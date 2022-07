Meglépte a Shell: ideiglenesen bezárja több benzinkútját Magyarországon

Az elmúlt hónapokban központi témává vált az üzemanyagpiaci helyzet Magyarországon, hiszen a piaci benzinár jóval magasabb, mint az itthon bevezetett hatósági ár, ez pedig több problémát is felvetett az iparági szereplők szempontjából. Most ott tartunk, hogy miközben a környező országokban visszaesést lehet látni, addig nálunk kifejezetten erős a keresleti oldal, azonban a kínálati oldalon vannak problémák, ami egy egy kifejezetten feszített piaci helyzetet hozott létre. Mindennek következtében a magyarországi Shell új intézkedéseket jelentett be az ellátásbiztonság növelése érdekében: öt kutat ideiglenesen bezárnak, két kutat pedig kizárólag vállalati ügyfelek kiszolgálására állítanak át.

Nehéz helyzetben a hazai benzinkutak, lépett a Shell

Az elmúlt hónapokban tapasztalt, kiemelkedően megnövekedett üzemanyag-kereslet a nyári autós, illetve aratási szezonban nem mutatja az enyhülés jeleit, eközben a magyar piacon elérhető véges kapacitások miatt átmeneti készlethiányokat lehet tapasztalni. Szorult helyzetbe került tehát a hazai üzemanyagpiac, hiszen részben a benzinárstop miatt is magas az itthoni üzemanyag-fogyasztás: általánosságban 20 százalékos növekedésről beszélhetünk, miközben a környező országokban 20 százalékos csökkenést lehetett tapasztalni.

Mindeközben a kínálati oldalon a Mol finomítójának tervezett leállása, és az OMV schwechati finomítójának karbantartása közben bekövetkezett baleset miatt elég komoly feszültség jelent meg az üzemanyagpiacon, regionális szinten. Az iparágra ráadásul egy kevesebbet tárgyalt probléma is nyomást helyez, mégpedig a munkaerőhelyzet, hiszen jelenleg is hosszú sorok kígyóznak a benzinkutakon, ráadásul a kettős árazásra való átállás is hozott sajátos problémákat.

A hazai benzinkutakon mindez azt eredményezte, hogy bizonyos üzemanyagfajtákból ideiglenes készlethiány alakult ki.

A megváltozott helyzetre reagálva a magyarországi Shell az ellátásbiztonságot fokozó, új intézkedéseket fogalmazott meg:

öt kutat ideiglenesen bezárnak, két kutat pedig kizárólag vállalati ügyfelek kiszolgálására állítanak át.

Kútbezárások jönnek

A két bejelentett intézkedés közül az első keretében a Shell jelenleg működő 193 töltőállomásából időszakosan öt kutat fog bezárni - vagyis a hazai kutak 2,6 százalékát. Ezek közül kettő Budapesten, egy Dabason, egy Székesfehérváron, egy pedig Pápán található. A cél ezeknek a kutaknak az ideiglenes bezárásával, hogy a Shell képes legyen növelni a logisztikai hatékonyságát. Mindazonáltal a bezárásra kerülő kutak legfeljebb 30 kilométeres körzetében található másik Shell töltőállomás – pontosabban az egyik érintett kúttól közel 30 kilométerre, a többi esetében pedig legfeljebb 10 kilométerre található a következő állomás.

Ami a bezárásra kerülő kutak munkavállalóit illeti, ők másik Shell töltőállomásokon dolgoznak a továbbiakban.

A kútbezárás által érintett kutak:

1089 Budapest Kálvária tér 1112 Budapest Hetényi u. 3. 2370 Dabas Pesti út 8000 Székesfehérvár Balatoni út 8500 Pápa Celli utca 6.

A dabasi állomás üzemeltetése július 29-től, a többi pedig augusztus 1-jétől szünetel.

Hogy az érintett kutak meddig lesznek bezárva, az egyelőre nem világos. Vélhetően, ameddig a hazai üzemanyagpiacon fennáll a mostani feszített helyzet.

Két kutat vállalati ügyfelekre állít át a Shell

A másik frissen bejelentett intézkedés, hogy augusztus 3-tól a Shell - kezdetben csak tesztjelleggel - két állomását átállítja olyan üzemeltetésre, hogy az érintett kutakon csak vállalati ügyfeleket fognak kiszolgálni. A két érintett kút Mosonmagyaróváron és Debrecenben található, ezeknél egyébként eddig is a vásárlók hozzávetőlegesen 80 százaléka vállalati ügyfél volt. A Shell számukra speciális ajánlatokkal is készül.

A lakossági és a vállalati ügyfelek kettéválasztása logisztikai szempontból is megkönnyíti a Shell dolgát, hiszen a két csoportnál eltérő igények jelentkeznek, akár a megvásárolt üzemanyagmennyiség, akár például a számlaigények szempontjából, vagyis a változtatás hatékonyságnövelést is jelent.

A vállalati ügyfelek kizárólagos kiszolgálása egyébként nem teljesen új a Shellnél, hiszen februárban nyílt Mosonmagyaróváron egy olyan nagynyomású töltőállomás, amely csak kamionokat szolgál ki – ennek mintájára fog üzemelni a két érintett kút.

A kizárólag vállalati ügyfeleket kiszolgáló kutak pontos címe a következő:

Mosonmagyaróvár Gabonarakpart 6. Debrecen Balmazújvárosi út 5.

Mindkét esetben hozzávetőlegesen 1-1,5 kilométerre található másik Shell töltőállomás, amely ki tudja szolgálni a lakossági ügyfeleket, tehát ők is fognak tudni a saját településükön tankolni.

Változások az üzemanyag-portfólióban

Szintén augusztus 1-től lesznek érvényben a Shell üzemanyag-portfóliójában eszközölt változtatások.

Ami a Shell FuelSave márkanév alatt futó alapüzemanyagokat illeti, ezek továbbra is elérhetők lesznek a hatósági 480 forintos áron, minden benzinkúton.

márkanév alatt futó alapüzemanyagokat illeti, ezek továbbra is elérhetők lesznek a hatósági 480 forintos áron, minden benzinkúton. Ezek mellett a Shell V-Power Diesel megváltozott összetételben válik elérhetővé, miután hosszú ideig az ellátási problémák miatt nem lehetett kapni a kutakon.

megváltozott összetételben válik elérhetővé, miután hosszú ideig az ellátási problémák miatt nem lehetett kapni a kutakon. Végül a másik differenciált üzemanyagtípus, a Shell V-Power Racing továbbra is a megszokott összetételben lesz elérhető.

Hogyan jutottunk el idáig?

Az ukrajnai háború energiapiaci krízist hozott magával, több nyersanyag mellett a fosszilis energiahordozók ára is jelentősen megemelkedett, ez pedig az üzemanyagárak megugrását eredményezte. Az üzemanyagár-emelkedés inflatorikus hatásának mérséklése érdekében a kormány maximalizálta a hagyományos üzemanyagok árát 480 forintban. Ennek azonban volt egy olyan hozadéka is, hogy a külföldi nagykereskedők nem váltak érdekeltté abban, ezen az áron (veszteségesen) értékesítsék az üzemanyagokat – vagyis egyik oldalról az intézkedés a kínálati oldalon csapódott le. A keresleti oldalon eközben növekedés volt tapasztalható, felerősödött a benzinturizmus (amelyet azóta egy másik intézkedéssel kezelt a kormány), ráadásul a nyári vakációs időszakban alapvetően is 30-40 százalékkal nő jellemzően a kereslet, vagyis egy igen feszített piaci helyzet alakult ki.

Üzemanyagárstop időrend



Tavaly november 15-én a kormány üzemanyagárstopot vezetett be, literenként 480 forintban határozta meg a normál benzin és a gázolaj legfelső kiskereskedelmi árát.



Idén február 13-án bejelentették, hogy a kormány az üzemanyagok hatósági árának fenntartása mellett döntött további 3 hónapra, az intézkedést 2022. május 15-ig tartják fent.



Idén február 23-án több intézkedést hozott a kormány a kiskutak megsegítésére (hitelmoratórium, készletezési díj elengedése, szocho elengedése, beruházási támogatás, áthidaló hitel, külföldről beszerzett energia esetén fizetendő adó eltörlése)



Idén február 28-án jelentették be, hogy aznaptól 480 forintban maximalizálja az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is a kormány.



Szintén február 28-án jelentették be, hogy csökkenti a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adóját literenként 5-5 forinttal, és az üzemanyagok mentesülnek a készletezési díj alól.



Március 10-én literenként további 20 forint jövedéki adó csökkentésről döntött a kormány, és korlátozták azoknak a fogyasztóknak a körét, akikre vonatkozik a hatósági üzemanyagár.



Április 28-án a kormány ismét meghosszabbította az üzemanyagárstop hatályát egészen július 1-ig.



A május 26-án megjelent Magyar Közlönyben a kormány bejelentette, hogy a hatósági üzemanyagár nem vonatkozik a külföldi fogyasztókra, csak a magyar forgalmival és rendszámmal rendelkező autósok vehetik igénybe.



Június 16-án bejelentette a kormány, hogy a benzinárstopot október 1-ig meghosszabbítja.

További feszültséget szült ezek után, hogy az Európai Unió embargót vetett ki az orosz kőolajra, ami alapján nem zárható ki az időszakos áruhiány Európában, hiszen Oroszország szerepe az üzemanyagimportban is jelentős. Az európai dízelpiac 10 százaléka is orosz eredetű.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az OMV schwechati finomítójának karbantartási újraindulása nem sikerült: várhatóan több hónapot csúszik, ezért az OMV feltehetően nem lesz képes annyi terméket importálni, mint korábban. Ez egyes becslések szerint 10-15 százalékos kiesést is jelenthet a magyar piac számára, ami vélhetően a Molnak kell kezelnie.

Végül pedig fontos az is, hogy a finomítókban rendszeresen karbantartásokat, leállásokat kell végezni. Így a Mol Dunai Finomítója augusztusban és októberben nagyjából egy-egy hónapra részlegesen leáll, ami azt jelenti, hogy a dízel-termelés augusztusban a harmadára fog csökkenni. Persze ez a normál üzletmenet része, de a schwechati finomító példája okot ad az aggodalomra.

Csökken a piaci ár

A korábbi csúcsokhoz képest jelentősen csökkent az elmúlt hetekben a benzin és a gázolaj piaci ára, a holtankoljak.hu információi szerint a mai naptól a 95-ös benzin literenkénti bruttó átlagára 4 forinttal 692,9 forintra csökkent, míg a gázolaj átlagára 9 forinttal 737,9 forintra mérséklődött.

Ez részben annak tudható be, hogy a hazai szempontból releváns Brent nyersolaj ára a korábbi 120 dollárhoz közeli csúcsról 100 dollár közelébe esett vissza. Ezzel párhuzamosan a forint is erősödni tudott a dollárhoz képest, miután a jegyzés 415,5 forintos történelmi mélyponton járt.

