Váratlant húztak az oroszok az atomerőmű ügyében

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrei szerint a térségben zajló harcok miatt fennáll a nukleáris katasztrófa veszélye Európa legnagyobb atomerőművében. A zaporizzsjai létesítmény területén hat reaktor található, március óta a létesítmény az orosz erők megszállása alatt van.

A Kreml NAÜ-nél lévő megbízottja átadta kormánya üzenetét, miszerint Oroszország szívesen látja a nemzetközi missziót és segíti a tudósokat abban, hogy figyelemmel kísérjék a nukleáris biztonság szavatolását.

Azonban az orosz lépés csak egy a sok közül, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a NAÜ ellenőrei beléphessenek a komplexumba. Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója a múlt heti beszédében elmondta, hogy szükség van az ukrán kormány engedélyére, valamint megfelelő biztonsági garanciákra a háborús övezeten való áthaladásra.

Ez egy ukrán létesítmény, tehát Ukrajnának bele kell egyeznie. Ugyanakkor az üzemet Oroszország megszállta, ezért mindkét féllel beszélnem kell

- mondta Grossi.

The ⁦⁩ team must go to Zaporizhia just as we did to Chornobyl and South Ukraine earlier in the year. We can put together a safety, security and safeguards mission and deliver the indispensable assistance and impartial assessment that is needed. @iaeaorg