Rémálom lett idén nyáron az utazás – Ki a felelős a káoszért?

Törölt járatok, késések, hosszú sorok, elkeveredő poggyászok – foglalja össze néhány szóban az európai és amerikai repülőterek és utazók idei nyarát a CNBC. Miközben a koronavírus-járvány alól felszabadulva erőteljesen beindultak idén a nyaralások, a repterek és a légitársaságok munkaerőhiánnyal küszködnek és sztrájkok is nehezítik a helyzetet. A nyár eleje óta tartó reptéri káosz nem sokat enyhült, a hírcsatornák és a közösségi média továbbra is tele van elégedetlen, várakozó tömegekről és elvesztett poggyászokról szóló hírekkel.

Csak ezen a héten mintegy 130 ezer utast hagyott cserben a Lufthansa, a német légitársaság kénytelen volt törölni az összes frankfurti és müncheni járatát a földi kiszolgáló személyzet egynapos sztrájkja miatt. A londoni Heathrow és az amszterdami Schipol reptér, amelyek a legnagyobb európai légi csomópontjai közé tartoznak, már korlátozta a repülőtérre érkező járatok és utasok számát azzal a céllal, hogy ki tudja szolgálni megfelelően a többi járatot. Az Egyesült Államokban sem sokkal jobb a helyzet, a légitársaságok járatok tízezreit törölték a munkaerőhiány és az időjárás következtében.

A légitársaságok a repülőtereket és a kormányokat hibáztatják a légiközlekedési káosz miatt, míg az iparági dolgozók közül sokan azon a véleményen vannak, hogy a légitársaságok is részben felelősek a munkaerőhiányért és kezd odáig fajulni a helyzet, hogy már a biztonságot veszélyezteti.

A CNBC több nagy légitársaságnál dolgozó pilótát megkérdezett, akik a hosszú munkaórák miatt fáradtságra panaszkodtak és a költségcsökkentésekre, valamint az egész iparágban jelentkező őrült versenyre, ami tovább súlyosbítja a gondokat.

Az easyJet egyik pilótája egyenesen rémálomnak nevezte az utasok szempontjából a nyarat. Különösen a nyár eleje volt durva, a légitársaságok nem tudták, hogy mit csináljanak, nem volt tervük. Csak az volt a céljuk, hogy annyit repüljenek, amennyit csak tudnak, de elfelejtették, hogy leépítették az erőforrásaikat – tette hozzá. Az egyensúlytalanságok teljesen felborították a pilóták és a légiutas kísérők életét, a földi kiszolgáló személyzet (poggyászok, check-in, biztonsági szolgálat) hiánya a járvány miatti elbocsátások után olyan dominóhatást váltott ki, ami teljesen felborította a menetrendet. Szerinte a légitársaságok és a repülőterek egyformán felelősek.

Az iparágat jelenleg több tényező hátráltatja: nincs elegendő forrás az átképzésekre, a korábbi alkalmazottak nem akarnak visszatérni, és a járványos időszakban csökkentek bérek és azóta nagyrészt nyomottak is maradtak, annak ellenére, hogy a légitársaságok bevételei jelentősen javultak közben.

A British Airways egyik pilótája arra panaszkodott, hogy a pilótáknak legalább 2030-ig csökkentett fizetést helyeztek kilátásba, miközben az összes vezető már a teljes bérért dolgozik, sőt, inflációkövető emelést is kaptak a menedzserek. A pilóta szerint a kormányok is felelősek a helyzetért az elmúlt két év járványügyi korlátozásaikkal és a légiközlekedési ágazat támogatásának hiányával. A reptérüzemeltetők szintén felelősek, a légitársaságok pedig kihasználták a helyzetet, hogy csökkentsék a fizetéseket, új szerződéseket kössenek és elbocsátásokat vigyenek véghez - fejtette ki véleményét a CNBC-nek.

Most pedig, hogy a légiforgalom visszatér lassan a normális kerékvágásba, nem tudnak megbirkózni vele. Miközben sok repülőtér és légitársaság most toboroz és jobb fizetést kínál, a szükséges képzési programokat és a biztonsági átvilágítási eljárásokat is erősen visszavágták és túlterhelték, ami még jobban megnehezíti az ágazat helyzetét.

A British Airways földi kiszolgálói augusztusban sztrájkba léptek volna amiatt, hogy még mindig nem kapták vissza a teljes fizetésüket. Ezen a héten azonban a légitársaság és a munkavállalók szakszervezete megállapodott egy fizetésemelésről, így lefújták a tervezett sztrájkot, bár a személyzet egy része szerint ez még mindig nem jelenti a járvány előtti fizetésük teljes visszaállítását.

A British Airways azzal védekezik, hogy "az elmúlt két év pusztító volt az egész légiközlekedési ágazat számára. A túlélés és a munkahelyek megmentése érdekében lépéseket tettünk üzleti tevékenységünk átszervezésére". Azt állítják, hogy az elbocsátások többsége ebben az időszakban önkéntes volt és a vezetők sem maradtak ki a fizetéscsökkentésből. Luis Gallego, az IAG (a British Airways anyavállalata) vezérigazgatója, lemondott a 2021-es 900 ezer fontos bónuszáról, 2020-ban és 2021-ben pedig önkéntes fizetéscsökkentést hajtott végre, és nem kapta meg a 2020-as bónuszát sem.

Az Emirates légitársaság egyik pilótája szerint az évek óta tartó rövid távú gondolkodás és az, hogy az alkalmazottak létét természetesnek vették, alapozta meg a jelenlegi helyzetet. A légitársaságok éveken át bátran nyomták lefelé a béreket az iparágban azt gondolva, hogy úgysem tudnak máshová menni a dolgozók. Most pedig, hogy az emberek éltek a jogukkal és máshová mentek, megdöbbentek. "Megdöbbentő, hogy megdöbbentek ezen" – tette hozzá a közel-keleti légitársaság pilótája.

A CNBC által megkérdezett pilóták egyöntetűen azt mondták, hogy mindez a stressz még azon felül jelentkezik, hogy a pilóták fáradtságát gyakran ignorálják a légitársaságok.

A pilóták repülési idejének törvényes felső határa évi 900 óra, de sok légitársaságnál ezt nem legfelső határnak, hanem inkább célnak tekintették, hogy mindenki munkaterhelését a lehető leghatékonyabbá tegyék – panaszolta az easyJet pilótája. Mérgező a kultúra és túl sok a munka, ami potenciálisan csökkenti a biztonsági tartalékokat, ami aggodalomra ad okot – tette hozzá az Emirates pilótája. Mindez alacsony fizetéssel és kevésbé vonzó szerződésekkel párosul, amelyek közül sokat átírtak, amikor a világjárvány a feje tetejére állította a légi közlekedést.

Az Emirates pilótja szerint a kialakult helyzetért ugyanúgy felelősek a légitársaságok és a repülőterek is. Évek óta versenyfutás folyik a minél alacsonyabb fizetésekért – teszi hozzá. Nem tisztelik a szakképzett munkaerőt - mondta a British Airways pilótája az iparág vezetőiről. "Csak minél olcsóbbá akarják tenni a munkaerőt, hogy megtermeljék a saját nagy bónuszukat és boldoggá tegyék a részvényeseket".

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség a kritikákra reagálva azzal védekezik, hogy "a légiközlekedési ágazat a lehető leggyorsabban növeli az erőforrásokat, hogy biztonságosan és hatékonyan kiszolgálja az utazók igényeit". Elismerte, hogy ezek nehéz idők az iparág dolgozói számára, különösen ott, ahol hiány van belőlük.

A szakmai csoport ajánlásokat tett a légitársaságoknak és elmondta, hogy "a hiányszakmákban a további erőforrások biztosítása az iparág vezetői csapatainak első számú prioritásai közé tartozik világszerte". Addig is türelmet kérnek az utazóktól.

Címlapkép: Getty Images