Mit tanulhatunk a tőzsdei pánikból és a gazdasági visszaesésből? 

Az első félév rekordesést hozott az amerikai részvénypiacokon, mégis közelebb az esés vége, mint azt elsőre gondolnák a befektetők. A történelem azt mutatja, hogy bár sokan prognosztizálnak további részvénypiaci esést, a történelmi tapasztalatok alapján csak rövidtávon lehet igazuk. Azok a befektetők, akik most kezdenek el bevásárolni, 2-3 éves időhorizonton nem hiszem, hogy tévedni fognak.

Gazdasági ciklusok és tőzsdei hullámok

Az, hogy a gazdaság ciklusokban mozog, senkinek nem újdonság. Az sem, hogy a tőzsdék és a részvények is hullámokban mozognak. Az viszont már egy jobb kérdés, hogy miért is van ez és miért kell erre odafigyelniük a befektetőknek?

A gazdaság produktivitása folyamatosan növekszik, azaz ahogy fejlődik az emberiség, úgy születnek új technológiák, úgy fejlődik a közlekedés, a jövőben így jutunk el más bolygókra is. Ennek az oka az emberi természet, mindig jobbat és többet akarunk. Ez a fejlődés amióta világ a világ fennállt, pusztán annyi változott, hogy míg régebben évezredek teltek el egy-egy világmegváltó találmány óta, később már csak évszázadok, addig ez mostanra évtizedekre rövidült. Ha csak ezt a produktivitás növekedést vennénk alapul, akkor a részvények minden évben 1-2%-ot emelkednének, és nem lennének visszaesések. A gazdaság pedig egy közel lineáris pályán növekedne. De közel sem ez a helyzet.

A gazdaság ciklikus folyamatai ezt a növekedést hol felgyorsítják, hol lelassítják. Ha egy háztartás pl. 2022-ben fölvesz egy hitelt, hogy új lakást vásároljon, akkor most több elkölthető jövedelme lesz, viszont ezt a hitelt vissza is kell fizetni a jövőben. Tehát ezzel a jövőbeli fogyasztást hozzák előre, így a gazdaságba több pénz áramlik most, nagyobb a pillanatnyi vásárlóerejük, viszont egy jövőbeli időintervallumban a hitelt vissza kell fizetni, így az akkor elkölthető jövedelmük csökken. Főleg akkor, ha a kamatok megemelkednek. Emiatt alakulnak ki a hitelciklusok, hiszen az egyik állapotban sok elkölthető pénzeszköz van a gazdaságban, míg egy másik állapotban recesszió alakul ki.

Forrás: a szerző szerkesztése

2022 második felében éppen az expanzió végét éljük, azaz a következő hullám a gazdasági visszaesés lesz. Az amerikai jegybank (Fed) 50%-os valószínűséggel számol a legutóbbi jelentésében azzal, hogy a következő 24 hónapban recesszió lesz az amerikai gazdaságban.

Én azt mondom, hogy befektetőként mégsem érdemes megijedni és pánikba esni. Sőt, épp az ellenkezőleg. Ugyanis az elmúlt sok-sok évtized adata azt mondatja velem, hogy amíg mások pánikolnak, és mindenki fél a gazdasági visszaeséstől, éppen akkor kell vásárolni. Sorban jönnek ki a rosszabbnál rosszabb előre jelzésekkel az S&P 500 indexre, célárként a 3250-es vagy akár a 2850-es szinteket megjelölve. Egy befektetőként a legnagyobb feladata átlátni a sok zajon, hogy hosszútávon jó döntést tudjon hozni. A jó hírem, hogy volt már ilyen a történelemben (hiszen ciklusosan mozog a gazdaság és hullámokban a tőzsde), éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogy a múltban hogyan reagáltak a hasonló eseményekre a piacok.

Mit mutat a múlt

Ha visszatekintünk az elmúlt 30 évre, akkor azt láthatjuk, hogy 3 alkalommal esett vissza az Egyesült Államok GDP-je: 1991-ben, 2009-ben és 2020-ban.

Ezekhez az évekhez közeli években pedig tőzsdei visszaesést is tapasztalhattunk. Elsőre meglepő módon nem ezekben az években érték el a legmélyebb pontjukat a piacok. Ha viszont tisztában vagyunk azzal, hogy a tőkepiac a jövőt árazza, és tisztában vagyunk a gazdasági és hitelciklusokkal, ez már nem olyan meglepő tény.

Az S&P 500 index sokkal előbb érte el minden esetben a mélypontját, mint hogy a gazdasági visszaesés komolyan kibontakozott volna. Gondoljunk vissza a 2020-as eseményekre a saját életünkben. Itthon 2020. február közepén kezdtünk el komolyabban foglalkozni a COVID-19 vírussal, március 11-én hirdették ki a vészhelyzetet és zártak le mindent. Az Egyesült Államokban még azon a hétvégén tömve voltak a floridai tengerpartok és nyaralók tízezrei fürödtek gondtalanul. Kalifornia állam elsőként hirdette ki kötelező karantént március 19-én. Ekkor még sehol nem volt gazdasági visszaesés, COVID fertőzöttek százezrei, mégis a tőkepiacok már beárazták mindezt. Az S&P 500 mélypontja 2020. március 23-án volt. Onnantól pedig már egy folyamatos emelkedést láthattunk, dacára a világ teljes lezárásának, gazdasági visszaesésnek, és GDP csökkenésnek 2020-ban.

Teljesen ugyanez volt a recept a 2008-2009-es gazdasági világválság esetén. Az S&P 500 index 2009. március 6-án érte el a legalacsonyabb pontját, onnan már felfelé mentek a részvény árfolyamok. Pedig ekkor még éppen, hogy a 2008 szeptemberi banki csődhullám után vagyunk. A Bear Stearns brókercég (amely subprime jelzálog hitelekkel foglalkozott), 2008. március 16-án; a Lehman Brothers pedig szeptember 15-én jelentett csődöt. Ez után egy pár hónappal a részvénypiacok már emelkedtek! Ha megnézzük az Egyesült Államok GDP-jét, akkor azt gondolhatnánk, hogy a 2008-as volt a gazdasági visszaesés éve. Valójában mire a GDP csökkent, addigra a részvénypiacok már felfelé vették az irányt. 2008-ban az Egyesült Államok GDP növekedése még nem volt negatív, sőt 0,12%-kal nőtt 2007-hez képest. A részvénypiacok 2009 márciusában érték el a mélypontot, ekkorra már a GDP is masszív csökkenést mutatott. Ellenben a 2009-es év részvénypiaci szempontból már emelkedést mutatott, (2009-es teljesítmény: 23.45%) miközben a gazdaság még visszaesőben volt.

Még egy évtizeddel visszaugorva is pontosan ezt a receptet látjuk működés közben. 1990-ben egy 8 hónapos recesszió volt az Egyesült Államokban, köszönhetően a magas olajáraknak, az amerikai jegybank inflációt megfékező döntéseinek és a hatalmas fogyasztói hitelállománynak, ami az 1980-as években felgyülemlett. (Ismerős helyzet 2022-ben?) A recesszió időszaka egy nagyjából 8 hónapos periódust ölelt föl, 1990 augusztusától 1991 márciusáig. A tőzsdei mélypont pedig meglepő módon ismét nem 1991 márciusában következett be, hanem a recesszió legelső időszakában, 1990. október 17-én.

Mi a helyzet most?

Pontosan ugyanolyan helyzet elébe nézünk, mint 1990-ben, 2008-ban és 2020-ban. A tőzsdei indexek zuhannak, a gazdaság lassul, a lakossági hitelállomány őrülten magas, a gazdaságban lévő pénzmennyiség óriási, az olajárról már nem is beszélve. Nemrég érkezett meg az Egyesült Államok második negyedéves GDP adata, ami 0,9%-os visszaesést mutat. Természetesen lehet mondani, hogy az inflációt réges-régen nem láttuk ilyen magasan, csak maximum a messzi-messzi galaxisban, vagy hogy Európában évtizedek óta nem volt háború, de ez az alap gazdasági ciklusokon és tőzsdei hullámokon mit sem változtat.

Azt senki sem tudja megmondani, hogy a piac alja pontosan hol lesz. Elképzelhető, hogy a visszaesés alja a június 17-ei 3636,87 volt, de még mehetünk lejjebb, akár 3500 körüli értékre is. Dollárra pontosan a piac alját vagy tetejét nem érdemes keresni, mert lehetetlen megtalálni. Viszont azok a befektetők, akik a gazdasági ciklusok, hitelciklusok, és tőzsdei hullámok között kiismerik magukat, komoly profitot tudnak realizálni hosszútávon.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images