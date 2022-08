Kiderült: nem azért büntették meg a Ryanairt, mert áthárítja a különadót

A kesettagepem.hu és annak nyomán a hvg.hu által kiszúrt határozat szerint

Varga Judit igazságügyi miniszter hétfői közlésének megfelelően háromszázmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki a légitársaságra, a miniszter akkor csak annyit közölt okként, hogy a légitársaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat,

a légitársaságra, a miniszter akkor csak annyit közölt okként, hogy a légitársaság „a Fogyasztóvédelmi Főosztály megállapította, hogy a Társaság a fogyasztóknak küldött e-mailes tájékoztatásában azt a látszatot keltette, mintha a Korm. rendelet alapján ő lenne az extra profit adó alanya , azaz neki kellene megfizetnie az extra profit adót”, az extra profit adó alanya azonban „nem ő, hanem a Társasággal szerződéses viszonyban álló, de tőle független földi kiszolgáló vállalkozás ”,

, azaz neki kellene megfizetnie az extra profit adót”, az extra profit adó alanya azonban „nem ő, ”, „A Fogyasztóvédelmi Főosztály megjegyzi, hogy a Társaság az általa alkalmazott kereskedelmi gyakorlat indítéka tekintetében is megtévesztette az utasokat, amikor azt a látszatot keltette, hogy a Társaság extraprofit adó alanya, ezért kéri tőlük 3.900 Ft utólagos megfizetését. Indítékként így lényegében a rá kivetett extraprofit adó megfizetésének kötelezettségét jelölte meg, holott ilyen adófizetési kötelezettség – a fent kifejtettek alapján – valójában nem terheli a Társaságot.”

Ezzel szemben magát az áthárítást nem kifogásolja a határozat:

A Társaság azon kereskedelmi gyakorlata, hogy az áraiba beépíti az extraprofit adó összegét nem minősül tisztességtelennek: nem tartozik a feketelistás gyakorlatok közé, sem nem megtévesztő, sem nem agresszív kereskedelmi gyakorlat, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv). 3. § (2) bekezdése értelmében sem tisztességtelen.

A kesettagepem.hu megjegyzi: a Ryanair véleménye szerint „a jogalkotói szándék szerint azonban az új adó a légitársaságokat, és nem a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezeteket terheli”, a cég ezzel kapcsolatban idézte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szavait is. A határozat egyébként nem jogerős, a Fővárosi Törvényszéken folytatódhat az eljárás, hiszen a Ryanair fellebbezést jelentett be, és akár az Európai Bíróságig is elmennek. Mindemellett budapesti járatokat is törölt a légitársaság.

Címlapkép: Getty Images