva 14 800 forint adódik,

a B tarifa (éjszakai/vezérelt áram) alapján pedig havonta átlagban 250 kWh volt a fogyasztás, ezzel és a kilowattóránként 23,2 forintos árral számolva 5 800 forint adódik,

tehát havonta átlagosan összesen 20600 forint volt eddig az áramköltség.

Augusztus 1-től a következő változások jönnek:

a kedvezményes, vagyis rezsicsökkentett árú mennyiség éves szinten 2 523 kWh, vagyis havonta 210,3 kWh,

az A1 tarifa díja az eddigi ~37 forint/kWh-ról 70,104 forint/kWh-ra emelkedik

a B (éjszakai, vezérelt) tarifa 23,2 forint/kWh-ról 62,884 forint/kWh-ra nő,

a rendelet alapján több felhasználási helynek minősül, ha a hagyományos mérő mellett (A tarifa) vezérelt mérőn (B tarifa) is történik villamosenergia-vételezés. Ebben az esetben az éves 2 523 kWh kedvezményes mennyiség a hagyományos mérőn és a vezérelt mérőn mért fogyasztás tekintetében külön-külön is megilleti a felhasználót.

Augusztus 1-től a következőképpen néznek ki a költségek (feltételezve, hogy nem változik a fogyasztás):

az A1 tarifa alapján (figyelembe véve a havi 210,3 kWh kedvezményes mennyiséget) havonta átlagosan 21 076 forint adódik,

A B tarifa alapján (itt is figyelembe véve a havi 210,3 kWh kedvezményes mennyiséget) havonta átlagosan 7 427 forint adódik,

vagyis a korábbi havi 20600 forintról 7903 forinttal, vagy 38 százalékkal 28503 forintra emelkedik az áramköltség.

Capex és opex

A két példa alapján több tanulságot is le lehet vonni:

egy hatalmas családi házat az elérhető legmodernebb technológiák alkalmazásával akár alacsonyabb költségek mellett lehet hűteni és fűteni, mint egy kis társasházi lakást,

nyilvánvalóan egy takarékos otthon felépítése vagy a már meglévő ingatlan átalakítása hatalmas költségekkel jár, adott esetben csak a gépészet több tízmillió forintba kerülhet, az alacsonyabb rezsit ennek fényében is érdemes nézni (igaz, a jelentősen megemelkedett, és a következő években akár tovább emelkedő áram- és gázárak mellett a megtérülési idő is jelentősen csökkenhet)

aki elektromos fűtésben gondolkodik, az – ha van rá lehetősége – automatikusan napelemeket is tervezzen a rendszerhez, azok alkalmazásával jelentősen csökkenthető az áramköltség.

Címlapkép: Bernhard Lang Brudermuehlstr 50 81371 Muenchen, Getty Images