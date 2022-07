Az energiaválság sem állja útját az e-töltőknek

Nem csupán kiegészítő tevékenység, hanem a cég munkájához üzletileg, továbbá a stratégiát tekintve is szervesen tartozó elem az Alteo életében az e-mobilitás. A cég e-mobilitás üzletága, az Alte-Go másfél évvel ezelőtti indulása óta több, mint kétszáz elektromos gépjármű töltési pontot telepített, elsősorban irodaházi és társasházi környezetben.

Jelentős ütemben bővül az Alteo által kínált elektromos autók számára elérhető töltési lehetőségek köre ezekben a hónapokban. A megújult Gobuda Mallban 18 darab 22 kW-os töltési pont áll az elektromos autóval érkező vásárlók rendelkezésére, míg a SIXT vecsési telephelyén 6 db 22kW-os AC és egy, a tisztán elektromos autók még gyorsabb töltését lehetővé tevő, DC-töltőberendezést, valamint egy 50kW-os napelemes rendszert telepített az Alte-Go – ráadásul itt előkészítették a rendszert egy energiatároló későbbi illesztésére is. A helyszínen saját fejlesztésű energiamenedzsment-rendszert használnak, amely különböző gyártmányú AC és DC töltők teljesítményét szabályozza, az épület aktuális teljesítményfelvételéhez és a napelemes termeléshez igazítva.

A Kassák Passage társasházban 64 db elektromos autótöltőt szerelt fel a cég, biztosítva az egyidejű töltés lehetőségét az összes parkolóhelyen a társasház kapacitásbővítése nélkül. A JYSK ecseri logisztikai központjában 8 db duál (2x22kW-os AC) publikus töltőt telepített a vállalat, amely nem csak a logisztikai központ dolgozói számára, de a nagyközönség részére is elérhető.

A cég ezzel már több mint kétszáz töltési pontot üzemeltet az országban.



Szervesen kapcsolódik

Bár az Alteo elsősorban nem az elektromos autók töltőiről ismert, a tevékenység szervesen kapcsolódik a vállalat tevékenységéhez. 2020-ban indította be az Alteo a cégen belül az e-mobilitás üzletágat. „Úgy láttuk, hogy ebben van fejlődési lehetőségünk, hiszen az energetikához szorosan hozzá tartozik az e-mobilitás olyan szempontból, hogy ez nem csupán töltést jelent, hanem a töltéshez biztosítható elektromosáram-kapacitást és hátteret is. Ebben a főtevékenységünkkel összevetve láttunk egy kézenfekvő szinergiát, és az is világos volt, hogy az akkor 25 ezres e-autóflotta meglehetősen dinamikusan elkezdett fejlődni. Ma már nagyjából 50 ezer az elektromosan tölthető autók száma Magyarországon. Úgy prognosztizáltuk, hogy az Alteo ebben egy organikus fejlődés révén részt tud venni. Ráadásul nem csupán a cég energetikai hátteréből adódóan, hanem részben amiatt is, hogy a Wallis-csoporthoz tartozó egyéb tevékenységekben is szinergiákat láttunk” – mondta el a Portfolio-nak Simon Anita, az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese.

A cég életében nem csupán a tényleges tevékenység miatt, hanem a vállalat stratégiája, illetve filozófiája is indokolta az ezen a területen történő terjeszkedést. „Az Alteo a megalakulása óta kommunikálja magáról, hogy a fenntarthatóságra törekszik, ez az elmúlt években már kibővült, és egy komplexebb fogalomról, a körforgásos gazdaságról beszélünk" - tette hozzá Simon Anita.

Összetett rendszerek

A vállalat a hagyományos erőművi portfóliója mellett egyre inkább arra törekszik, hogy a megújuló energiaforrások kapacitásai nőjenek. A cég hosszú távú célja az, hogy ez az arány jelentős legyen. „Az e-mobilitás kapcsán az ideális eset az, hogy megújulóból termeljünk elektromos áramot, és ezzel töltjük az elektromos autókat. Erre épülve összességében meglehetősen komplex szolgáltatássá tud kinőni ma már az e-mobilitás, mert azokon a helyszíneken, ahol a töltésre igény van, egyben arra is igény mutatkozik, hogy az ehhez szükséges elektromos áramot megtermeljék. Ez lehet társasház, irodaház vagy egy nagyobb üzem, ahol a vállalatok zöldülési törekvései összhangban vannak ezzel a csomaggal, amit az e-mobilitás üzletágunk kínálni tud” – világította meg a szolgáltatás összetettségét Simon Anita.

Decentralizáció és energiaválság

A piaci szegmens várhatóan jelentősen nőni fog a közeljövőben. „Az elektromos autózás egy új, innovatív irányzat és a hazai számok is egyre jobbak" – mondta el a Portfolio-nak Novotny Dénes, az Alteo e-mobilitás üzletágának vezetője. Hozzátette:

„Az energetika terén egy nagyon komoly decentralizáció elé nézünk, amikor is az ügyfelek maguknak fogják előállítani napelemes rendszerekből a villamos energiát, végső soron tehát az üzemanyagot.

Lehet az egy családi, társas- vagy irodaház, az autók többnyire ezeken a helyszíneken töltődnek, és ugyanitt hamarosan felmerül az energiatárolás kérdése is. Az ALTEO-nak nagyon komoly energiatároló -, illetve napelemes tapasztalata van, amely kicsiben is hasznosítható és illeszthető az elektromos gépjármű töltőberendezések értékesítéséhez és üzemeltetéséhez. Ezt végzi az Alte-Go.”

Novotny Dénes szerint a jelenleg formálódó energiaválság ugyan nehézségeket okoz, de még így is megérheti otthon tölteni az autókat. A piaci környezet hosszabb távon még kedvez is az e-mobilitás terjedésének. „Elsőre úgy tűnhet, hogy mindez lassítja az e-mobilitást, ám a magas villamosenergia-ár, ez a hirtelen jött ugrás pont arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy megújuló, például napelemes beruházásokba fogjanak, hiszen a napelemes rendszer megtérülés ideje jóval rövidebb lett. Ha már adott lesz, hogy az ügyfelek energiát termeljenek maguknak, akkor még inkább az elektromos autók mellett fognak dönteni. Azt gondolom, hogy ez a helyzet végső soron jót tesz az e-mobilitás elterjedésének, és még inkább gyorsítja az átállást a fosszilis üzemanyagokról” – fogalmazott az üzletág-vezető.

