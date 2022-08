Villanyra cserélné a gázfűtést? Így érdemes belevágni

A rezsicsökkentés részleges kivezetése számos háztartásnak energiaköltségeik olyan fokú emelkedését eredményezi, hogy nekik érdemes jelentősebb átalakításokba is beruházniuk a számlákon szereplő összegek mérséklése céljából. Bár valószínűleg két teljesen megegyező energetikai profilú háztartást nem lehetne találni Magyarországon, de vannak olyan jellegzetes élethelyzetek, amelyek sokak lakhatási körülményeit meghatározzák, ezért a megoldási lehetőségek is hasonlóak. Ilyen például a tetemes gázfogyasztással rendelkező régi építésű családi házakban élők (vagy a megújulóenergia-forrás mentesen sok villamos energiát használó háztartások helyzete). Ebben a cikkben az ő számukra igyekszünk megoldási lehetőségeket felmutatni a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Wagner Ernő segítségével.

Hogyan érdemes elkezdeni egyáltalán a tervezgetést?

A legfontosabb a megfelelő sorrend betartása, hiszen könnyen belátható: úgy érdemes nekilátni a korszerűsítésnek, hogy a lehető legkisebb beruházási költséggel a lehető legnagyobb megtakarítást érjük el. Az sem mellékes, hogy létezik olyan beavatkozás, amely esetlegesen házilagosan is elvégezhető, mindamellett, hogy a gyorsaság sem lehet közömbös.

Milyen korszerűsítési munkálatokban lehet gondolkodni?

A tulajdonosoknak számos műszaki lehetőség áll rendelkezésükre az ingatlan rezsiszámlájának érdemi csökkentéséhez. Ilyen a födémszigetelés (padlásszigetelés), a talajba is besüllyesztett lábazatszigetelés, a homlokzatszigetelés, a nyílászárócsere, illetve a hőtermelés gazdaságossá tétele, például hőszivattyúval. Fontos, hogy általában a hőszivattyúk viszonylag alacsony hőmérsékletű, kb. 40 Celsius-fokos vizet képesek előállítani, szerencse azonban, hogy az épületszigetelési eljárások lehetővé teszik, hogy ugyanaz az épület a korábbihoz képest alacsonyabb hőfokú vízzel is fűthetővé válhat. Természetesen a tetőfelületeket célszerű napelemes áramtermelésre kihasználni. A napkollektoros – melegvíz előállító – rendszereket már kevésbé tartjuk hatékonynak.

Megfelelő teljesítményű hőszivattyúval még használati meleg víz is előállítható, amelynek a hőfokát csekély elektromos rásegítéssel szükség szerint növelni lehet. Világítás vonatkozásában jelenleg a LED technológia a legfejlettebb, célszerű azonban figyelni a színhőmérsekletre – emeli ki az MMK elnöke, aki elmondása szerint a 3000 Kelvin alattit választaná. A háztartási gépek energetikai besorolására akkor érdemes kiemelt figyelmet fordítani, ha a napelemek nem termelik meg a működtetéshez szükséges áramot, mert egyéb esetben a megtérülésük nem minden esetben realizálódik. Ezen utóbbi esetekben (háztartási gépek) a napelem termelte áram direkt felhasználása, sőt akár a villanybojler használata sem ördögi gondolat. Tehát ha van napelem termelte villamosenergia tartalékunk, akkor nem szükséges e-hulladékot termelve kidobnunk a régi hűtőládát, mert összességében kérdéses lehet a társadalmi és az egyéni megtérülés is – fogalmaz Wagner Ernő.

Melyik munkálattal célszerű kezdeni, és milyen sorrendben ajánlott haladni?

Ha a padlás nincs szigetelve, a legolcsóbban ennek alkalmazásával lehet a legnagyobb eredményt elérni. Pár százezer forintos, de általában egymillió forint alatti beavatkozással akár 30% energiafelhasználást is meg lehet takarítani. Az épület tömegéhez képest viszonylag kis felületű lábazaton is rengeteg energia távozhat, ebből az is következik, hogy kis felületen végrehajtott szigeteléssel viszonylag nagy eredmény érhető el. Fontos, hogy a lábazatszigetelés minél mélyebben nyúljon be a talajba is, ez a megoldás gyakran a padló feletti sávos penészképződését is képes megakadályozni. Energetikailag a homlokzatszigetelés következik, technológiai szempontból azonban ezt célszerű a nyílászárócserével együtt elvégezni, hiszen a vakolat kapcsolódik az ablakhoz. A napelemek telepítését – ha a tetőszerkezet szerkezetileg rendben van – bármikor el lehet végezni.

Mely munkálatok elvégzése ígéri a legnagyobb energiamegtakarítást?

Ebben a vonatkozásban összetett feladattal szembesülünk, a legegyszerűbb helyzet egy panelépület, ahol a panelprogram tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy a homlokzatszigetelés és a nyílászárócsere 55-60%-os megtakarítást eredményezett. A 60-70-es években épült családi házaknál a padlásszigetelés akár 30%-os eredményességgel is járhat, ugyanitt a homlokzatszigeteléssel 25% körüli energiát lehet megtakarítani. A nyílászárócsere a második legdrágább beavatkozás 4-7%-os eredményességgel járhat. A lábazatszigetelés viszonylag egyszerű beavatkozás, azonban hatékonysága az épületszerkezetektől függően rendkívül változékony lehet. Alápincézett épületeknél a pincefödém szigetelése szintén viszonylag egyszerű beavatkozás, akár házilagosan is elvégezhető és akár 10%-os energia megtakarítás is elérhető kialakításával.

Jól érzékelhető, hogy az egyes beavatkozásokkal bizonyos esetekben változatos eredményekre számíthatunk, ezért a korszerűsítést fontolgató ingatlantulajdonosoknak célszerű energetikai tanácsadást, például a Magyar Mérnöki Kamara ingyenes energetikai tanácsadó rendszerét igénybe venniük – mondja a Kamara elnöke.

Meddig tartanak az egyes munkálatok, mennyibe kerülnek, és milyen megtérülést ígérnek?

A padlásszigetelést akár házilagosan is el lehet végezni, hogyha azt nem akarják járhatóvá tenni. A hőszigetelő paplan leterítése rendkívül egyszerű feladat, fontos viszont, hogy a zugokba is eljusson a szigetelés. Ennek az anyagköltsége hozzávetőlegesen 3500 forint/m2 és egy-két nap alatt elvégezhető, és 2-3 év alatt megtérül. A komplett homlokzatszigetelés négyzetméterenként mintegy 20 ezer forint és legalább három hét időtartam az elvégzése, megtérülési ideje pedig 10-17 év.

Ökölszabályként elmondható: a házakon a nyílászáró területe nyolcada az alapterületnek, a nyílászáró négyzetméterára elhelyezve 90-110 ezer forint, megtérülése 15-20 év. Egy átlagos házon ezt egy hét alatt el lehet végezni. A lábazatszigetelés négyzetméterára földmunkával körülbelül 23-24 ezer forint, legfeljebb két hétig tart a kialakítása, megtérülési ideje pedig 8-12 év.

Napelemes rendszer telepítés esetén évi 1000 kWh biztosítása kb. 400 ezer forintba kerül. Ezek megtérülése 10 évvel ezelőtt még több mint 20 év volt, az elmúlt évig azonban ez 10 évre csökkent, és jövőre valószínűleg tovább feleződik, hiszen tanúi vagyunk egy jelentős energiaár-emelkedésnek.. A háztartási energiatárolás megtérülését nem lehet számítani, azonban a biztonságos ellátást szolgálhatja – teszi hozzá.

Érdemes lehet-e villanyfűtésre átállnia a sok gázt elfűtő háztartásnak?

Ezt Wagner Ernő a legkevésbé sem tanácsolná, több okból sem. Ha tömegesen átállnának az emberek a villanyfűtésre, az nagy valószínűséggel hálózati problémákat eredményezne, amely a fűtést is képes lenne ellehetetleníteni. Óva intünk mindenkit attól, hogy elhiggyen bármilyen direkt elektromos energia fűtési reklámígéretet, amely a takarékosság ideáját vetíti elénk - beleértve a villamos padlófűtést is -, mondja az MMK elnöke.

Elektromos áram alkalmazásával ma csak a hőszivattyús megoldás javasolható, de az nagyon, főleg akkor, ha ez napelem-termeléssel társul. Átlagosan ez esetben 1 kWh villamos energiával 3-4 kWh fűtési energia állítható elő. Könnyű belátni, hogy ezzel nem versenyezhetnek azon villamosfűtési rendszerek, amelyek a villamos energiát közvetlenül hővé alakítják át, még akkor sem, ha napelemmel állítják elő az áramot. Jellemző, hogy a régi árakon a közvetlen villamosenergiafűtés hozzávetőlegesen négyszer annyiba került, mint a gázfűtés. További érv a hőszivattyú mellett, hogy nyáron hűtésre is használható. A legegyszerűbb hőszivattyú pedig a levegő-levegő típusú, ami nem más, mint a mindenki által ismert split klíma – teszi hozzá.

A napelemes rendszerek telepítése hol áll a sorban, hogyan érdemes méretezni a rendszert?

A napelemes rendszerek telepítése mára igencsak fontossá vált. Tudni kell azonban, hogy a tömeges üzembe helyezésük jelentősen megterheli az elektromos hálózatot, amely szintén– kedvezőtlen esetben – ellátási, termelési nehézségekkel fenyegethet. Ezért lenne nagyon fontos a lakossági energiatárolás mielőbbi meghonosítása. Ez nem úgynevezett szigetüzemet jelent, hanem egy bizonyos mennyiségű energia állandó kiegyenlítő jellegű háztartási tárolását és tervezett használatát.

Ehhez kapcsolódóan Wagner Ernő elmondása szerint a Magyar Mérnöki Kamara arról döntött, hogy egy kutatást finanszíroz, amelynek segítségével szakemberei még ebben az évben kidolgoznak egy olyan, elkészülése után közreadandó alternatívát, amely ennek megoldását elősegítheti.

A napelemes rendszer méretezése során ma már a hőszivattyús fűtési energiaszükségletet is célszerű számításba venni, amely egy nagyon jól szigetelt házban 100 négyzetméterenként körülbelül 5000 kWh éves villamosenergiamennyiséget jelenthet. Egy hagyományos ház esetén azonban ez akár négyszerese is lehet. Mindezek alapján ma már ott tartunk, hogy családi házanként 10 kW-os (10 kWp) napelemes rendszert érdemes telepíteni. Manapság ez már 20 korszerűbb tábla napelemmel is megoldható.

Milyen finanszírozási, támogatási lehetőségeket lehet igénybe venni a fenti munkálatokhoz?

Számos támogatási lehetőség áll rendelkezésre, ilyen többek között a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című RRF-6.2.1-2021 pályázat. Emellett például kamatmentes hitelpályázat is elérhető. A paletta oly széles és változékony, hogy alakulását az interneten érdemes nyomon követni – tanácsolja Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.