Közel 7 milliárd dollár értékű Tesla részvénytől szabadult meg Elon Musk

A bejelentések szerint Elon Musk péntek és kedd között mintegy 7,9 millió részvényt adott el, 838,57 és 911,75 dollár közötti árfolyamon - összesen nagyjából 6,88 milliárd dollár értékben, annak ellenére, hogy egy április 28-i tweetben a milliárdos még azt írta, nem tervez további Tesla részvény eladásokat.

Musk legutóbb még áprilisban adott el Tesla részvényeket, mintegy 4 milliárd dollár értékben, miután megállapodott a Twitter megvásárlásáról 44 milliárd dollárért, most pedig pont ebből az üzletből próbál kiszállni.

Egy kedd esti tweetben Musk pedig ismét azt mondta, hogy befejezte az eladásokat:

Yes. In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock. {:url}