A földdel tették egyenlővé az elmúlt évek egyik legnagyobb sztárpapírját - Tényleg ennyi volt benne?

A Sea Limited a 2020-as és a 2021-es év egyik legnagyobb tőzsdei nyertese volt. A szingapúri szuperapplikáció nagyot ment mind a saját árbevételi számaiban, mind pedig a tőzsdei árfolyamban. A tavalyi év végén azonban megfordult a tőkepiaci széljárás, aminek köszönhetően az egyik legnagyobbat eső részvény lett a tavaly novemberben még 200+ milliárd dollárt érő internetes vállalat.

Fentről lehet nagyot esni

Visszatekintve a 2020-as évekből eddig eltelt két és fél évre, nekem a kedvenc tőzsdei grafikonom ebben a gigantikus mozgásokat hozó időszakban a Sea Limitedé. Miféle tőkepiaci képződmény ez a Sea Limited? A kérdést joggal teheti fel bárki, két évvel ezelőtt én sem ismertem még a dél-kelet-ázsiai high-tech világnak ezt az üdvöskéjét. Aztán a New York-i tőzsdére bevezetett részvények a koronavírus időszaka alatt az egyik legjobb és legpörgősebb papírrá váltak. Túl ezen, még azért szeretem ezt a részvényt, mert a viselkedése a 2020-as években több globális megatrendet is kiválóan meg tud magyarázni. Kezdjünk is bele ezeknek a feldolgozásába! Először nézzük meg az árfolyamgrafikont havi gyertyákkal a 2017 októberi tőzsdei bevezetés és 2022. június 30. között:

A Sea részvényeinek a New York-i tőzsdei bevezetésére 2017. október 19-én került sor 15 dolláros kibocsátási árfolyam mellett. A tőzsdei lét első másfél éve nem sikerült túl jól, meglehetősen sok időt töltött a 15 dolláros árfolyam alatt a részvény (lila téglalap). Utána kitörve a 10 és 17 dollár közötti kereskedési sávból, egy év alatt 53 dollárig száguldott fel az árfolyam (világoslila téglalap), amikor jött a Covid. A 2020 márciusi turbulenciát egy gyors 30 százalékos eséssel megúszta a Sea, utána az első szárnyaló technológiai fecskék között már április közepén élete új csúcsára emelkedett. Innentől jött az árfolyamrobbanás másfél éve 2021 október közepéig, egészen a 372,70 dolláros szintig (zöld nyíl). Majd az összeomlás idén május közepéig az 54,06 dolláros szintig (piros nyíl), ami szinte centre annyi volt, mint a világjárvány kitörése előtti csúcs (halvány kék vonal).

Már ezen a grafikonon is láthattunk két elementáris erejű trendet végig futni relatíve rövid idő alatt, és a tízszerező emelkedéssel, majd a hatodára eső árfolyammal még foglalkoznunk kell. Először azonban a cég tőkepiaci népszerűségét megalapozó fundamentális bázistrenddel kell foglalkoznunk.

Ez pedig nem más, mint a szuperapplikációk térhódítása.

Összeállt a szupercsillagzat

A Sea Limited alapítására 2009-ben került sor, eredetileg Garena néven, amely akkoriban még egy tisztán gaming tevékenységre épülő vállalat volt. A jelenleg 33 ezer alkalmazottat foglalkoztató Sea immár holding struktúrában működik, melynek továbbra is tagja a 725 millió aktív és 92 millió fizető felhasználóval (2021 Q2) bíró online játékplatform, a Garena. A 2015-ben elindított Shopee a társaság e-kereskedelmi platformja, amely 343 millió havi látogatással a legnagyobb a maga nemében egész Dél-Kelet-Ázsiában. A holding harmadik tagja a SeaMoney, amely a digitális fizetési és pénzügyi szolgáltatásokra szakosodott. A SeaMoney a tavalyi év második félévében 32 millió felhasználót szolgált ki.

Ami az igazán döbbenetes a Sea Limited térhódításában, az nem más, mint az árbevétel elmúlt években tapasztalható szédületes növekedése. A 2017-es 415 millió (amerikai) dollár éves árbevétel 2021 végére kis híján 10 milliárd dollárra nőtt.

Ez négy év alatt nem kevesebb mint 24-szeres növekedés.

Lássuk is most 2017 negyedik negyedévétől a 2022-es első negyedévig ennek az időszaknak a gördülő 12 hónapos árbevételét:

Az exponenciális növekedés dinamikája pont most, a 2022 első negyedévére vonatkozó (narancssárga oszloppal jelölt) jelentésnél tört meg amiatt, hogy a Garena élete első visszaesését lesz kénytelen elviselni az idei évben. Már ez is igazolhatja azokat az elemzői félelmeket, hogy a Covid okozta gigantikus boom kifulladóban van.

A szuperapplikációs megatrend mellett ugyanis maga a koronavírus által kiváltott globális digitalizációs hullám volt az, amely a fundamentális alapját képezte a Sea részvények eszeveszetten száguldó árfolyamának.

Ezek a faktorok azonban még mindig nem indokolják azt, hogy miért kellett a részvényárfolyamnak tízszeres árfolyamemelkedést produkálnia 2020-ban és 2021-ben. A klasszikus 1999-es típusú túllövésre ugyanis - már túl a pénznyomtatás erős hatásán - csak a Covid által kiváltott globális lakossági részvényőrület adhat magyarázatot.

Így állt össze a szupercsillagzat a szingapúri internetes vállalat számára a tavalyi és tavalyelőtti évben. Adott volt egy fantasztikusan növekvő fancy iparágakban tevékenykedő vállalat, amely a világjárvány által kapott még egy elementáris prociklikus lökést. Erre jött rá a technológiai vállalatok iránti erős és újra fellángoló befektetői szerelem, és az ezt még fűtő, az indokoltnál legalább fél évvel hosszabb ideig fenntartott ultralaza amerikai monetáris kondíciók.

Lehetőség az esésben

Majd ahogyan az lenni szokott, a támogató széljárás szinte teljesen egyszerre fordult meg nemcsak a Sea Limited számára, hanem nagyon sok hozzá hasonló cég számára világszerte. És ebből tudott kialakulni az a helyzet, hogy hét hónap alatt a hatodára esett a részvényárfolyam, amellyel pontosan oda zuhant vissza az árfolyam, mint ahol a Covid kitörése előtti csúcson volt.

Csakhogy a koronavírus világjárvány kitörése előtt az éves árbevétele a cégnek 2,5 milliárd dollár volt, most pedig 11 milliárd dollár. Közben tavaly szeptemberben 318 dolláros részvényár mellett 11 millió darab új részvény kibocsátásra (3,5 milliárd dollár érték) és 2,5 milliárd dollárnyi átváltható kötvény kibocsátásra került sor. Ez a 6 milliárd dollár kiváló finanszírozást jelent az elkövetkező időszak projektjeihez. Ezen tényezők miatt teljesen más kaliberű vállalat a 2022-es Sea, mint amilyen a 2020 eleji volt.

Csak még mindig azt az időszakot éljük a piacon, amelyben a szigorodó monetáris háttér miatt még relatíve egységesen büntetik a nagynövekedésű technológiai vállalatokat. Amikor a végére ér majd a mostani esés, akkor nagyon sok kiváló technológiai vállalat lesz igen attraktív áron. Ahogy ezek a részvények extrém drágává váltak 2021-ben a kedvező csillagzat alatt a bika irányába túlzottan kilengő tőkepiaci inga által, úgy lehetnek a medve irányába esetlegesen még tovább kilengő tőzsdei inga által relatíve olcsóak majd.

Az ilyen esetre elkészített vételi listákon feltétlenül ott lesz majd a Sea Limited helye is.

