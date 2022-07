Itt a legújabb árstop: elképesztő árakkal készül a kormány augusztus 20-ára

A 2021-es Szent István Nap áraival megegyező árakkal találkozhatnak idén az állami rendezvények látogatói – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A csapolt és a dobozos sör ára sem változik a tavalyihoz képest, így azokat 350 forintért vásárolhatják meg a négynapos ingyenes rendezvény ideje alatt. A kisüzemi főzdék egyik legismertebb sörfajtája, az IPA, szintén kezdeményes áron, mindössze 400 forintért lesz kapható az ünnepség alatt.

A közlemény szerint „A szervezők azt szeretnék, hogy a Szent István Napi étel- és italkínálat mindenki számára megfizethető legyen. Ennek része, hogy Szent István Nap termékeit árusító, hivatalos partnereket a látogatók egy jól látható, Szent István Nap-logóval ellátott matrica különbözteti meg a nem hivatalos partnerektől”.

Hivatalos partner például a Borsodi Sörgyárak Zrt., amely a Szent István Nap sörét is biztosítja csapolva, valamint dobozos kiszerelésben, valamint a Coca-Cola Magyarország, amely a Cola mellett az ásványvízről és különféle üdítőitalokról is gondoskodik. Borban is széles választék lesz a Hilltop jóvoltából, míg az évszázadok óta tradicionális vendégváró ital, a pálinka is több ízben lesz elérhető a Kúnságszesz Zrt.-től – közölték, az alábbi táblázatban bemutatva a várható árakat:

