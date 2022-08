Megvolt a főpróba, jöhet a kriptopénzek történetének egyik legfontosabb frissítése

Az ethereumot közel egy évtizeddel ezelőtti létrehozása óta az úgynevezett proof-of-work modellel bányásszák. Ez bonyolult matematikai egyenleteket foglal magában, amelyek megoldásáért rengeteg gép versenyez, azonban a rendszer hátulütője, hogy rengeteg energiát igényel. A bitcoin bányászat is egyébként hasonló folyamatot követ.

A fejlesztők már egy ideje dolgoznak azon, hogy a hálózatot egy új modellre, az úgynevezett proof-of-stake-re állítsák át. Az energiaigényes bányászat helyett az új módszer megköveteli a felhasználóktól, hogy a tranzakciók ellenőrzésére és az új tokenek létrehozásához a meglévő ethereum-állományukat használják fel. Ez a megoldás sokkal kevesebb energiát használ, és várhatóan gyorsabb tranzakciókat eredményez.

A végső tesztre szerda este került sor.

Ansgar Dietrichs, az Ethereum Foundation kutatója egy tweetben azt mondta, hogy a siker leglényegesebb mérőszáma egy ilyen tesztnél, ha a véglegesítésig eltelt időt nézzük. Ő ezt "egy újabb sikeres tesztnek" nevezte.

The most relevant testnet merge success metric imo is time-to-finalization. And Prater/Goerli finalized just now (still some hiccups), so I‘d call it another successful test. {:url}

A Galaxy Digital kutató munkatársa rámutatott, hogy a teszt egyesülése után csökkent a részvételi arány, és úgy tűnt, hogy az egyik klienssel lehetett probléma - de összességében működött.

"Sikeres Merge = a lánc véglegesül" - írta Christine Kim egy tweetben, hozzátéve, hogy valószínűleg hasonló típusú problémákat fogunk látni a mainneten a frissítés kapcsán, "de a lényeg az, hogy a Merge működött".

A successful Merge = chain finalizes. Sure, participation rate dropped and looks like there may have been an issue with one of the clients but the Merge worked. We'll likely see minor issues like this with the upgrade on mainnet too but the point is, the Merge worked. {:url}