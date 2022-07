ESG igazgatót és tanácsadót nevezett ki az AutoWallis

Újabb lépést tett az AutoWallis Csoport az ESG minősítés megszerzéséért: jelenlegi pozíciója megtartása mellett a befektetői kapcsolatok igazgató, Székely Gábor lesz a társaság ESG-felkészülésének felelős vezetője. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Prémium kategóriájában jegyzett vállalat az ESG igazgató kinevezésével párhuzamosan a mindennapokban is erősíti a fenntarthatósági szemléletet. A társaság a Deloitte-ot bízta meg, hogy elkészítse ESG-jelentését, és segítsen az ESG minősítés mihamarabbi megszerzéséhez szükséges további intézkedések kidolgozásában. A tanácsadó cégre azért esett az AutoWallis választása, mivel az nemcsak hazánk egyik meghatározó ESG szakértői csapatával, hanem jelentős autóipari tapasztalatokkal is rendelkezik.

A régió 14 országában jelenlévő AutoWallis célja, hogy a csoport tagjainak működése során minden területen megfelelő módon és mértékben érvényesüljenek a fenntartható működéssel kapcsolatos szempontok. Székely Gábor befektetői kapcsolatok és ESG igazgató elmondta: kiemelt céljuk, hogy a működésükhöz kapcsolódó hulladékok minél magasabb arányban legyenek újrahasznosítva, a cégcsoport mindennapi működését energiahatékonyabbá tegyék, és minélnagyobb arányban vegyenek igénybe megújuló energiaforrásokat, valamint előnyben részesítsék a környezettudatos beszállítókat. Emellett a csoport fokozni kívánja társadalmi felelősségvállalását és a vállalatirányítás során is az ESG-keretrendszerben meghatározottcéloknak kívánnak megfelelni.

A szakember hozzátette, hogy az AutoWallis már eddig is számos intézkedést tett az ESG-szemlélet szerint. Így például a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett vállalatai közül elsőként az AutoWallis dolgozott ki Zöld Finanszírozási Keretrendszert, melynek alapján később sikeres Zöld kötvénykibocsátást is végrehajtott. A Csoport beruházásai során már most is kiemelt figyelmet fordít a fenntartható működésre. Friss példa erre, hogy a legújabb budapesti és ljubljanai autókereskedésének és szolgáltató központjának, valamint a Sixt vecsési műszaki bázisának már a tervezésekor is figyelembe vették a zöld szempontokat, és kialakításuk is ilyen elvárásokkal történt. Az AutoWallis befektetői kapcsolatok és ESG-igazgatója elmondta, hogy a legkésőbb 2024-retervezett ESG-minősítés megszerzésének a nyilvánvaló környezeti-társadalmi előnyök mellett többmás pozitívuma is van. Ezek közül kiemelte, hogy a minősítéssel rendelkező társaság részvényeit olyan befektetési alapok is vásárolhatják majd, melyek a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalatok papírjait részesítik előnyben.

Emellett az AutoWallis kedvezőbben juthat bizonyos finanszírozási forrásokhoz, valamint egyes pályázatok, közbeszerzések esetén az ESG-minősítéssel rendelkező, környezettudatos vállalatok kézzelfogható üzleti előnyöket is élvezhetnek a fenntartható gazdálkodási-, társadalmi és cégvezetési szempontokra nem reagáló piaciszereplőkkel szemben. Székely Gábor szerint a szaporodó természeti-társadalmi kihívásokra válaszolva cégvezetőként, munkavállalóként, fogyasztóként és befektetőként egyaránt fontos odafigyelnünk a környezetünkre, és törekednünk kell üzleti döntéseink, fogyasztási szokásaink átalakítására.

Az AutoWallis részvényei idén 26,2 százalékos pluszban vannak.

Címlapkép: AutoWallis