Kata: kellemetlen meglepetésekre lehet számítani a könyvelőknél

Az új katatörvény következtében a könyvelők díja is emelkedhet az adónemből kiszorulók áremelései mellett – írja a Forbes a Billingo kutatására hivatkozva, amelyből az is kiderült, hogy a kapacitáshiány is komoly problémaként jeletkezhet.

A sokak által preferált átalányadózás - amelyet a régi katások közül sokan fognak valószínűleg választani - a korábbinál több terhet jelent a könyvelőkre. A Billingo könyvelők körében végzett kutatása szerint a megkérdezettek 90 százaléka tervezi a díjak emelését.

A válaszok alapján a jogszabályváltozás 98,12 százalékuk ügyfélkörét érinti, és várhatóan a legtöbben átalányadósként vagy főszabály szerint adózó egyéni vállalkozóként folytatják tevékenységüket

– mondta el Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója.

Aggasztó viszont, hogy a megkérdezetteknek csak 50,1 százaléka könyvel átalányadós vállalkozást, 47,2 százalékuk ügyféleinek pedig legfeljebb ötöde átalányadós, és egyetlen olyan könyvelő sem volt, aki kizárólag erre az adónemre specializálódott.

A probléma az, hogy az átalányadós cégek jóval több munkát jelentenek a könyvelők számára: a válaszadók 59,7 százaléka szerint legalább havonta 1-3 órával többet, 22,7 százalékuk szerint akár 3-5 órával is több időbe telhet majd egy átalányadós vállalkozás könyvelése. Ez annak tudható be, hogy ezek esetében havi bérszámfejtést kell készíteni, változékony árbevétel mellett pedig az adók és a járulékok összege is állandóan változik. Figyelni kell emellett többek között az adómentes sávra, és az egyedileg meghatározott adókedvezményekre is.

Részben ezért is van, hogy a megkérdezettek 37,8 százaléka nem is tervezi, hogy átalányadósokkal bővíti az ügyfélkörét. 39,2 százalék azt válaszolta, hogy számol néhány új ügyféllel, 23 százalékuk pedig adott esetben több átalányadós vállalkozással is bővítené az ügyfélkörét.

Ami a díjakat illeti, a megkérdezettek 48,3 százaléka tervezi, hogy 5 000-10 000 forintos áremelést tervez. 29 százalék válaszolta, hogy 10 000-15 000 forintos áremelést tervez, 8 százalék a 15 000-20 000 forintos sávot jelölte meg, 3,5 százalék pedig ennél is nagyobb áremelést tervez. 11,3 százalék még nem döntött az emelés mértékéről.

Mindenesetre, még az árak emelkedése sem fogja vissza a keresletet, hiszen a megkérdezett könyvelők 52 százalék azt mondta, hogy nincsen már szabad kapacitása. 28,6 százalék válaszolta, hogy legfeljebb még 5 új ügyfelet tud fogadni, és 11,8 százaléknak fér még bele maximum 10 új ügyfél. A válaszadók mindössze 7,8 százaléka képes 10-nél több új ügyféllel bővíteni a praxisát.

A katatörvény hatásai az új ügyfelek megjelenésében is látszik, a felmérésben résztvevők 35,3 százaléka tapasztalt 10 százalékos növekedést az ügyfelek számában a kata-törvény kihirdetése óta. 16,8 százalék arról számolt be, hogy 50 százalékkal bővült az ügyfélköre a vizsgált időszakban, 38,7 százalék esetében pedig nem változott az ügyfélkör, de 6,2 százalékuk már kénytelen volt csökkenteni a partnerek számát (sőt, 0,46 százalékuk maga adta vissza a vállalkozását).

