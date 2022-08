Újra indít járatokat Moszkvába a Wizz Air

A Wizz Air európai diszkont légitársaság októbertől újraindítja járatait Abu-Dzabiból Moszkvába - közölte a vállalat csütörtökön, több mint öt hónappal azután, hogy a légitársaság felfüggesztette az összes oroszországi járatát Ukrajna megtámadása miatt.

A légitársaság abu-dzabi székhelyű vegyesvállalata, a Wizz Air Abu Dhabi október 3-tól napi járatot üzemeltet, a jegyárak 359 dirham (97,74 dollár) ártól indulnak - áll a közleményben.

A Wizz Air még 2021 októberében jelentette be, hogy az Abu-Dzabiból Moszkvába induló járatokat még az év decemberében indítja, február 27-én azonban közölte a vállalat, hogy felfüggesztette az összes oroszországi járatát, köztök ezt is. Más emirátusi légitársaságok, köztük az Emirates, az ukrajnai inváziót követően is folytatták az Oroszországba irányuló járatokat.

A Wizz Air Abu Dhabi az ADQ abu-dzabi szuverén vagyonalap és az európai légitársaság közös vállalkozása. Központja Abu Dhabiban található, és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett légitársaság.

(Reuters)

Címlapkép: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images