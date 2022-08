Itt a menetrend: a Tesla riválisa rátöri az ajtót Európára

A BYD a norvég színrelépés után szeptembertől a holland piacon is igyekszik megvetni a lábát - írja a villanyautosok.hu . A világ második legnagyobb elektromosautó-gyártója ezzel egyértelmű üzenet küld riválisainak, Kína után az európai autópiacon is fontos szerelővé kíván válni.

A kínai BYD a világ második legnagyobb elektromosautó-gyártója, amelynek termelése rohamléptekben pörgött fel az elmúlt években a hazai gyártósorain. A kínai vásárlók körében népszerű autómárka először a biztos piacnak számító Norvégiában kezdett szárnybontogatásba Európában, most pedig határozott jelét adta annak, hogy kész a kontinens más országait is meghódítani. A legfrissebb beszámolók szerint hamarosan Hollandiában terjeszkedhet a BYD, ahol az elektromos autók hasonlóan népszerűek az új autót vásárlók körében, mint Norvégiában. Úgy tűnik tehát, hogy a legbiztosabb piacot választotta a vállalat a kontinentális Európán belüli terjeszkedéshez. Egy hónappal később,

októbertől pedig megkezdik a beszállítást a német és a svéd autópiacra.

Az európai eladásra kiválasztott modellekről és az értékesítési árakról még nem adott tájékoztatást a kínai vállalat, várhatóan szeptemberben kerülnek beárazásra a villanyautók.

A portál kiemelte, hogy jelen pillanatig a nagy európai autógyártó cégek igyekeztek kihasználni, hogy az elektromos autók iránti kereslet sokkal magasabb a kínálatnál, így magas áron értékesítették a portékáikat. Még a tömegmárkáknál is feltűnő, hogy az olcsóbb modellek eltűntek, egyes gyártók pedig nem is igyekeznek a keletkezett űrt betölteni. Jó példa erre a holland startup fejlesztés, a Lightyear autói, amelyek ugyan képesek akár 1000 kilométert is megtenni egyetlen feltöltéssel, áruk azonban a 260 ezer dollárt, vagyis 98 millió forintot teszik ki.

A BYD jelenleg a világon a második helyen áll a tisztán elektromos autók eladásának tekintetében, míg a konnektoros hibridek értékesítésében világelső. A tetszetős külsőn felül a műszaki tartalommal is felveszi a versenyt az európai gyártókkal: Blade elnevezésű akkumulátoruk például úgy is költséghatékony, hogy

az olyan problémás alapanyagok, mint a Nikkel vagy a kobalt nem szükségesek az előállításukhoz.

A nikkel esetén a legnagyobb exportőr az az Oroszország, amely az európai nyersanyag-szállításait erőteljesen korlátozza az őt szankcionáló államok irányába. Kobalt pedig a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a BYD anyaországában, Kínában található a legnagyobb mennyiségben.

Ugyan a jelenlegi piacon akár a magas ár is belépési pontot jelenthet a BYD-nek, de az sem kizárt, hogy az alacsonyabb árkategóriájú autókkal igyekeznek felépíteni a márka európai brandjét - emelte ki a villanyautosok.hu

Címlapkép forrása: Getty Images