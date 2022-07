Kitart a jó hangulat, régóta nem volt ilyen erős hónap a tőzsdéken

Közzétette legfrissebb számait az Apple, a második negyedévben az árbevétel és a profit is felülmúlta a Wall Street várakozásait, de az iPhone-gyártó lassuló növekedésről számolt be. Összességében tehát jó számokat hozott a cég, és a zárás utáni kereskedésben emelkedett is a részvény, azonban a befektetőknek aggodalomra adhat okot a szolgáltatás szegmens lassulása. Ez a szegmens ugyanis, amelyik a növekedés egyik motorjává lépett elő, magasabb profitmarzsot hoz, mint a hardverek, ráadásul a bevétel is rendszeres alapon érkezik.