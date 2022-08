Jöhet az 1000 forintos gázár? - Megszólalt a szakértő

A rezsicsökkentéssel is összefügg, hogy a magyar kormány gyorsan és bármi áron gázt szerezne Oroszországtól, a készletezéshez rendelkezésre álló keret alapján még a jelenlegi piaci árnál is jóval magasabb ár adódhat. Holoda Attila korábbi, energetikáért felelős helyettes államtitkár nyilatkozott a 24.hu-nak.

Azzal kapcsolatban, hogy az oroszok elzárják-e a gázcsapot, Holoda Attila azt mondta, hogy az oroszok legalább annyira el akarják adni a földgázt, mint amennyire mi szeretnénk venni, politikai játszma folyik, már tavaly ősz óta visszafogják az Európába irányuló szállításokat, amivel jócskán felverték az árakat.

Közben az európai országok igyekeznek minél magasabb szintre feltölteni a gáztárolóikat a téli fűtési szezon előtt. Jelenleg a magyarországi tárolókban jóval kevesebb gáz van, mint tavaly és tavaly előtt az évnek ebben a szakában, a töltöttség 2020-ban 5,4 milliárd, 2021-ben 4,5 milliárd köbméter volt július közepén, idén 2,84 milliárd köbméteren állt a tároló, jelenleg Holoda Attila szerint 3,1–3,2 milliárd köbméter gáz lehet a magyarországi tárolókban. A szakember értelmezése szerint, ha tele lenne a tárolókapacitás akkor az 65 százaléka lenne az éves felhasználásnak.

Holoda az utóbbi időben nem tapasztalt zavart a gázellátásban, déli irányból 3,5 milliárd köbméter az éves mennyiség, és napi 15–16 millió köbméter érkezik is Szerbia felől, de Ausztria, Horvátország, sőt időnként Szlovákia és Ukrajna felől is érkezik gáz. Ha szeptember 20-ig, a betárolási időszak végéig sikerül 4–4,5 milliárdra növelni a tárolt mennyiséget, az biztonságos szintet jelentene: ez a lakossági fogyasztásnak megfelelő szint. A szeptember 20-ig hátralévő időben ekkora mennyiség be is jöhet, Holoda Attila azt mondja, hogy egyelőre ne aggódjunk, mert bár nem jó a helyzet, de nem tragikus.

Másfél hete Szijjártó Péter Oroszországba utazott, hogy 700 millió köbméter plusz földgázt szerezzen, adódik a kérdés, hogy miért ilyen gyorsan és gyakorlatilag bármi áron igyekezett gázt szerezni a miniszter. Holoda Attila szerint ez a rezsicsökkentéssel függ össze. A rezsicsökkentés tavaly 300 milliárd forint veszteséget okozott, ennek ellensúlyozására tavaly, amikor elkezdődött az áremelkedés, a korábban olcsóbban beszerzett készletekhez nyúltak, felszabadítottak a stratégiai tárolókból 600 millió köbmétert és még 100 millió köbméter párnagázt. Ezt vissza kell pótolni, ami viszont drága: a készletezéshez Magyarország legfeljebb 1,85 milliárd euró hitelt vesz fel, ha a teljes keretet felhasználják, akkor abból 237 euró/MWh, vagyis köbméterenként 1000 forintos ár adódik, miközben akkor, amikor Szijjártó Péter Moszkvában járt az orosz gáz ügyében, az európai TTF gáztőzsdén 170 euró/MWh körül állt a gáz ára.

