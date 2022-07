Nyugdíjazza zöld palackját a Sprite

A Sprite jelenlegi műanyagja zöld polietilén-tereftalátot (PET) tartalmaz, vagyis egy olyan adalékanyagot, amelyet nehezebben lehet újrahasznosítani a palackok gyártásánál, ami pedig kulcsfontosságú a műanyaghulladék csökkentésére törekvő cég stratégiája szempontjából - nyilatkozta Julian Ochoa, az R3CYCLE, a Coca-Cola újrahasznosításának javításában segítő műanyagipari csoport vezérigazgatója.

A tájékoztatás szerint világszerte egységesebb megjelenést kapnak a Sprite palack csomagolásai, így az amerikai vásárlók egy megújult logót is észlelhetnek, ugyanakkor a címkén továbbra is a jól ismert árnyalatot használják majd. A Coke portfóliójában található többi zöld palackot használó ital, köztük a Fresca, a Seagram's és a Mello Yello is átlátszóra cserélik a közeljövőben.

Az italgyártó magyar honlapja szerint nálunk már az átlátszó palackban értékesítik a Sprite-ot és annak cukormentes változatát is.

Magyarországon a Coca‑Cola italcsomagolásai kivétel nélkül szelektíven gyűjthetők és 100%-ban újrahasznosíthatók, ezt könnyíti meg,

hogy a Sprite is átlátszó palackba került.

A napokban jelentett az italgyártó, amely megemelte az idei évre vonatkozó előrejelzéseit, a cukros üdítők iránti keresletnek köszönhetően ugyanis árakat tudott emelni a vállalat, ami ellentételezni tudta a nyersanyagárak emelkedését. A feldolgozott élelmiszereket gyártó cégek eddig nem számoltak be a magas infláció ellenére a kereslet lassulásáról, különösen igaz ez az Egyesült Államokra, ahol az éttermek helyett egyre inkább az otthoni étkezést részesítik előnyben.

A CNN kitér arra is, hogy az italóriást gyakran kritizálták, hogy termékei jelentősen hozzájárulnak a Földön található műanyaghulladékhoz.

A Break Free From Plastic nevű környezetvédelmi cég 2020-ban a vállalatot nevezte meg a világ első számú műanyagszennyezőjének.

Logóit és márkajelzéseit 51 országban 13 834 eldobott műanyagdarabon találták meg, gyakran közterületeken, például parkokban és strandokon.

A vállalat szerdán azt is bejelentette, hogy az USA-ban és Kanadában a Dasani palackok többsége 100%-ban újrahasznosított műanyagból kerül forgalomba. Ez az újítás az előrejelzések szerint 2019-hez képest nagyjából 20 millió fontnyi új műanyaghulladék csökkentésével jár majd.

Címlapkép forrása: Coca Cola