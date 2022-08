Rezsi, napelemek, otthonfelújítási támogatás: fontos határidő közeleg, amiből még gond lehet

Major András 2022. augusztus 10. 06:30

A rezsicsökkentés részleges megszüntetése után még a korábbiaknál is többen szeretnének napelemes rendszert telepíttetni a házukra. Sokan ezt az akár 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást is nyújtó otthonfelújítási támogatással tervezik megvalósítani, de a támogatás igényelhetőségének közelgő év végi határideje, illetve a kivitelezési folyamat több ok miatti megnyúlása következtében pórul járhatnak.