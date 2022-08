Új kéthavi csúcson járt a bitcoin, bámulatos feltámadáson van túl az ethereum

A vasárnap délelőtti kereskedésben új kéthavi csúcsra emelkedett 25 ezer dollár felett a bitcoin árfolyama, míg a második legnagyobb kapitalizációjú kriptoeszköz, az ethereum, árfolyama elérte a kerek 2 ezer dolláros szintet, aztán újra süllyedtek. Míg az ethereum a lokális mélyponthoz képest duplázni tudott az elmúlt hetekben, azaz bámulatos feltámadáson van túl, addig a bitcoinnál nem volt ilyen látványos a hegymenet és a technikai kép sem annyira biztató még.

A vasárnap délelőtti kereskedésben átmenetileg 25 ezer dollár felett is járt a bitoin árfolyama, azaz kéthavi csúcsra ért.

Ha a hosszabb távú grafikont is megnézzük, jól látszik, hogy egyrészt a 28-30 ezres sáv nagyon erőteljes ellenállás a bitcoin árfolyamában és további érdemi emelkedés csak akkor következhet be, ha ezen tartósan át tud jutni felfelé. Emellett a berajzolt csökkenő trendvonal is „fenyegető”, és éppen az említett sávban állíthatja meg a bitcoin menetelését, ha az folytatódna.

Az ethereumnál a júniusi nagy szakadás során átmentileg 1000 dollár alatt is járt az árfolyam, így tehát az, hogy mára a 2000 dolláros szint is meg lett, duplázódást jelent pár hét leforgása alatt. Arról, hogy ennek a nagy menetelésnek mi lehet az egyik fontos oka, a héten egy nagyelemzésben már írtunk, de amint a piros vonal jelzi, itt is egyelőre csökkenő még a trend:

Mindezzel párhuzamosan a szintén az egyik legnagyobb kapitalizációjú kriptoeszköz, a BNB már áttörte felfelé a berajzolt csökkenő trendvonalat.

A cardanónál ez a trendvonal felfelé áttörés már a nyáron sikerült, mégsem volt (rögtön) komolyabb meglódulás (például duplázódás) felfelé.

A ripple-nél sem látunk komolyabb felpattanást a nyáron elért lokális mélyponthoz képest.

Közben viszont a solanára érdemes figyelni, mert ez is áttörte felfelé a csökkenő trendvonalat és akár komolyabb rali is jöhet, igaz ehhez az is kellene, hogy a nagyobb kapitalizációjú eszközöknél, a bitcoinnál is folytatódjon az emelkedés.

Címlapkép forrása: Getty Images