Botrányok, Musk-imádat, és hirtelen kirúgás - Mégis mibe bukott bele a Volkswagen vezére?

Amikor a Volkswagen főnökének Herbert Diessnek a legerősebb versenytársa, Elon Musk a német konszern gyepére parkoltatta elektromos autóit azzal, hogy a wolfsburgi központtól mindössze 200 kilométerre kezdett el felhúzni egy gyárat, a bajor vezető reakciója pozitívabb volt, mint amire sokan számítottak. Nyilvánosan Diess azt mondta mindenkinek, hogy a Tesla kitapossa az utat és jót tesz az iparágnak. A VW-vezér bővelkedett Musk eredményeinek dicséretében, sőt, meghívta a világ leggazdagabb emberét, hogy tartson előadást a konszern vezetőinek, és megpróbálta utánozni a közösségi médiahasználatát. Négyszemközt Diess azzal viccelődött, hogy bárcsak Musk "100 kilométerrel közelebb" költöztette volna az üzemét a VW otthonához, hogy a dolgozók láthassák az amerikai vállalatot a horizonton.

Diess már korábban is híres volt ezekről a provokációk, amelyek valójában szándékosak voltak. "Úgy érezte, hogy ha felborzolja a kedélyeket, akkor jó irányba halad" - mondta Daniel Röska, a Bernstein elemzője a menedzser azon kísérletéről, hogy a dízel-botrány által beszennyezett vállalatot az elektromobilitás agilis úttörőjévé alakítsa át.

Ez egyfajta mindent vagy semmit stratégia volt

Ezek az erőfeszítések múlt pénteken végül csúnya véget értek, amikor a VW legnagyobb részvényesei, a Porsche-Piëch klán kérésére a vállalat felügyelőbizottsága rendkívüli ülést tartott,

és megállapodott Diess szinte azonnali hatályú menesztéséről.

Diess az autógyártás világán kívül leginkább a nyilvános botrányok sorozatáról vált ismertté. A BBC-nek 2019-ben azt mondta, hogy "nem tudott" a kínai Hszincsiang régióban lévő fogolytáborokról, és továbbra is védte a VW ottani jelenlétét. Kénytelen volt bocsánatot kérni, amiért egy vállalati rendezvényen az "EBIT macht frei" kifejezést használta, amely a profitösztönzésre utalt, de egy náci jelszót idézett.

Az év elején felháborodást váltott ki Ukrajnában, amikor azt javasolta, hogy Európának tárgyalásokat kellene kezdeményezni Oroszországgal, ami nem szokatlan a német vállalatok körében, de a nemzetközi színtéren ritkán hangzik el ilyesmi.

Otthon Diess inkább belpolitikai ügyei miatt vált ismertté - különösen a VW nagyhatalmú munkaügyi tanácsával folytatott vitái miatt, amely a 60 000 wolfsburgi és a további 230 000 németországi dolgozó nagy részét képviseli. A szervezetet - amely a VW második legnagyobb részvényesével, Alsó-Szászország tartományával kötött laza szövetségen keresztül ténylegesen ellenőrzi a felügyelőbizottságot - azzal dühítette fel, hogy azt állította, a konszernnek 30 000 felesleges alkalmazottja van az országban.

Tavaly arra is rámutatott, hogy míg a VW-nek nagyjából 30 órába telik egy elektromos autó legyártása, addig a Tesla alkalmazottai ugyanezt mindössze 10 óra alatt végzik el. Ezt a mérőszámot a szakszervezetek vitatták.

Az ilyen jellegű konfrontációk következtében Diess négyéves hivatali ideje alatt számos kritikát kapott, többek között 2020-ban felmentették a konszern legnagyobb márkájának, a VW márkának a közvetlen felelőssége alól, tavaly pedig a VW kínai üzletágának vezetői posztjáról.

Úgy hozott döntéseket, hogy nem volt szentimentális a kollégái érzéseivel kapcsolatban

- mondta egy, a vezetőhöz közel álló személy a Financial Timesnak. De Diess úgy vélte, hogy a harcias megközelítés az "egyetlen módja annak, hogy a VW-t előre mozdítsák" és biztosítsák a csoport jövőjét - tette hozzá a személy.

Diess eredményei - többek között a VW első, kifejezetten elektromos járműveinek bevezetése az 52 milliárd eurós technológiai fejlesztés részeként - a felügyelőbizottságtól tavaly idő előtti szerződéshosszabbítást hoztak számára.

Mindig is vegyes volt a kép

- mondta egy, a felügyelőbizottság döntéseit jól ismerő személy. Az illető hozzátette, hogy egészen a közelmúltig Diessnek több erőssége volt, mint gyengesége a vezetői képességek tekintetében.

Pénteken azonban a 20 tagú testület minden tagja Diess leváltása mellett szavazott, és a 63 éves férfi nem kapott lehetőséget arra, hogy védekezzen. Egy, az eseményeket jól ismerő személy szerint csak néhány nappal korábban értesítették a közelgő döntésről.

Sem a vállalat, sem a szakszervezetek, sem a részvényesek nem erősítették meg nyilvánosan, hogy Diess pozíciója miért volt hirtelen tarthatatlan. Daniela Cavallo, a munkaügyi tanács vezetője azonban arra panaszkodott, hogy a VW szoftverrészlege, amelyért Diess személyes felelősséget vállalt, nem teljesített jól, és a VW prémium márkái, az Audi és a Porsche kénytelenek a saját rendszereikre támaszkodni, amíg a konszern egészére kiterjedő technológia felzárkózására várnak.

Ami még fontosabb, Cavallo rámutatott a VW gyenge teljesítményére Kínában, amely évtizedek óta a vállalat növekedésének motorja és messze a legnagyobb és legnyereségesebb piaca. A VW új elektromos járművei, az ID sorozat, nem fogytak olyan jól Ázsiában, mint azt a vállalat remélte, részben azért, mert nem sikerült megfelelni a helyi fogyasztói preferenciáknak, például az autóban elhelyezett karaoke gépekkel.

Sokat elárul az autóipar helyzetéről, hogy a szoftverproblémák az egyik autógyártó vezérigazgatójának az állásába kerültek - írja a Bloomberg. Ahogy fent is láthattuk, a szoftverfejlesztés súlyos késedelmei hátráltatták az új Porschék, Audik és Bentleyk tervezett bevezetését. Ez tarthatatlan volt, tekintve, hogy a hibás szoftverek miatt el kellett halasztani a VW első ID modelljeinek debütálását, és az ügyfeleknek még mindig az autókereskedőnél kell leadniuk autóikat a szoftverfrissítések miatt, amelyek távoli programozással (over-the-air) való megvalósítása problémákba ütközött.

Az autógyártó Cariad nevű szoftveregységénél bekövetkezett kudarcok végül megingatták Diess támogatását a befolyásos Porsche és Piech család részéről. Decemberben a VW átalakította igazgatótanácsát, és megfosztotta Diesst bizonyos felelősségi köröktől, miközben a Cariad rendberakásával bízta meg.

Bár azóta rengeteg átrendeződés történt, Diessnek nem sikerült teljesen megoldania a problémákat.

A Cariadnál kialakult problémák hátráltatták a fontos új modellek bevezetését, köztük az elektromos Porsche Macanét, de az Audi új Artemis EV modellcsaládja is mintegy két évvel hátrébb, 2027-re csúszott. A VW ultraluxus márkája, a Bentley emellett a szoftverproblémák miatt nem biztos, hogy az évtized végére a terveknek megfelelően teljesen elektromossá válik, írta az Automobilwoche a hónap elején.

Úgy tűnik, Diess bukását a hajókormány átvétele jelentette a Cariadnál

- mondta Matthias Schmidt, egy berlini székhelyű független autóipari elemző.

Hasonló véleményen van a Diess által piedesztálra emelt Elon Musk is, aki a vezér távozását firtató kommentre csak annyit választol: "a szoftver a jövő kulcsa".

Diess nem volt híján az ambíciónak. Legutóbbi költési terve szerint a következő fél évtizedben 89 milliárd eurót fektetne a cég a szoftverekbe és az elektromos autókba. A VW tavaly közölte, hogy 10 000 embert fog foglalkoztatni csak a szoftveres részlegen, amivel Európa egyik legnagyobb vállalatává válna ezen a területen. Emellett alig három hete Diess még Kínában lengetett be nagy beruházásokat, melyek alapján több ezer szoftvermérnököt foglalkoztatna a cég a legnagyobb autópiacon.

A tét is egyértelmű volt, Diess rendszeresen elrettentő példaként említette, hogy a Nokia nem tudott reagálni az Apple-re és iPhone megjelenésére, és meggyőződése, hogy az önvezető funkciók még az elektromos átállásnál is alapvetőbb átalakulást hoznak az iparágban.

Az elmúlt hetekben a Porsche-Piëch család úgy vélte, hogy Diess szerződéshosszabbítása "hiba" volt, egy, a részvényesekhez közel álló személy szerint. Az autóipari vezető a múlt hónapban a dolgozókhoz intézett beszédében békülékenyebb hangnemet ütött meg, amikor azt mondta az alkalmazottaknak, hogy szerinte a VW 2025-re megelőzi a Teslát a globális elektromos eladásokban, és rámutatott Musk közelmúltbeli nehézségeire, hogy az üzemek teljes kapacitással működjenek. De "kezdtünk rájönni, hogy nem igazán változott" - tette hozzá az illető.

A testület arra a következtetésre jutott, hogy Diess kijelölt utódja, a Porsche vezérigazgatója, Oliver Blume talán egy komplettebb, sokoldalúbb menedzser, aki képes az üzlet működési oldalát is megvizsgálni - tette hozzá a felügyelőbizottsághoz közel álló személy. Az 54 éves férfi további előnye, hogy Wolfsburg közelében született, és a VW-csoportnál töltötte pályafutását, ellentétben Diesszel, aki 2015-ben a BMW-től érkezett.

Wolfgang Porsche és Hans Michel Piëch, akik a Porsche-Piëch család nevében beszélnek, elmondták, hogy Blume "hosszú évek óta élvezte a kifejezett bizalmukat". Ő felügyelte az elektromos Porsche Taycan bevezetését, amely ma már népszerűbb, mint a legendás 911-es modell, tették hozzá.

Blume kinevezése azonban azzal fenyeget, hogy kisiklatja a Porsche - a VW istálló legprofitabilisebb tagja - régóta várt tőzsdei bevezetését, amelyet még ebben az évben terveznek megvalósítani.

Blume a stuttgarti Porschénál megtartja a pozícióját, miközben szeptembertől Wolfsburgban is átveszi a vezető pozíciót. Így azonban kénytelen lesz megosztani idejét a világ második legnagyobb autógyártójának vezetése és az évtizedek óta valószínűleg legnagyobb német tőzsdei bevezetés előkészítése között.

Ez azért ellentétes a VW által a tőzsdei bevezetéssel kapcsolatban kinyilvánított céllal, hogy a Porsche nagyobb "vállalkozói szabadságot" kapjon - érvelt a Bernstein elemzője. A Porschénak nagyobb függetlenséget akarnak adni, de ez a lépés pontosan az ellenkezőjét teszi, miközben tovább növeli a VW-csoport labirintusszerű vállalatirányítási struktúrájával kapcsolatos aggodalmakat, mondta Röska.

Nem lesz teljesen új kezdet Wolfsburgban sem, ahol a VW napi szintű vezetéséért Arno Antlitz, a McKinsey korábbi tanácsadója felel majd, akit operatív vezérigazgatóvá léptettek elő, és aki Diess-szel egy véleményen volt a csoport németországi telephelyeinek agresszív költségcsökkentési intézkedéseit illetően.

Pénteken késő este Diess a Twitteren közzétett egy képet, amelyen egy elektromos VW kisbusz mellett mosolyog. Korábban egy LinkedIn-bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a VW közelmúltbeli nehézségei részben Wolfsburgon kívüli eseményeknek tudhatók be, és a félvezetőhiányra, egyéb ellátási kihívásokra, valamint a nyersanyag- és energiaárak emelkedésére hivatkozott.

Thank you all colleagues at the thousands of and other brands‘ locations everywhere in the world. Well done!Enjoy the break — we are in good shape for the second half: @VWGroup