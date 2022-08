Elképesztő pazarlást folytatunk, íme a legjobb digitális spórolási tippek

A klímaváltozás elleni harcot nem lehet kizárólag egyéni szinten megvívni, a szükséges politikai, gazdasági és társadalmi változások mellett közösségi megoldásokra, a helyi közösségek szervezőerejére is szükség van. Az elmúlt években számos mobilapplikáció látott napvilágot, amelyek a szórakoztató és a közösségi médiás alkalmazások eszköztárát felhasználva próbálnak zöld fordulatot elérni. Az alkalmazások között találunk olyanokat, amelyek az egyéni cselekvésre helyezve a hangsúlyt, életmódbeli változásokra sarkallnak, de egyre több megoldás próbál tompítani a természeti erőforrások pazarló felhasználásán a közösség erejére építve is. Az biztos, hogy az applikációk önmagukban nem védenek meg az ökológiai katasztrófáktól, de pozitív társadalmi változások sorának és az erőforrások tudatosabb felhasználásának egyaránt megágyazhatnak.

Az élelmiszer-pazarlás ellen

Az élelmiszer-veszteség és az élelmiszer-pazarlás kétségkívül korunk legnagyobb kihívásai. Nincs még egy olyan gazdasági ágazat, ahol a megtermelt mennyiség ekkora hányada végzi a szemétben, és ahol a felesleggel egy időben ilyen mértékű hiány lépne fel a világ számos pontján.

A világszerte megtermelt élelmiszerek 33-50 százalékát soha nem fogyasztják el, és az elpazarolt élelmiszer az értéke az 1 ezermiliárd dollárt is meghaladja. Az élelmiszer-veszteség, vagyis az élelmiszer, amely végül nem jut el a fogyasztóhoz, a FAO szerint a megtermelt élelmiszer mintegy harmadát teszi ki. Ez egyértelműen rámutat az élelmiszer-termelés és -feldolgozás terén tapasztalható hiányosságokra, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a fejlett világban az élelmiszerhulladék 50 százaléka a háztartásokban keletkezik. Cselekedni, így még a fogyasztás helyén sem tűnik hiábavalónak.

A pazarlás úgy mérsékelhető a leghatékonyabban, ha az egyéni fogyasztói döntések helyébe egyfajta közösségi léptékű megoldás lép.

Az ételmegosztó-közösségek szerveződését számos alkalmazás segíti, amelyek segítségével a fenntarthatóságért küzdők és a helyi közösségekben aktív személyek megoszthatják egymással a felesleget fogyasztás, illetve komposztálás céljából.

Az egyik legnépszerűbb ilyen alkalmazás az OLIO, amely összeköti a szomszédokat, akik megoszthatják egymással a felesleges élelmiszert, illetve kisebb értékű használati tárgyakat cserélgethetnek vagy ajándékozhatnak egymásnak. A felhasználó készít egy képet az ételről, amit tovább szeretne adni, a közelben tartózkodók pedig lecsaphatnak rá. Az igazán elkötelezett tagoknak pedig ott van az "élelmiszer-hulladék hősök" program, amelynek keretében az önkéntesek összeszedhetik a kidobásra szánt élelmiszert a kávézókból és az üzletekből.

Az ételpazarlás visszaszorításának szintén hatékony módját kínálja a magyar fejlesztésű Munch és a külföldi versenytársai a Too Good to Go és a Karma. A Munch ételmentő szolgáltatása lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy az éttermek, kávézók és pékségek zárás előtt kidobásra szánt ételeihez 40-70 százalékos kedvezménnyel jussanak hozzá. A szolgáltatás Budapesten mellett 10 magyar városban működik, de tavaly elindultak Kolozsváron és Marosvásárhelyen is. A Munch együttműködik az Élelmiszerbankkal is, amely inkább a nagyobb áruházakban keletkező felesleget osztja szét a rászorulók között, így kiegészítő szolgáltatásként tekintenek egymásra.

Fenntarthatósági ügyek támogatása

A környezetvédelmi nonprofit szervezetek a jótékonyságra szánt pénz kevesebb mint 2 százalékát kapják meg: az adományozók által 2020-ban a nonprofit szervezeteknek juttatott 471 milliárd dollárból mindössze 8 milliárd dollár jutott környezetvédelmi nonprofit szervezeteknek.

A jótékonysági felhívások mobilos applikációba ágyazása talán segíthet ezen, hiszen a fejlesztők olyan közösségi médiából ismerős elemeket építettek ezekbe az alkalmazásokba, amellyel az azonos ügyekért tenni akaró felhasználók kapcsolatba léphetnek, megoszthatják egymással a tapasztalataikat, új felhívásokat intézhetnek a közösséghez, és nyomon követhetik, hogy milyen ügyre, mennyi pénzt áldoztak. A jótékonysági appok nem csak egyszerűbbé teszik a pénzküldést, de a közösségi nyomás és a követhetőség miatt transzparensebbé is.

Az Ecosia küldetése szerint a keresőhirdetésekből származó bevételt arra fordítja, hogy fákat ültessenek oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Az applikáció tulajdonképpen egy keresőmotor, amelyre egy Chrome-bővítmény segítségével lecserélhetjük az alapértelmezett Google keresőnket, de egy külön Ecosia böngészőalkalmazást is letölthetünk a mobilunkra. Hasonló elvek alapján működik az OceanHero, amely a nyereségének nagy részét az óceánok szemétmentesítésére használja fel. Az adakozás itt gamifikálva van, azaz a felhasználó kagylókat gyűjt, amely jelzi, hogy az online tevékenységével mennyi szeméttől mentette meg az óceánokat.

Új szokások gamifikációval

Az alkalmazások következő csoportja sokkal direktebb módon venné rá a felhasználóit arra, hogy változtassanak a szokásaikon. A gamifikáció itt már kiemelten fontos eleme a viselkedés befolyásolásának.Tudományos kutatásokban már régóta vizsgálják különböző pszichológiai technikák és elméletek alkalmazását a fenntartható magatartást szorgalmazó kampányokhoz. Ide tartozik az értékalapú kommunikáció, amelynek lényege, hogy az információközlést a közönség sajátos értékeihez igazítják, vannak technikák az empátia felkeltésétől a normatív modellezésig.

A gamifikáció a játékelemek használatát jelenti játékmentes kontextusban, a viselkedés befolyásolása érdekében. A gamifikált programok a játékok azon jellemzőit, amelyek fenntartják a játékosok figyelmét, mint például a pontok, jelvények megszerzésének lehetősége, ranglistákon való előrejutás, különböző kihívások, a valós élet olyan helyzeteiben alkalmazzák, amelyek egyébként hétköznapinak vagy unalmasnak tűnhetnek. A fejlesztők így tudják növelni az elköteleződést egy adott cél iránt.

Az elköteleződés egyik hatékony módja, ha versenyt szerveznek az ügy köré. A JouleBug környezetbarát tevékenységeket tesz játékossá azáltal, hogy a felhasználó minden „zöld” cselekedetéért pontokat kap. Az alkalmazás több tucat különböző módot kínál arra, hogy a felhasználó csökkentse a károsanyag-kibocsátását. Minden kihíváshoz tartozik egy rövid összefoglaló és útmutatás, valamint egy maximálisan elérthető pontszám. Az alkalmazás kontextusba helyezi a cselekvés hatását is. Például a szobát elhagyva a világítás lekapcsolásával évente ugyanannyi energia szabadítható fel, mint amennyi egy laptop 2885 alkalommal történő feltöltéséhez kell.

A fenntartható életmód elsajátítását segíti az Ailuna is, amely egy sor, általában egy hét alatt teljesíthető kihívást tár a felhasználók elé. Minden kihívást szakértők terveztek, a hosszú távú szokások kialakításában pedig a viselkedéstudományt is segítségül hívták. A kihívások konkrét életmódbeli változtatásokra összpontosítanak, például a víztakarékosságra vagy arra, hogy ha meg is tudsz valamit javítani, akkor lehetőleg ne vedd meg újra. Amíg tart a kihívás, a felhasználó kapcsolatba léphet másokkal, akik szintén vállalták a megmérettetést. Az alkalmazás a szokások rögzülése és a hatékony tanulás érdekében számos jó tanáccsal, és „life hack-kel" látja el a felhasználót.

Green Business

Olyan alkalmazások is léteznek, amelyek egy platformra próbálják terelni a zöld és társadalmilag felelős vállalkozásokat, összekapcsolva őket azokkal a vásárlókkal, akik fenntartható és egészségesebb életet akarnak élni. A NatureHub felhasználói kedvükre böngészhetnek a különböző etikus, hulladékmentes kisvállalkozások között, és ajánlhatják azokat a saját köreiknek.

A felhasználók recepteket és barkácstippeket is megoszthatnak egymással az oldalon, és mivel a NatureHub nagy hangsúlyt fektet a közösségre, minden eszközt biztosít a felhasználóknak, hogy saját blogot vagy vlogot indítsanak a platformon. A NatureHub nemrég jelentette be, hogy integrált piacteret indít, ahol a felhasználók értékesíthetik a használt tárgyaikat vagy a házilag készített termékeiket.

Ruházkodás

Az élelmiszeripar pazarló működésével csak a ruhaipar vetekedhet. Az ágazat szereplői – elsősorban a fast fashion trend nyomulása miatt – amellett, hogy rengeteg szemetet termelnek, sokszor az emberi jogokat is semmibe veszik.

A Good On You több ezer ruházati, cipő- és kiegészítő márkát értékelt a munkahelyi körülmények, és a környezeti hatások alapján. A Good On You megvizsgálja a márkák tanúsítványait és akkreditációit, valamint a sajtónyilatkozatokat és az átláthatóságot is. A minősítést egy 5 csillagos rendszerbe foglalták, amely a "nagyszerű" vállalatoktól a "kerülendőkig" terjed. Amennyiben a felhasználó kedvenc márkája a skála alsó végén helyezkedik el, akkor olyan gyártókat javasolnak, amellyel a felhasználó a stílusa és az anyagi helyzete alapján helyettesítheti azt.

Hasonló elven működik a Buycott, ahol az egyes márkákat értékelni lehet az alapján, hogy fogyasztóként mennyire hiszünk abban, hogy valóban fenntarthatóan működik. A Fat Llama segítségével pedig meg sem kell vásárolni a ruhát, ki is bérelhetjük a többi felhasználótól, akik hitelességét természetesen a rendszer folyamatosan ellenőrzi.

Banki megoldások

Környezetvédelmi megoldásokra a hazai bankok közül is találunk példát. A Gránit bank eBankja egy ökokalkulátorral fejelte meg a kiadásfigyelőjét. Az ESG-funkció a bankkártyás fizetéseket követve az ügyfél fogyasztásának CO2 kibocsátását összesíti. Az ügyfelek a kibocsátásuk ellensúlyozásaként támogathatják a 10 millió Fa alapítványt.

Az MNB megújított zöld ajánlásában három időbeni szakasz teljesítésével várja el a hazai hitelintézetektől, fióktelepektől, hogy 2025-ig álljanak át a zöld működésre. A jegybank a következő elvárásokat fogalmazta meg a banki szereplők felé:

A piaci szereplők stratégiájukban, üzleti tervükben és modelljükben már idén figyelembe kell venniük, és a következő években részletesen integrálniuk az éghajlatváltozással kapcsolatos, illetve a környezeti kockázatokat és lehetőségeket.

A hitelintézeteknek fokozatosan elemezniük kell, hogy a klímakockázatok miként hatnak „hagyományos” hitel-, működési-, piaci- és likviditási kockázataikra. Ennek keretében számszerűsíteni kell az éghajlatváltozási és környezeti kockázatokat, ki kell alakítani az ezek mérésére és mérséklésére használt eljárásokat, eszközöket és módszereket (a támogató IT-háttérnél is).

Az ajánlás elvárja a bankoktól, hogy környezeti szempontból is fenntartható hitelezési politikát dolgozzanak ki, amely tartalmazza a hitelintézet számára fenntarthatónak minősülő célokat és sztenderdeket is.

A hitelintézeteknek saját működésük kapcsán is mérniük kell a tevékenységükhöz kötődő közvetlen, illetve a megvásárolt energiához kapcsolódó közvetett karbonkibocsátást, amely kötelezettség a későbbiekben a közvetett, úgynevezett scope 3 kibocsátásokra is ki fog terjedni.

