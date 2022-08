Fémáron már többet ér az ötforintos, mint öt forint - A jegybank mégsem vonja be

Portfolio 2022. augusztus 02. 20:29

A Jobbik képviselője, Balassa Péter határozati javaslatot nyújtott be, amelyben arra kérte Matolcsy Györgyöt, hogy vonják be az ötforintos érméket, arra hivatkozva, hogy a forint inflálódásának következtében már nem gazdaságos forgalomban tartani. Most válaszolt a jegybankelnök.